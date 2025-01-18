اليوم نكمل السلسلة بالحديث عن 7 كلمات يحب الرجل سماعها حتى يرسل الرجال هذا المقال هدية لزوجاتهم.

في المقال السابق تحدثنا عن (7) كلمات تحب المرأة سماعها وقد وردتني تعليقات كثيرة على المقال ، ومن ضمنها السؤال عن الكلمات التي يحب أن يسمعها الرجل ، كما استوقفني كثير من الرجال بعد نشر المقال وقالوا لي إن زوجاتهم أرسلوا لهم المقال وقالوا لهم نريدكم أن تتحدثوا معنا بهذه الطريقة، وقد طرحت هذا السؤال في التويتر والفيس ووردتني إجابات كثيرة اخترت منها هذه الكلمات:

(الدنيا بعدك عدم ، حبيبي وتاج راسي ، لا أستطيع العيش من غيرك ، الله يعوض عليك ، ويش تبي عشاء اليوم ، الدعاء له أو لأمه ، أنت تامر أمر ، سم ، لبيه ، أنت أميري ، اشتامر عليه ، حاضر ، من عيوني ، أنت روحي ، رافع راسي ، أنت قلب روحي ، غمزة بالعين ، قبلة بالوتس أب…) وغيرها من الكلمات.

كلمات يحب الرجل سماعها .. ماهي ؟

ولكن الأهم منها والتي ينبغي للمرأة أن تعلمه هو المجالات التي يحب الرجل الحديث عنها والاستماع إليها وهي سبعة :

تقدير الذات : أي عبارة أو كلمة تعبر عن التقدير لذاته وعطائه فهو يحب سماعها ، وأعرف رجلا يسعد بقبلة زوجته الشهرية على رأسه كلما سلمها بيدها نفقتها الشهرية وتقول له (الله يزيدك ويغنيك وهذا من فضلة خيرك). مدح المنجزات : كأن تمدح منجزاته وأعماله وجهده فهو يحب أن يسمعها مثل مدح تعبه من أجل العائلة أو سعيه لتخليص معاملة ، وأذكر أن زوجا سعى لتخليص أوراق الماجستير لزوجته فمدحته على سرعة إنجازه واستثمار علاقاته ، وصار كلما ذهب إلى أهله يقول زوجتي قالت عني كذا وكذا.. وهو سعيد بكلامها. الشعور بالحاجة إليه : إشعار المرأة له بحاجتها إليه يشعره برجولته وقوته ويرى أهميته في حياتها . وأذكر بالمناسبة أني عالجت مشكلة زوجية بهذا الأسلوب فقد اشتكى لي رجل من عدم محبة زوجته و بعده عنها ، وبالتحليل عرفت أن زوجته مستغنية عنه وأهلها يقدمون لها كل الدعم ، فقلت لها : نصيحتي لك أن توقفي دعم أهلك واطلبي من زوجك الدعم. وبعد فترة تغيرت مشاعر زوجها تجاهها وصار محبا لها ويلبي كل طلباتها لأنها أشبعت حاجته للقوة والعطاء ، فصار ذا قيمة في حياتها. الاستماع وعدم المقاطعة : حسن الإنصات ليس كلمة تقال ولكنها تعني الكثير لعالم الرجال ، والرجل يحب من ينصت إليه ، وإذا قاطعته المرأة أثناء حديثه فإنه يفهم هذه المقاطعة عدم احترام له ، وهذا بخلاف عالم المرأة الذي في الغالب لا يضايقها المقاطعة بل تفسرها تفاعلا معها في الحديث. الابتسامة والوجه البشوش : فالابتسامة كلام غير لفظي والرجال يحبون هذا النوع من الكلام ، لأن الكلام ينقسم إلي قسمين (لفظي وغير لفظي) والرجل يحب أن يرى من المرأة النفسية الحلوة والابتسامة الجميلة والوجه البشوش ، ويكره المرأة النكدية والعبوسة والمتشائمة . الإخلاص والوفاء : إن الرجل مستعد أن يعطي حياته كلها عندما يجد أمامه امرأة مخلصة له ومحافظة لبيتها وتحسن تدبير ماله غير مبذرة ولا مسرفة ، ففي هذه الحالة يكون مستعدا أن يفني عمره كله من أجلها حتى ولو كان كلامها قليلا. التقدير والاحترام : الرجل يكون أسيرا لمن يقدره ويحترمه بالكلام والأفعال ، فهذا أول الأولويات عنده ، والرجل مستعد أن يصبر على أي عيب في المرأة ولا يصبر على عدم تقديرها له ، فإنه يضحي بها عندئذ ويبيعها سريعا.

وهناك مسألة مهمة لابد أن نعرفها في عالم الرجال وهي أنه كلما تقدم الرجل بالعمر تغيرت الكلمات التي يحبها والحركات التي يرغب بها ، فابن العشرين يختلف عن ابن الأربعين وهما يختلفان عن ابن الستين ، لأن الرجال يحبون التجديد والتغيير بوقت أسرع من النساء ، ولهذا فالمرأة الذكية تحرص على تغيير كلماتها وأفعالها بين فترة وأخرى وهذا يجعل الرجل يتعلق بها أكثر ويتشوق لكل جديد تفعله حتى على مستوى الكلام ، ولعل أسرع الحلول للوصول إلى قلب الرجل (أن نسأله ماذا تحب أن نسمعك من الكلمات ثم نقول له ما يحب ) فهذه أيضا يحبها الرجال لأنها تشعرهم بالتقدير والاحترام وهي أولى الأوليات لديهم.