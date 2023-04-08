شهر رمضان المبارك 2023

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان ؟

تبدأ العشر الأواخر

الصحيح أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين . ( أي الليلة التي تسبق يوم 21 رمضان ).

لما روى أبو سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة يخرج في صبيحتها من اعتكافه ، قال : ” من كان اعتكف معي ، فليعتكف العشر الأواخر ” متفق عليه .

فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث للصحابة ، أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين لمن أراد إتمام الاعتكاف معه فيها .

قال البغوي رحمه الله : إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يدخل قبل غروب الشمس يوم العشرين ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي .

وقال ابن قدامة في المغني (4/490) : وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين . ولم يذكر قولا غيره .

# العشر الأواخر من… # رمضان
اقرأ المزيد في سلسلة: "فضل العشر الأواخر من رمضان"
محمد الحمود النجدي

محمد الحمود النجدي

باحث شرعي رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية

لديه 71 مقالة

المدارس الرمضانية
ماهي آداب تلاوة القرآن الكريم ؟
مختصر كيفية الحج والعمرة
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

الأكثر قراءة
1
أدعية من السنة النبوية  
2
دعاء خاص بكل يوم من رمضان !
3
الدعاء في رمضان
4
قراءة الحائض للقرآن من المصحف
5
زكاة الفطر..بين القيمة والإطعام
6
حقيقة الأسباط في القرآن الكريم
7
الحكمة من الصيام
8
هدي الرسول ﷺ في صلاة التراويح
9
شروط وآداب قبول الدعاء
10
كيف تم ترتيب سور القرآن؟
اخترنا لكم
فضل العشر الأواخر
فضل العشر الأواخر من رمضان وهدي النبي ﷺ فيها
للتدبر والاعتبار .. (يُوصِيكُمُ اللَّهُ)
للتدبر والاعتبار .. (يُوصِيكُمُ اللَّهُ)
ترقية المرأة
عين الشمس الثقفية .. شهرة طبقت الآفاق
كيف تكتشف المواهب في بيتك؟
كيف تكتشف المواهب في بيتك؟
وما عند الله خيرٌ وأبقى
وما عند الله خيرٌ وأبقى
الخصوصية الدلالية للنسق التعبيري في القرآن الكريم
الخصوصية الدلالية للنسق التعبيري في القرآن الكريم
الصيام والتخلص من السموم
الصيام والتخلص من السموم
القرآن تكنولوجيا - مكتبة
المفاتيح القرآنية للتقدم تكنولوجياً
تقليل المنازعات مقصد من مقاصد الدين والخلق
تقليل المنازعات مقصد من مقاصد الدين والخلق
القيم الحضارية في غزة بدر
القيم الحضارية في غزوة بدر