متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان ؟

الصحيح أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين . ( أي الليلة التي تسبق يوم 21 رمضان ).

لما روى أبو سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة يخرج في صبيحتها من اعتكافه ، قال : ” من كان اعتكف معي ، فليعتكف العشر الأواخر ” متفق عليه .

فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث للصحابة ، أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين لمن أراد إتمام الاعتكاف معه فيها .

قال البغوي رحمه الله : إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يدخل قبل غروب الشمس يوم العشرين ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي .

وقال ابن قدامة في المغني (4/490) : وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين . ولم يذكر قولا غيره .