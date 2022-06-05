معالم في القيادة الرشيدة

يتسع مفهوم القيادة في النظرة الإسلامية ليشمل مستويات عدة من أفراد المجتمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ – قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ – وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»[1] .

وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإمام والرجل والمرأة والخادم بصفة مشتركة وهي أن كل منهم راع ومسؤل عن رعيته مع أن لكل منهم مجال عمل مستقل عن الآخر، فرعاية الإمام لرعيته إقامة العدل واختيار ما يصلحهم.

ورعاية الرجل لأسرته تقتضي منه توفير البيئة المناسبة لحياة كريمة ينعم فيها أفراد الأسرة بصحة نفسية وعقلية وجسدية، ويهتم فيها رب الأسرة بتلبية الحاجات المادية والمعنوية لأفرادها.

ورعاية المرأة لبيت زوجها وسكانه حسن استغلال الموارد المتاحة وتوفير البيئة المناسبة لحياة أسرية مستقرة، وصيانة نفسها بالورع وترك الشبهات.

ورعاية الخادم لمن يخدمه الحفاظ على ما تحت يده من موارد وأداء عمله على الوجه الأكمل فإذا كان الرجل ليس إماما ولا زوجا ولا خادما فمن يرعى في مثل هذه الحالة؟ يرعى نفسه بحسن قيادتها إلى الخير والحق ويرعى أصحابه بنصيحتهم وحسن عشرتهم[2].

لاشك أن الإنسان هو نتاج الوراثة والبيئة يكتسب خصائصة الذاتية وصفاته المميزة من الأسرة والمدرسة والمجتمع، ومعنى ذلك أن الجميع مسؤل عن تكوينه بما يودعونه من أفكار وعواطف وخبرات وما يكسبه من مهارات.

وأول صفة من صفات القيادي الناجح هو قدرته على التحكم في نفسه، فمن ملك نفسه ملك العالم، وملك قدرته على التحكم في عواطفه من الغضب والرضا والحب والبغض وما يترتب على ذلك من عطاء ومنع.

ويمكن للأسر والمدارس والمؤسسات التي تتعامل مع الأطفال والناشئة أن تضع نصب عينيها عدة أمور يمكن أن تساهم بمقدار ما في صناعة شخصية صحيحة من الناحية النفسية والعقلية مؤهلة لتتبوأ مكانتها اللائقة بها قادرة على أداء دورها في عبادة الله وعمارة الكون:

1. الحرص على التنمية الشخصية باستمرار وإكسابها المهارات اللازمة لحياة رشيدة سعيدة يتمكن بها الناشئ من مواجهة صعوبات الحياة وحسن التعامل مع الأزمات واستثمار الفرص المتاحة.

2. تنمية القدرة على التعبير عن النفس ، وحاجاتها وتطلعاتها آمالها وآلامها ورغباتها، وعندما يفقد الإنسان القدرة على التعبير عن مكنون صدره يصاب بالارتباك أو يلجأ إلى الصراخ والغضب أو الانزواء بعيدا عن التفاعل داخل محيطه الاجتماعي.

3. تنمية القدرة على التفاوض للوصول على حل وسط يلبي حاجات الطرفين أو الأطراف المتنازعة، ويأتي ذلك عبر خبرات متراكمة من تقدير المواقف ومعرفة بطرق الحوار وبقيمة الأشياء.

التأكيد على الشجاعة الأدبية في الاعتراف بالخطأ، ومحاولة إصلاحه، والاعتذار لمن أخطأ في حقهم، والمحاولة المستمرة لتقويم المواقف.

4. التدريب على حل المشكلات الصغيرة التي يتعرض لها الناشئ، أو على الأقل عرض الحلول الممكنة لتجاوز هذه المشكلة واختيار المناسب منها فيما يشبه العصف الذهني .

5. التحفيز المستمر وبث روح الأمل في النفوس

تصاب المجتمعات أحيانا بما يسوؤها بل بما يحزنها، والحزن يضعف العزائم، ويوهي القوى النفسية والجسدية، لذا كان لزاما على القائد أن يشعل جذوة الأمل في نفوس الأفراد، وأن يحافظ عليها بكلماته السديدة ومواقفه المتفائلة.

في لحظة شديدة العسر على نفوس الصحابة شعروا فيها بالضعف وقلة الحيلة طلبوا من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، وبيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يعانونه من مصاعب قد مر ما هو أشد منه بأمم قبلهم، وبشرهم بزوال ما هم فيه من ضعف وقلة وحاجة، وأفهمهم أن نصر الله قريب وسيأتيهم في الموعد الذي حدده الله تعالى.

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»[3]

6. الثقة المطلقة بالله

وفي اللحظات الحرجة التي تطيش فيها العقول وتتزلزل القلوب يكون ثبات القائد عاملا مهما في تسكين الخوف وإشاعة روح الطمأنينة.

في لحظة فارقة من عمر الدعوة الإسلامية خرج المشركون في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في أقرب النقاط منه لكنهم لا يشعرون، عندما أدرك الصديق رضي الله عنه قربهم وفكر في عواقب إدراكهم للنبي صلى الله عليه وسلم أبدى مخاوفه، ولكن ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه أزاحت غمامة الخوف من أمام الصديق رضي الله عنه.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا فِي الغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: «مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا»[4]

7. المبادرة

القائد الحكيم هو الذي يبادر إلى استطلاع مكامن الخطر، ويسعى إلى إزالتها وبث روح الطمأنينة في الأفراد، فإنه لما سمع أهل المدينة صوتا أفزعهم فخرجوا يبحثون عن مصدره، وإذا بهم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى مصدر الصوت واطمأن وعاد يطمئنهم. وكان من شدة استعجاله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا ليس عليه سرج وانطلق مسرعا وكان من تقدير الله تعالى أن امتطى فرس أبي طلحة وكان الفرس قويا سريعا.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا» وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: ” لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا. أَوْ: إِنَّهُ لَبَحْرٌ [5]

8. تقسيم العمل

لعل من أهم عوامل نجاح الأعمال الكبرى بعد توفيق الله تعالى هو التخطيط الدقيق الذي يقضي بتقسيم العمل على عدة أفراد حسب إمكانياتهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العمل على أصحابه، فلما (شرع المسلمون بحفر الخندق، وكان يمتد من أم الشيخين طرف بني حارثة شرقاً حتى المذاذ غرباً ، وكان طوله خمسة آلاف ذراع وعرضه تسعة أذرع، وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة. وكان على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعاً. وقد تولى المهاجرين الحفر من ناحية حصن راتج في الشرق إلى حصن ذباب، والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب) [6]

9. المشاركة

القيادي الناجح هو الذي يشارك أفراد مجموعته أعمالهم وخصوصا عندما تكون هذه الأعمال متعلقة بحماية الأمن والمستقبل.

فقد كانت المدينة المنورة على موعد مع هجوم كبير من قبل المشركين، وبعد المشورة اتفق الرأي على حفر خندق يمنع الأعداء من الوصول إليها، (ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلّى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير، ومهاجمة المدينة- لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب)[7].

قَال الْبَرَاء: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: “

اللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا “

وَرُبَّمَا قَالَ: ” إِنَّ الْمَلَا قَدْ أبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا “، وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ [8]

شارك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا العمل المهم وعمل معهم بكل جد وكان يرفّه عنهم بترداد هذه الكلمات التي تبث روح الحماسة وتجدد نشاط العاملين.

الوفاء بالوعد

الوفاء بالعهد هو استمطار لرحمة الله تعالى واستنزال لتأييده وهما من أهم عوامل الفلاح الذي يسعى له القائد لعبور الأزمة وبلوغ الغاية عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ»[9] وكما يجب على القائد أن يأخذ بالأسباب الدنيوية للفلاح عليه قبل ذلك أن يرضي ربه تبارك وتعالى لينال الفوز في الدنيا والسعادة في الآخرة.

[1] – صحيح البخاري كتاب الجمعه باب الجمعة في القرى والمدن

[2] مستفادة من عمدة القاري شرح صحيح البخاري

[3] صحيح البخاري

[4] صحيح البخاري

[5] صحيح البخاري

[6] السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (2/ 421)

[7] الرحيق المختوم مع زيادات (ص: 245)

[8] مسند أحمد ط الرسالة (30/ 537)قال محققوه إسناده صحيح

[9] صحيح مسلم