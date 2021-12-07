من هم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟
بلغ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 38 كاتبًا وهم :
1 – أبان بن سعيد بن العاص – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر.
2 – أبو بكر الصديق – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر.
3 – أبو سفيان – رضي الله عنه -: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم .
4 – أبي بن كعب – رضي الله عنه – وهو أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة
5- الأرقم بن أبي الأرقم – رضي الله عنه – وهو الذي كتب كتبًا لعبد يغوث بن وعلة الحارثي، وعاصم بن الحارث الحارثي، والأجب
6 – بريدة بن الحصيب – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر
7 – ثابت بن قيس – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب لوفد ثمالة والحدان
8 – جهيم بن الصلت – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب ليزيد بن الطفيل الحارثي.
9 -جهم بن سعد – رضي الله عنه – وكان هو والزبير بن العوام – رضي الله عنه – يكتبان أموال الصدقة، وهو الذي كتب كتابًا لمجاعة بن مرارة
10 – حنظلة بن الربيع – رضي الله عنه – وهو أحد الذين كتبوا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ويعرف بالكاتب
11 – حويطب بن عبد العزى – رضي الله عنه -: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي- صلى الله عليه وسلم -.
12 – الحصين بن نمير – رضي الله عنه – كان هو والمغيرة بن شعبة – رضي الله عنهما – يكتبان المداينات والمعاملات.
13 – حاطب بن عمرو – رضي الله عنه – ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
14- حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – كان يكتب خرص النخل
15 – خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب إلى بني عذرة بن حمير يدعوهم إلى الإسلام
16 – خالد بن سعيد بن العاص – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لوفد ثقيف يحرم عليهم وجًّا، ولراشد بن عبد السلمي، ولحرام بن عبد العوف، ولسعيد بن سفيان.
17- خالد بن الوليد – رضي الله عنه – ذكره ابن عبد البر وابن الأثير في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
18 – الزبير بن العوام رضي الله عنه كان هو وجهم بن سعد رضي الله عنه يكتبان أموال الصدقة
19 – زيد بن ثابت – رضي الله عنه – كان من كتاب الوحي، وأمره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يتعلم لغة يهود، فتعلمها في خمسة عشر يومًا.
20 – سعيد بن سعيد بن العاص – رضي الله عنه – ذكره ابن عبد البر – رحمه الله – في كتاب النبي – صلى الله عليه وسلم -.
21 – شرحبيل بن حسنة – رضي الله عنه – وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
22 – طلحة بن عبيد الله – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر
23 – عامر بن فهيرة – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب لسراقة بن مالك أثناء الهجرة
24 – عبد الله بن الأرقم – رضي الله عنه – كان يكتب للملوك بأمر النبي – صلى الله عليه وسلم -.
-25عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول – رضي الله عنه – ذكره ابن عبد البر فيمن كتب للنبي – صلى الله عليه وسلم –
26 – عبد الله بن رواحة – رضي الله عنه – ذكره في عيون الأثر
27 – عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب لمن أسلم من حدس من لخم
28 – عبد الله بن سعد بن أبي سرح – رضي الله عنه – كان من كتاب الوحي
29 – عبد الله بن عبد الأسد – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر
30 – عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لنهشل بن مالك الوائلي
31 – عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر
32 – عمرو بن العاص – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر
33 – علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لنعيم بن أوس الداري.، وللحصين بن أوس الأسلمي
34 – العلاء بن الحضرمي – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لبني معن الطائيين، ولبني شنخ من جهينة، ولأسلم بن خزاعة.
-35محمد بن مسلمة الأنصاري – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لمهري الأبيض
36 – معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وإلى الأقيال من حضر موت، ولبلال بن الحارث، ولعتبة بن فرقد
37 – معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي- رضي الله عنه – ذكره عمرو بن شبة فيمن كتب للنبي صلى الله عليه وسلم
38 – المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لأساقفة نجران، ولبني الضباب، ولبني قنان بن ثعلبة، وليزيد بن المحجل، ولعامر بن الأسود، ولبني جوين الطائيين.
إسلام أون لاين
لديه 592 مقالة
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين