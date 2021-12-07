من هم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟

بلغ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 38 كاتبًا وهم :

1 – أبان بن سعيد بن العاص – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر.

2 – أبو بكر الصديق – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر.

3 – أبو سفيان – رضي الله عنه -: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم .

4 – أبي بن كعب – رضي الله عنه – وهو أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة

5- الأرقم بن أبي الأرقم – رضي الله عنه – وهو الذي كتب كتبًا لعبد يغوث بن وعلة الحارثي، وعاصم بن الحارث الحارثي، والأجب

6 – بريدة بن الحصيب – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر

7 – ثابت بن قيس – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب لوفد ثمالة والحدان

8 – جهيم بن الصلت – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب ليزيد بن الطفيل الحارثي.

9 -جهم بن سعد – رضي الله عنه – وكان هو والزبير بن العوام – رضي الله عنه – يكتبان أموال الصدقة، وهو الذي كتب كتابًا لمجاعة بن مرارة

10 – حنظلة بن الربيع – رضي الله عنه – وهو أحد الذين كتبوا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ويعرف بالكاتب

11 – حويطب بن عبد العزى – رضي الله عنه -: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي- صلى الله عليه وسلم -.

12 – الحصين بن نمير – رضي الله عنه – كان هو والمغيرة بن شعبة – رضي الله عنهما – يكتبان المداينات والمعاملات.

13 – حاطب بن عمرو – رضي الله عنه – ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم

14- حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – كان يكتب خرص النخل

15 – خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب إلى بني عذرة بن حمير يدعوهم إلى الإسلام

16 – خالد بن سعيد بن العاص – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لوفد ثقيف يحرم عليهم وجًّا، ولراشد بن عبد السلمي، ولحرام بن عبد العوف، ولسعيد بن سفيان.

17- خالد بن الوليد – رضي الله عنه – ذكره ابن عبد البر وابن الأثير في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم

18 – الزبير بن العوام رضي الله عنه كان هو وجهم بن سعد رضي الله عنه يكتبان أموال الصدقة

19 – زيد بن ثابت – رضي الله عنه – كان من كتاب الوحي، وأمره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يتعلم لغة يهود، فتعلمها في خمسة عشر يومًا.

20 – سعيد بن سعيد بن العاص – رضي الله عنه – ذكره ابن عبد البر – رحمه الله – في كتاب النبي – صلى الله عليه وسلم -.

21 – شرحبيل بن حسنة – رضي الله عنه – وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم

22 – طلحة بن عبيد الله – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر

23 – عامر بن فهيرة – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب لسراقة بن مالك أثناء الهجرة

24 – عبد الله بن الأرقم – رضي الله عنه – كان يكتب للملوك بأمر النبي – صلى الله عليه وسلم -.

-25عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول – رضي الله عنه – ذكره ابن عبد البر فيمن كتب للنبي – صلى الله عليه وسلم –

26 – عبد الله بن رواحة – رضي الله عنه – ذكره في عيون الأثر

27 – عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – وهو الذي كتب الكتاب لمن أسلم من حدس من لخم

28 – عبد الله بن سعد بن أبي سرح – رضي الله عنه – كان من كتاب الوحي

29 – عبد الله بن عبد الأسد – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر

30 – عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لنهشل بن مالك الوائلي

31 – عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر

32 – عمرو بن العاص – رضي الله عنه -: ذكره في عيون الأثر

33 – علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لنعيم بن أوس الداري.، وللحصين بن أوس الأسلمي

34 – العلاء بن الحضرمي – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لبني معن الطائيين، ولبني شنخ من جهينة، ولأسلم بن خزاعة.

-35محمد بن مسلمة الأنصاري – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لمهري الأبيض

36 – معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وإلى الأقيال من حضر موت، ولبلال بن الحارث، ولعتبة بن فرقد

37 – معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي- رضي الله عنه – ذكره عمرو بن شبة فيمن كتب للنبي صلى الله عليه وسلم

38 – المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – وهو الذي كتب لأساقفة نجران، ولبني الضباب، ولبني قنان بن ثعلبة، وليزيد بن المحجل، ولعامر بن الأسود، ولبني جوين الطائيين.