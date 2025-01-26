جاءت تشتكي من صعوبة تعامل زوجها وقالت بأنه مزاجي وعنيد وأنه لا يحبها ولكنها متعلقه فيه فهل تستمر في حياتها الزوجية أم لا ؟ فقلت لها : من كلامك ووصفك أكتشفت أنك لا تعرفي نفسية الرجال وطريقتهم بالتفكير والتعامل ، قالت : ربما ولكن كل ما ذكرته لك حقيقة ، فقلت لها : كلامك صحيح ولكن أعتقد أن المشكلة عندك في سوء تشخيص زوجك وأنا متأكد لو سألنا زوجك الآن هل تحب زوجتك لقال لنا نعم

فقالت : نعم هو يقول لي بأنه يحبني ولكني أنا أشك بذلك ، فقلت لها دعيني أشرح لك بعض صفات أغلب الرجال في العالم وبعدها أحكمي أنت علي زوجك ، فقالت : تفضل

قلت : أولا: الرجل في الغالب يحب أن يكون مستقلا بتفكيره وحياته ويحب أن لا تتدخل المرأة في كل تفاصيل حياته وهذا أمر طبيعي في عالم الرجال وأحيانا تقدمين له النصيحة فيرفضها لأنه لم يطلبها والمرأة تفسر هذا بالغموض والغرور وتفسيرها غير صحيح

ثانيا يحب الرجل في كثير من الأحيان أن يقول كلمة (لا) لأن هذه الكلمة تعطيه معنى القوة ، ففي كثير من الطلبات البسيطة بالنسبة لك يرفضها لك زوجك لأنه يريد أن يشعر بالقوة ، ولو ناقشتيه بعدها لغير رأيه لأنه حقق ما يريد من فرض شخصيته وأنتهي الأمر

ثالثا أكثر الرجال لا يحبون التغيير في حياتهم أو ملابسهم وخاصة عندما يأتي طلب التغير من المرأة لأنه يشعرهم بالضعف وخاصة في بدايات الزواج

رابعا فإن الرجل يحب الدخول بالموضوع مباشرة من غير مقدمات ولو تعاملت معه بخلاف ذلك فإنه يتجنب الحوار معك فتظنين أنه لا يحب الحديث معك والحقيقة أنك لا تتحدثين معه بلغته

10 صفات لفهم الرجال

خامسا أغلب الرجال بصريين والشكل عندهم مهم ويبحثون عن الجمال دائما في الجسم والشعر والرائحة واللباس علي خلاف النساء فهم سمعيين ويحبون الكلام والغزل والمدح أكثر فأعطيه ما يحب حتي يعطيك ما تحبين

سادساالرجل لا يحب المرأة التي لا تقدر قيمته أو مكانته وتتعامل معه بعدم احترام وخاصة لو كان له مكانة اجتماعية فتجدينه يكثر الخروج من البيت لأنه يبحث عن مكان يكون فيه محترما ومقدرا

سابعا الرجل في الترتيب والتنظيم أسرع من المرأة فهو يحتاج لعشر دقائق حتى يكون جاهزا للخروج من المنزل بينما المرأة هي تحتاج لوقتا طويلا فلهذا أكثر الرجال لا يخرجون مع زوجاتهم لإن إدارة الوقت عند المرأة مختلف عن الرجل

ثامنا الرجل في الغالب كلامه يساوي ثلث كلام المرأة فعندما يختصر بكلامه فلا يعني أنه لا يحب الحديث معك وإنما هو هذه طبيعته ،

تاسعا الرجل في الغالب يركز علي الهدف أو الصورة الكلية والمرأة تنشغل بالتفاصيل أكثر من إنشغالها بالهدف ، فالتسوق بالنسبة للرجل حاجة ليشترى ما يريد بينما في عالم المرأة فسحة وترفيه وتسلية ومتعة ، وعند ركوب المرأة مع الرجل في السيارة يكون هو همه الوصول للمكان بينما هي تكون مستمتعة لأنها بقربه وهذا الإختلاف طبيعي بين الإثنين

عاشرا وأخيرا فإن المرأة تحب أن تختبر وتقيم حب الرجل لها في كل يوم وبعض النساء في كل ساعة أو تصرف ، بينما هو يكفيه موقف أو موقفين بالسنة ليتأكد بأنها تحبه ، فالحب عند الرجل (قيمي) بمعنى أنه يقدم لها خدمة أو قيمة مثل المال أو شراء ما تحتاجه أو مساعدتها في حل مشكلة أو مساعدة أهلها.

بينما الحب عند المرأة (كمي) يعني تريد الكثرة والعدد، فلا يشبعها أن يقدم لها الرجل باقة ورد مرة واحدة وإنما تشعر بحبه لها لو قدم له كل يوم وردة واحدة أو اتصل وتواصل معها هاتفيا باليوم ثلاث أو أربع مرات، فسكت بعد هذه العشرة فقالت : أنا أستمع إلي كلامك وكأنك تعيش معنا ، فعلا زوجي مثل ما وصفت بالضبط ، قلت : أمسكي عليه فهو خير الرجال فزوجك ليس عنيدا ولا مزاجيا ويحبك كثيرا ولكن بطريقته وليس بطريقتك.