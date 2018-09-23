ماذا يبحثون في مختبراتهم؟

23 سبتمبر, 2018
من خلال متابعتي للدراسات المستقبلية الغربية، أود أن أنقل لكم ما يجري في مختبراتهم حاليا:
1- يقوم علماء الأعصاب ببحث إمكانية معرفة ما تنوي عمله (University of Western Ontario)
2- كيف تصبح السيارات مصادر لتوليد الطاقة لا استهلاكها (Technology University of Delft)
3- التحول التدريجي إلى مدن تحت البحر أو المحيط. (Tokyo University)
4- استخدام أنواع من البكتيريا لتبريد البيوت أو تسخينها حسب الجو (Stony Brook University )
5- كيف يمكن أن تبدأ جوجل (الإنترنت) تستشعر ما حولك وترسل لك المعلومات التي تنفعك دون أن تطلبها (Eli Pariser, author of The Filter Bubble)
6- تمكين الروبوت من صناعة انسجة يتمكن هو من زرعها بدلا من التالف في المستشفى (Verne Wheelwright, “Strategies for Living a Very Long Life)
7- كيف يمكن تخفيض التسارع في التغير (Braden R. Allenby and Daniel Sarewitz, “The Accelerating Techno-Human Future)
8- عطور تجعل الآخرين يقعون في حبك (Helen Fisher, “The New Monogamy)
9- تكنولوجيا تجعل الحروب بين الروبوتات دون مشاركة من البشر(MIT’s Humans and Automation Lab)
10- ناطحات سحب زراعية لسد حاجات المدن (Cynthia G. Wagner, “Vertical Farming: An Idea Whose Time Has Come Back,” )
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