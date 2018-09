ماذا يبحثون في مختبراتهم؟

من خلال متابعتي للدراسات المستقبلية الغربية، أود أن أنقل لكم ما يجري في مختبراتهم حاليا:

1- يقوم علماء الأعصاب ببحث إمكانية معرفة ما تنوي عمله (University of Western Ontario)

2- كيف تصبح السيارات مصادر لتوليد الطاقة لا استهلاكها (Technology University of Delft)

3- التحول التدريجي إلى مدن تحت البحر أو المحيط. (Tokyo University)

4- استخدام أنواع من البكتيريا لتبريد البيوت أو تسخينها حسب الجو (Stony Brook University )

5- كيف يمكن أن تبدأ جوجل (الإنترنت) تستشعر ما حولك وترسل لك المعلومات التي تنفعك دون أن تطلبها (Eli Pariser, author of The Filter Bubble)

6- تمكين الروبوت من صناعة انسجة يتمكن هو من زرعها بدلا من التالف في المستشفى (Verne Wheelwright, “Strategies for Living a Very Long Life)

7- كيف يمكن تخفيض التسارع في التغير (Braden R. Allenby and Daniel Sarewitz, “The Accelerating Techno-Human Future)

8- عطور تجعل الآخرين يقعون في حبك (Helen Fisher, “The New Monogamy)

9- تكنولوجيا تجعل الحروب بين الروبوتات دون مشاركة من البشر(MIT’s Humans and Automation Lab)

10- ناطحات سحب زراعية لسد حاجات المدن (Cynthia G. Wagner, “Vertical Farming: An Idea Whose Time Has Come Back,” )