منهجية التوثيق العلمي في الأنظام الفقهية لدى الشناقطة (1)

عرفت البيئة الشنقيطية (الموريتانية) ازدهارا علميا كبيرا خلال القرون الماضية، استطاعت فيها المحاظر ـ وهي المدارس العلمية عند الشناقطة ـ أن تستوعب علوما مختلفة وتوفر بيئة نوعية للدراسة، تخرج منها علماء أفذاذ موسوعيون في مختلف المجالات.

وكان للفقه ـ وبالأخص المالكي ـ نصيب وافر من الاهتمام في المحظرة الشنقيطية، فكثرت فيه التآليف والشروح والحواشي والأنظام، ومثلت “الشواهد الفقهية” ظاهرة بارزة في المنظومة التربوية في المحظرة.

ويعني “الشاهد الفقهي” بيتا أو أبياتا ـ رجزية في الغالب ـ تتضمن الحديث عن جزئية فقهية خاصة، وقد يكون “الشاهد” منتقى من نظم آخر لما تحمله أبياته من خلاصة أو ترجيح أو تفصيل يستدعي الاستشهاد به في المحل المناسب، لكن الأكثر فيه أن يكون مستقلا نظمه قائله لتقييد الإفادة المذكورة فيه حتى يسهل حفظها وضبطها على الطلاب والدارسين.

ومما تميزت به الشواهد والأنظام الفقهية المتداولة عند الشناقطة الحرصُ على توثيق المصدر ضمن الشاهد الفقهي المنظوم، وهي الظاهرة التي نتحدث عنها في هذا المقال.

أهمية التوثيق

ذكر ابن جماعة [ت 733هـ] عن سفيان الثوري [ت: 161هـ] أنّه قال: إنّ نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. (مواهب الجليل، للحطاب، 01/04)

وذكر ابن عبد البر [ت 463هـ] أنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. (جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 02/992)

وقد حرص الفقهاء الشناقطة على عزو الأقوال إلى أصحابها، وبيان مصادرها المأخوذة منها، لاسيما في المسائل النادرة التي قد تستغرب، وقد قال النووي رحمه الله [ت 676هـ]: من النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها. (بستان العارفين، للنووي، ص: 15)

وعن حكم العزو بشكل عام يقول العلامة الشيخ محمد أحمد بن الرباني الشنقيطي التندغي [ت 1353هـ] في كتابه خلاصة التدريس:

وربما أهملتُ عزوَ الحكم … لشهرة الحكم لأهل العلم

فالعزو لا يلزم غير مُدّعِ … فرعٍ غريبٍ لثبوت ما ادعي

لا المُتعارَفِ لأهل المعرفه … كما حكاه العالم ابن عرفه

منهج التوثيق في أنظام الشناقطة الفقهية

اتبع الشناقطة في أنظامهم منهجية محددة تعتمد على بيان مصدر المعلومات، إما بالإحالة إلى الكتاب أو إلى موضع معين منه، وتوضيح ذلك في ما يلي:

1- الإحالة إلى الكتاب مع ذكر صاحبه: وليس هذا بالكثير في منهجية العزو في الأنظام، ومن أمثلته قول محمد عالي بن عبد الودود المباركي [ت 1402هـ]:

وكل أجر حاصل للشهدا … أو غيرهم كالعلما والزّهَدَا

حصل للنبي مثله على … أجور ما كان النبي فعلا

مع مزيد عدد ليس يُحدْ … وليس يُحصي عدَّه إلا الأحدْ

إذ كل مهتدٍ وعامل إلى … يوم الجزاء شيخه قد حصلا

له من الأجر كأجر العامل … ومثل ذا من ناقص وكامل

وشيخ شيخه له مثلاهُ … وأربعٌ لثالث تلاه

وهكذا تضعيف كل مرتبهْ … إلى رسول الله عالي المرتبهْ

ومن هنا يُعلم تفضيلُ السلفْ … وسبقُهم في فضلهم على الخلفْ

أفاده الحائزُ للسباقِ … على الموطإ ابنُ عبد الباقي

ففي هذه الأبيات أحال الشيخ محمد عالي إلى شرح الموطإ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني [ت 1122هـ].

ومنه قول الآخر:

وكل ما ذكّي من منفوذِ … فيه خلافٌ ليس بالمنبوذ

إذ مالكٌ قد خطّ في الموطّا … إفادةَ الذكاة فيه خطا

ففي الأبيات إحالة إلى كتاب الموطإ لمالك بن أنس رحمه الله [ت 179هـ].

وقول بعضهم:

يجوز بيع اللحم والجبن بلا … وزن ولا كيل إذا ما جهلا

كيفية الوزن على ما عرفا … عندهمُ من كيل او ما جزفا

وإن ترد عزوا لذا المكنون … فانظره في الدرر للمازوني

فهنا أحال الناظم الحكم إلى كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكريا يحي بن موسى المغيلي المازوني [ت 883هـ].

2 – الإحالة إلى الكتاب دون ذكر صاحبه: ويكون هذا النوع من الإحالة إلى الكتب المشهورة التي لا تحتاج إلى تعريف، وخاصة من شروح مختصر خليل وشروح الرسالة وكتب الفتاوى، ومن أمثلة ذلك قول محمد بن أحمد يوره الديماني [ت 1340هـ] في نكاح السر:

النُّكْح ذو العدلين ليس يُسْمَى … نكاحَ سرّ بل نكاحًا أسْمى

يحي بن يحي قال ذا، وقالهْ … معْهُ ابنُ رشد ناقلا أنقالهْ

والكتم بعد العقد لا يضرُّ … ومطلق النصوص قد يغرّ

وما ذكرتُ في كلا الفرعيْنِ … ففي ميسر رأته عيني

وكتاب “الميسر” المذكور هو ميسر الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للعلامة محنض بابه بن اعبيد الديماني [ت 1277هـ].

ومنه قول الآخر:

تلطّخٌ عمدا بدون الدرهمِ … من قيح او صديد او من الدمِ

فذاك ينفي العفوَ عنه وانظرا … لوامع الدرر والميسرا

فأحال الناظم إلى الميسر، وإلى لوامع الدرر في هتك أستار المختصر لمحمد بن محمد سالم المجلسي [ت 1302هـ].

وفي هذا النوع من الإحالة تتكرر أسماء كتب كثيرة مثل التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب الذي ألفه خليل بن إسحق المالكي [ت 776هـ]، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المعروف بالحطاب [ت 1230هـ]، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد الدسوقي [ت 1230هـ]، وغيرها كثير…