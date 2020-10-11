التنبؤات التقنية للسنوات العشر القادمة

تزداد قناعتي يوميا بأن التطور التكنولوجي هو المتغير الاكثر تأثيرا في الوجود الانساني إذا تم النظر للمجتمعات على اساس الأتجاه الاعظم (Mega-Trend) وليس على اساس الأحداث العابرة او الاتجاهات الفرعية او حتى الاتجاهات، فالتكنولوجيا تؤدي على المدى البعيد الى تغييرات جذرية في البيئات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبالتالي السياسية، لكني موافق وبقوة على عبارة بكمنستر فولر(Buckminister Fuller ) ان السياسيين هم الاكثر بلادة في فهم حركة التاريخ او فلسفته، رغم ان التطور في المنظومة المعرفية يصنعها علماء الاجتماع والفلسفة والاقتصاد وعلم النفس…الخ.

في الاعوام العشر القادمة يعدنا علماء التكنولوجيا بأنهم سينجزون ما يلي:

سيتمتع 90٪ من السكان بتخزين بيانات غير محدود ومجاني بحلول عام 2028

سيصل أول صيدلي آلي إلى الولايات المتحدة عام 2021.

سيتم توصيل 1 تريليون جهاز استشعار بالإنترنت بحلول عام 2022.

10 % من سكان العالم سيرتدون ملابس متصلة بالإنترنت بحلول عام 2022.

سيتم إنتاج أول سيارة مطبوعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2022.

سيصبح أول هاتف محمول قابل للزرع متاحًا تجاريًا في عام 2025.

ستستبدل الحكومات تعدادها السكاني بتقنيات البيانات الضخمة بحلول عام 2023.

10 % من نظارات القراءة سيتم توصيلها بالإنترنت بحلول عام 2023.

80 %من الناس على وجه الأرض سيكون لهم حضور رقمي عبر الإنترنت بحلول عام 2023.

ستجمع الحكومات الضرائب لأول مرة عام 2023 عن طريق ما يسمى سلسلة الكتل( blockchain.)، وهي تكنولوجيا تشفيرية أي أن البيانات التي يتم تناقلها، أو الأموال التي يتم تداولها من خلالها تكون مجهولة المصدر.

90 % من سكان العالم سيكون لديهم كمبيوتر عملاق في جيوبهم بحلول عام 2023.

سيصبح الوصول إلى الإنترنت حقًا أساسيًا بحلول عام 2024.

ستحدث أول عملية زرع لكبد مطبوع ثلاثي الأبعاد بحلول عام 2024.

بحلول عام 2024 ، سيكون أكثر من 50٪ من حركة الإنترنت إلى المنازل ستتم من خلال الاجهزة(appliances and devices)

5% من المنتجات الاستهلاكية ستتم طباعتها ثلاثية الأبعاد.

سيتم إجراء 30٪ من عمليات مراجعة حسابات الشركات بواسطة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.

على الصعيد العالمي ، سيتم القيام برحلات باستخدام برامج تقاسم السيارات أكثر من السيارات المملوكة ملكية خاصة بحلول عام 2025.

ستشكل السيارات ذاتية القيادة 10٪ من إجمالي السيارات في الولايات المتحدة بحلول عام 2026.

ستنضم أول آلة للذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارة شركة 2026.

ستظهر أول مدينة يزيد عدد سكانها عن 50000 نسمة ولا توجد بها إشارات مرور بحلول عام 2026.