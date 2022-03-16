8 نقاط حول فضل شهر شعبان

1- أن الأعمال ترفع فيه إلى الله تعالى : فعن أسامة بن زيد : قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان قال : ” ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ” رواه النسائي ، وحسنه الألباني.

2 – كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه : قالت عائشة رضي الله عنها : ” لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ” رواه البخاري.

3- غفران الذنوب في ليلة النصف من شعبان: قال صلى الله عليه وسلم : ” إِنَّ اللَه تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه ابن ماجه وحسنه الألباني . مشاحن: أي مخاصم لمسلم أو مهاجر له.

الحكمة من صيام شهر شعبان

قال ابن رجب رحمه الله : صيامه كالتمرين على صيام رمضان ، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة ، بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ، ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة و نشاط . (لطائف المعارف 138) .

أحكام ليلة النصف من شعبان

5- كيف يجمع بين حديث “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا” وحديث ” أنه صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان “؟

قال ابن باز:

أ- كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا.

ب- أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح ، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة (مجموع الفتاوى (15/ 385) .

6- هل يستحب تخصيص يوم النصف من شعبان بالصوم؟

قال شيخ ابن تيمية رحمه الله : تخصيص اليوم الموافق للنصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه . مجموع الفتاوى (10/ 385 )

7- حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟

قال ابن باز رحمه الله : من البدع التي أحدثها بعض الناس : بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه , وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها . مجموع الفتاوى (1-186) .

8- حكم تخصيص ليلة النصف من شهر شعبان بالصلاة والصيام؟

قال ابن باز: ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع. مجموع الفتاوى (1-186) .