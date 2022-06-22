موسم الحج 1443
موسم الحج 1443

الأخلاق الفاضلة بين الحجاج

ارشيف إسلام أون لاين
أخلاق الحجاج

الحج أكبر مؤتمر إسلامي يحضره المسلمون من أنحاء العالم في فترة محدودة، وفي مكان معين فيترك كثيرًا من الآثار الحسنة في الحجاج؛ لكونه مدرسة إيمانية يفترض أن يتعلم فيها الحجاج كثيرًا من أمور دينهم وآدابهم الشرعية. لذا نجد الحج في كل عام يثمر ثمارًا يانعة من الأخلاق الفاضلة بين الحجاج بسبب وجودهم في المشاعر المقدسة، وأداء مناسك الحج وفق السنة المطهرة مما يجعل الحاج يتحلى بالسلوك الحسن والخلق الفاضل المستمد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، والقائل عليه والصلاة والسلام: “خذوا عني مناسككم”.

يمكن القول: إن من أبرز الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها الحجاج في موسم الحج ما يلي:

1 – التآلف والتآخي رغم قصر المدة فكأنهم أبناء رجل واحد لما نرى بينهم من التعاون والتآزر والتكافل والإيثار مع تعدد جنسياتهم وتباعد بلادهم، وهذا من حكمة الله في العبادات وما تتركه من الأثر في النفوس، فالله تعالى يقذف في قلوب الحجاج العطف والشفقة والرحمة، وهذا ما يجب أن يتحلى به كل حاج فعليًّا.

2 – النصح لكل مسلم، فالدين النصيحة، فالحاج إذا رأى أخاه المسلم على خطأ أو معصية أو مخالفة شرعية بادر بنصحه وبيان الحق والصواب، خصوصًا وهو يؤدي مناسك الحج والعمرة تنزيهًا لتلك العبادة مما ينقص أجرها.

3 – البعد عن مواطن الرفث والفسوق والجدال؛ لأن الحاج يحرص على أن يكون حجه مبرورًا والحج المبرور هو الخالي من ذلك كله.

4 – التذلل والخشوع والانكسار بين يدي الله تعالى وهذا هو خلق المسلم في أداء العبادات، فلا يليق بالمسلم أن يتكبر أو يتعالى على الله أو يمنّ عليه بهذه العبادة، فالله هو المنان؛ إذ هدانا إلى هذا الدين القويم.

5 – المواساة والمساواة، وهما من الأخلاق السامية بين المسلمين، فالحاج ينفق على أخيه المحتاج، وخصوصًا إذا كان من بلد بعيد فهو من أبناء السبيل الذين تحل لهم الصدقة وأجرها عند الله عظيم وما أكثرهم في موسم الحج أولئك الذين يأتون من بلاد فقيرة ينتظرون العون من الله، ثم من إخوانهم الحجاج الذين هم يد واحدة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

6 – الإيثار: وهو أفضل خلق يتحلى به المسلم، قال تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9]، فنجد الحاج يؤثر أخاه على نفسه في أكله وشربه ومركبه ولباسه، وهذا معنى كون المسلمين كالجسد الواحد، ذلك بفضل الله، ثم بفضل الإسلام الذي جعل بين المسلمين مودة ورحمة، فلله الحمد والمنة. فما تجده بين المسلمين من تعاون وتكافل وتعارف وتآخ، كل ذلك ناتج عن آثار تلك المحافل الإسلامية التي يلتقي فيها المسلمون كل يوم أو كل أسبوع أو كل عام، وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: “إنما المؤمنون إخوة” (الحجرات: 10).

د.إبراهيم بن ناصر الحمود
# الحج # ثقافة الحج # مكارم الأخلاق
صورة رمزية للكاتب - اسلام اون لاين

ارشيف إسلام أون لاين

لديه 173 مقالة

قراءة في كتاب”روح الحداثة” للفيلسوف المغربي “طه عبد الرحمن”
من فضائل الحج في الكتاب والسنة
العشر الأوائل من ذي الحجة
صفحات مجهولة في حياة العالم محمد بنعزوز القاسمي الجزائري
شيخ الإسلام مصطفى صبري.. غريبٌ في وجه التغريب
“كلنا إنسان”.. برنامج قطري لمحاربة الاتجار بالبشر
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي
كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي

من الأرشيف : كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي رحمه الله ..

الأكثر قراءة
1
أحكام وشروط الأضحية
2
وصايا للحجاج
3
أركان وواجبات الحج
4
الحج في القرآن الكريم
5
تفسير التاريخ : المصطلح والخصائص والبدايات الأولى
6
ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟
7
من هم العشرة المبشرون بالجنة ؟
8
كلثوم بن الهدم..”مُستضيف” الرسول ﷺ في المدينة
9
الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
10
إعلام الله سبحانه دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اخترنا لكم
الأدعية المأثورة في الحج
الأدعية المأثورة في الحج
ليس الواصل بالمكافئ
ليس الواصل بالمكافئ
قراءات في الفكر الغربي حول الفن الإسلامي .. “روم لاندو” أنموذجا
قراءات في الفكر الغربي حول الفن الإسلامي .. “روم لاندو” أنموذجا
حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) .. الحكمة الإلهية
حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) .. الحكمة الإلهية
استنزال البركات في المحافظة على الأعمال الصالحات
استنزال البركات في المحافظة على الأعمال الصالحات
الورع وترك الشبهات
الورع وترك الشبهات
مراجعة كتاب ” دراسات عن القرآن الكريم “
مراجعة كتاب ” دراسات عن القرآن الكريم “
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الدعاء .. أوقات وأماكن الإجابة
الخلع أو الطلاق للضرر عن طريق شهادة الزور
الخلع أو الطلاق للضرر عن طريق شهادة الزور
الكسب في مصنفات التراث بين النظر الفقهي والنظر الاجتماعي
الكسب في مصنفات التراث بين النظر الفقهي والنظر الاجتماعي