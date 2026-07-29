La controverse entourant la visite de la mosquée Al-Aqsa divise aujourd’hui la communauté musulmane. Si ce lieu saint occupe une place centrale dans le cœur des croyants, le contexte politique actuel soulève des interrogations profondes. Faut-il s’y rendre au risque de légitimer l’occupation ? Voici une analyse détaillée de la perspective religieuse sur ce sujet sensible.

Ces derniers temps, un important débat a émergé parmi les savants et les musulmans du monde entier au sujet de la visite de la mosquée Al-Aqsa, en particulier dans le contexte actuel de l’occupation. Certains responsables musulmans ont appelé à se rendre dans ce lieu sacré, tandis que d’autres ont exprimé la crainte qu’une telle démarche puisse être interprétée comme une reconnaissance de l’occupation israélienne. Le débat porte principalement sur les bénéfices, les préjudices éventuels et les considérations éthiques liés à ces visites.

L’importance d’Al-Aqsa en islam

La mosquée Al-Aqsa occupe une place centrale dans l’histoire et la spiritualité islamiques. Elle est l’une des trois mosquées les plus sacrées de l’islam, comme l’indique le hadith :

On ne doit entreprendre de voyage que vers trois mosquées : la Mosquée sacrée de La Mecque, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et ma mosquée à Médine. (Rapporté par Muslim)

Se rendre à Al-Aqsa pour y prier est considéré comme un acte hautement méritoire. Les musulmans sont encouragés à la visiter, en particulier ceux qui résident en Palestine. Toutefois, l’occupation actuelle de Jérusalem rend cette question plus complexe pour les musulmans vivant en dehors de la Palestine.

La situation actuelle et les avis des savants

Plusieurs savants, notamment ceux de l’Université islamique de Gaza, ont estimé qu’il pourrait ne pas être approprié de visiter Al-Aqsa tant qu’elle demeure sous occupation. Cette position repose sur le principe selon lequel de telles visites risqueraient, même involontairement, de soutenir les occupants et de légitimer leur contrôle sur Jérusalem.

En se rendant à la mosquée, notamment à des fins religieuses ou touristiques, les musulmans pourraient involontairement renforcer la revendication d’Israël faisant de Jérusalem sa capitale et donner l’impression qu’ils approuvent son contrôle sur le lieu saint. Cela soulève une importante préoccupation éthique, car l’islam ne reconnaît pas la légitimité de l’occupation et soutient la libération des territoires occupés.

Cheikh Husain Halawah, savant reconnu, approfondit cette question en soulignant que, bien que la visite d’Al-Aqsa soit une œuvre vertueuse, elle doit être mise en balance avec les préjudices qu’elle pourrait entraîner. Il a insisté sur le fait qu’une visite dans les circonstances actuelles pourrait être interprétée comme une reconnaissance des occupants et un soutien à leur position. C’est pourquoi il est actuellement considéré comme inapproprié pour les musulmans non palestiniens de visiter la mosquée.

L’appel au boycott et au soutien de la lutte palestinienne

L’avis formulé par le comité de la fatwa de l’Université islamique de Gaza recommande également de s’abstenir de visiter Al-Aqsa, en particulier lorsque cette visite revêt une dimension politique, culturelle ou religieuse.

Cette position repose sur la conviction que de telles démarches pourraient affaiblir la responsabilité collective de la communauté musulmane envers la libération de cette terre. Elle encourage en revanche d’autres formes de soutien, telles que l’aide financière aux musulmans palestiniens, la sensibilisation à leur situation et la contribution à des projets visant à préserver Al-Aqsa et Jérusalem.

Le comité souligne que le territoire d’Al-Aqsa constitue un bien de mainmorte islamique — waqf — et que les musulmans ont le devoir de le libérer. Tandis que les musulmans palestiniens sont directement concernés et ont l’obligation religieuse de prier à Al-Aqsa chaque fois qu’ils le peuvent, les musulmans vivant hors de Palestine sont invités à soutenir cette cause par d’autres moyens.

Cela peut notamment inclure le boycott de toute forme de relation ou de coopération avec Israël, en particulier dans les domaines politique et économique, lorsqu’une telle coopération est susceptible d’apporter un soutien matériel ou moral aux forces d’occupation.

L’exploitation des visites par la propagande israélienne

Une autre préoccupation soulevée par les savants tient au fait que les autorités israéliennes exploitent souvent les visites de musulmans à Al-Aqsa à des fins de propagande, afin de renforcer leur revendication sur Jérusalem.

En permettant aux musulmans de prier à Al-Aqsa, Israël se présente comme un État tolérant et démocratique. Cela donne l’impression trompeuse que les musulmans sont libres de pratiquer leur religion à Jérusalem, contribuant ainsi à légitimer davantage le contrôle israélien sur la ville.

Par conséquent, la visite de la mosquée pourrait involontairement servir le discours et les objectifs politiques d’Israël.

Conclusion : un appel à la prudence

Bien que la visite de la mosquée Al-Aqsa demeure un acte hautement estimé et vertueux en islam, la situation politique actuelle à Jérusalem impose aux musulmans de faire preuve de prudence.

Les savants recommandent de s’abstenir de visiter la mosquée, en particulier lorsque cette visite pourrait revêtir une signification politique, culturelle ou religieuse susceptible d’être interprétée comme une reconnaissance de l’occupation.

Les musulmans sont plutôt invités à soutenir la Palestine par d’autres moyens, notamment en sensibilisant le public, en apportant une aide financière et en manifestant leur solidarité avec ceux qui œuvrent à la libération d’Al-Aqsa et de Jérusalem.

Pour les musulmans palestiniens, cependant, la situation est différente. Ils sont encouragés à prier à Al-Aqsa chaque fois que cela leur est possible, car leur présence dans la mosquée est essentielle à sa préservation et à la résistance aux tentatives visant à affaiblir son importance.

En définitive, la décision de visiter Al-Aqsa doit être prise avec discernement, en tenant compte des conséquences générales d’une telle démarche et de l’importance de soutenir la cause palestinienne d’une manière conforme aux principes islamiques.