Bien se preparer au Hajj est une étape spirituelle, mentale et physique absolument essentielle avant d’entreprendre ce pèlerinage sacré. Voici comment aborder ce voyage avec un cœur pur et des intentions renouvelées.

Le Hajj est le voyage d’une vie, auquel aspirent les cœurs croyants. C’est, en vérité, une immense faveur qu’Allah Tout-Puissant accorde à Ses serviteurs, afin qu’ils puissent se rapprocher de Lui et obtenir le pardon de leurs péchés, aussi nombreux et graves soient-ils. Il est rapporté que le Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui — a dit :

Celui qui accomplit le Hajj sans tenir de propos obscènes ni commettre d’actes indécents, en s’abstenant des actes sensuels et des péchés, reviendra pur de ses péchés comme il l’était le jour où sa mère l’a mis au monde. » (Al-Bukhari et Muslim)

Bien que l’accomplissement du Hajj exige une capacité physique et financière, la plupart des musulmans, sinon tous, souhaitent du fond du cœur l’accomplir et visiter les lieux sacrés, même lorsqu’ils sont dispensés de cette obligation en raison de moyens limités ou d’une faiblesse physique. C’est, en effet, une obligation profondément aimée.

Cependant, avant d’entreprendre un long voyage, il convient de bien se préparer et de réunir les provisions nécessaires. Les futurs pèlerins doivent donc se préparer — spirituellement, financièrement, physiquement et mentalement — à ce voyage béni. Ils doivent ouvrir une nouvelle page avec leur Seigneur, se repentir sincèrement auprès de Lui et s’engager à être de véritables croyants dont l’unique objectif en ce monde est de satisfaire leur Créateur.

Ce nouveau départ doit également concerner leurs relations avec leurs conjoints, leurs proches, leurs voisins, leurs frères et sœurs musulmans, ainsi qu’avec les gens en général. C’est en se préparant convenablement à cette obligation, puis en l’accomplissant avec sincérité et de la meilleure manière, que le pèlerin peut espérer voir son Hajj accepté par Allah Tout-Puissant.