Comment accomplir le Hajj jusqu’à la toute dernière étape sans omettre le moindre détail ? Dans cette troisième et dernière partie, nous abordons les rites finaux qui clôturent votre pèlerinage, depuis les nuits passées à Mina jusqu’au Tawaf d’adieu.

Après avoir achevé les rites du premier jour de l’Aïd, vous avez accompli les principaux rites du Hajj — c’est-à-dire les piliers du Hajj — et vous êtes donc totalement libéré de l’état d’ihram. Il reste toutefois encore certains rites à accomplir :

Passer deux ou trois nuits à Mina

Lancer les cailloux

Accomplir le Tawaf d’adieu

Passer les nuits à Mina

Vous devez passer deux ou trois nuits à Mina après le premier jour de l’Aïd. Si vous avez l’intention de n’y passer que deux nuits, vous devez quitter Mina avant la prière de Maghrib du 12 Dhul-Hijjah.

Durant les trois jours qui suivent le premier jour de l’Aïd, il ne vous est pas obligatoire de rester à Mina pendant la journée, même si y demeurer fait partie de la Sunnah. Ces trois jours sont appelés les jours de Tashreeq. Il est rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Les jours de Tashreeq sont des jours où l’on mange, boit et évoque Allah. » Il est donc recommandé de répéter le Takbir de l’Aïd tout au long de ces jours, en particulier après chaque prière.

Lancer les cailloux aux trois Jamarat

Chaque jour, du 11 au 13 Dhul-Hijjah, vous lancez les cailloux aux trois Jamarat, en commençant par la petite Jamrah — Al-Jamarat As-Sughra — puis la moyenne — Al-Jamarat Al-Wusta — et enfin la grande — Al-Jamarat Al-Kubra. Le temps du lancer des cailloux commence à partir de la prière de Fajr de chaque jour et s’étend jusqu’à la prière de Fajr du jour suivant. Certaines personnes insistent sur le fait que le temps du lancer ne commencerait qu’après la prière de Dhuhr ; c’est l’avis de certains savants, mais il s’agit d’un avis faible. En outre, cette position entraîne une grande difficulté pour les pèlerins comme pour les autorités saoudiennes, en raison du très grand nombre de pèlerins.

Lancez sept cailloux dans le bassin de chaque Jamrah, en disant « Bismillah, Allahu Akbar » à chaque lancer. Après avoir terminé la première Jamrah — la petite — il est recommandé de se tenir debout et d’invoquer Allah Tout-Puissant aussi longtemps que possible. Il est également recommandé de faire de même après avoir terminé la deuxième Jamrah — la moyenne.

Si vous prévoyez de ne passer que deux jours et deux nuits à Mina, vous ne lancez les cailloux que les 11 et 12 Dhul-Hijjah.

Accomplir le Tawaf d’adieu

Puisque vous vous apprêtez maintenant à quitter les lieux sacrés, vous devez faire vos adieux à la Mosquée sacrée et offrir à vos yeux un dernier regard sur la Ka‘bah avant votre départ. Cela se fait par l’accomplissement du Tawaf Al-Wada‘, le Tawaf d’adieu, que vous devez effectuer immédiatement avant de quitter La Mecque. Ce Tawaf s’accomplit de la même manière que le Tawaf Al-Ifadah ; il ne comporte ni idtiba‘ — le fait de découvrir l’épaule droite — ni ramal — la marche rapide ou le petit trot.

Il se peut que vous préfériez retarder le Tawaf Al-Ifadah jusqu’au moment de quitter La Mecque. Cette pratique est valable, mais il faut noter que l’intention de ce Tawaf doit être celle du Tawaf Al-Ifadah. Une fois celui-ci accompli, il n’est pas nécessaire d’effectuer un autre Tawaf spécifique pour le départ.

La femme en période de menstrues n’a pas à accomplir le Tawaf d’adieu, à condition qu’elle ait déjà accompli le Tawaf Al-Ifadah. Mais si elle n’a pas encore accompli le Tawaf Al-Ifadah, elle doit attendre d’être purifiée, accomplir le ghusl — le bain rituel — puis accomplir le Tawaf Al-Ifadah. Celui-ci tiendra également lieu de Tawaf d’adieu si elle quitte La Mecque directement après l’avoir accompli. Toutefois, si cette attente lui cause une difficulté insupportable, par exemple si elle risque de manquer son vol, il lui est permis d’accomplir le Tawaf Al-Ifadah même pendant ses menstrues. Cet avis a été soutenu par les éminents savants Ibn Taymiyah et Ibn Al-Qayyim, et il est privilégié par Dr Yusuf Al-Qaradawi.