Avez-vous laissé passer une partie du temps précieux du Ramadan dernier ? Avez-vous le sentiment que vous auriez pu faire davantage durant ce mois béni ? Êtes-vous déçu de votre engagement pendant les dix dernières nuits de Ramadan, tout en ressentant une profonde nostalgie de la spiritualité de Laylat Al-Qadr ?

Alors, sachez qu’une nouvelle occasion vous est offerte !

C’est par la miséricorde d’Allah qu’Il nous accorde des périodes bénies au cours desquelles les récompenses sont multipliées. Ces saisons de bien reviennent régulièrement afin que nous puissions recharger nos batteries spirituelles et garder nos cœurs vivants. Aujourd’hui, nous vivons l’une de ces saisons : les dix premiers jours de Dhul-Hijjah.

Vous avez certainement déjà lu ou entendu parler de la grandeur de ces jours, ainsi que de l’immense pardon et de la miséricorde qu’Allah y accorde à Ses serviteurs. Maintenant que ces jours ont commencé, l’heure n’est plus aux paroles, mais aux actes. L’homme avisé est celui qui tire profit de chaque minute et de chaque seconde. Et cela n’est pas si difficile : les portes du bien sont nombreuses, et avec peu d’efforts, on peut obtenir une grande récompense.

Le Hajj : cinquième pilier de l’Islam

Le premier et le plus important acte d’adoration durant ces jours est le Hajj. Si vous l’accomplissez cette année, efforcez-vous d’en obtenir la récompense la plus complète possible. C’est une occasion véritable de voir vos péchés entièrement pardonnés et votre registre purifié. Ne ménagez donc aucun effort pour accomplir vos rites avec perfection, et évitez tout ce qui pourrait entacher votre Hajj. Pendant ce voyage, profitez de votre temps par l’invocation constante, le rappel d’Allah et la récitation du Qur’an. Qui sait ? Ce voyage pourrait être votre dernier vers la Maison sacrée.

La récompense du Hajj depuis votre pays

Il se peut que vous ne puissiez pas accomplir le Hajj cette année et que vous ressentiez de la tristesse d’être privé de cette immense récompense. Pourtant, vous pouvez aussi obtenir une récompense semblable depuis votre lieu de résidence. Méditez ce hadith :

Quiconque accomplit la prière de Fajr en groupe, puis reste assis à évoquer Allah jusqu’au lever du soleil, puis, après que le soleil s’est élevé, accomplit deux rak‘ahs, obtiendra une récompense équivalente à celle d’un Hajj et d’une ‘Umrah parfaitement accomplis. Le Prophète répéta le mot « parfaitement » trois fois.

N’est-ce pas une voie facile ?

Retour au Qur’an

Il est également temps de dépoussiérer votre exemplaire du Qur’an et de revenir à son refuge. Faites de ces dix jours le point de départ d’une relation régulière, profonde et solide avec lui. Il est important de savoir que la lecture d’une seule lettre du Qur’an vaut dix récompenses. Ainsi, la récitation de la sourate Al-Fatihah — qui ne prend pas plus de deux minutes — vous apporte plus de mille récompenses. Cela vaut pour les jours ordinaires ; que dire alors de ces jours d’une si grande valeur ! La récompense y est certainement bien plus grande.

Certaines sourates possèdent en outre des mérites particuliers. La récitation de la sourate Al-Ikhlas, par exemple, équivaut à la lecture du tiers du Qur’an (Al-Bukhari et Muslim). La sourate Al-Mulk intercède en faveur de celui qui la récite régulièrement (Abu Dawud). Quant à la récitation d’Ayat Al-Kursi (Al-Baqarah 2:255) avant de dormir, elle protège de Satan toute la nuit (Al-Bukhari).

Le jeûne : retrouver l’esprit du Ramadan

Il est bon de raviver la spiritualité du Ramadan en jeûnant durant ces jours bénis. Rappelez-vous que le jeûne volontaire d’une journée éloigne du Feu. Dans un hadith, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit :

Quiconque jeûne un jour pour rechercher l’agrément d’Allah, Allah éloignera son visage du Feu d’une distance équivalente à soixante-dix années de marche. (Al-Bukhari et Muslim)

Cela concerne les jours ordinaires. À plus forte raison, la récompense est-elle plus grande durant ces jours bénis.

Le jour de ‘Arafah

Le jour de ‘Arafah, Allah répand Sa miséricorde sur les pèlerins et leur pardonne leurs péchés. Si vous n’êtes pas parmi les pèlerins, vous pouvez malgré tout avoir une part de ce pardon. Il vous suffit de jeûner le jour de ‘Arafah ; par ce jeûne, Allah expiera les péchés de deux années entières : l’année passée et l’année à venir.

La prière nocturne

Vous entendez souvent parler des mérites de la prière nocturne, et vous en avez déjà goûté la douceur durant les nuits du Ramadan. Pourquoi ne pas faire revivre cette belle adoration durant ces nuits ? Vous pouvez ajouter deux ou quatre rak‘ahs après la prière de ‘Isha’ et avant la prière du Witr.

Il existe également une autre voie simple pour obtenir la récompense de la prière nocturne. Il est rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit :

Celui qui assiste à la prière de ‘Isha’ en groupe est comme s’il avait prié la moitié de la nuit ; et celui qui assiste aux prières de ‘Isha’ et de Fajr en groupe est comme s’il avait prié toute la nuit. (At-Tirmidhi)

Les paroles d’or

C’est l’un des moyens les plus faciles d’amasser des trésors de récompenses. Vous pouvez faire le dhikr où que vous soyez et à tout moment : à la maison, à l’école, au travail, en conduisant, en marchant, en voyageant ou dans vos déplacements quotidiens. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — nous a également enseigné certaines formules de dhikr auxquelles sont attachées des récompenses particulières.

Ainsi, Abu Hurairah — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit :

Celui qui dit après chaque prière : Subhan Allah — Allah est exempt de toute imperfection — trente-trois fois ; Al-hamdu lillah — louange à Allah — trente-trois fois ; Allahu Akbar — Allah est le Plus Grand — trente-trois fois ; puis complète la centaine en disant : La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir — il n’est de divinité véritable qu’Allah, Seul, sans associé ; à Lui appartient la royauté, à Lui revient la louange, et Il est capable de toute chose — verra tous ses péchés pardonnés, même s’ils étaient aussi nombreux que l’écume à la surface de la mer. (Muslim)

Abu Hurairah — qu’Allah l’agrée — rapporte également que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit :

Celui qui dit Subhan-Allahi wa bihamdihi — Allah est exempt de toute imperfection et à Lui revient la louange — cent fois par jour, ses péchés seront effacés, même s’ils étaient aussi nombreux que l’écume de la mer. (Al-Bukhari et Muslim)

Abu Ayyub Al-Ansari — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit :

Celui qui dit dix fois : La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir — il n’est de divinité véritable qu’Allah, Seul, sans associé ; à Lui appartient la royauté, à Lui revient la louange, et Il est capable de toute chose — recevra une récompense équivalente à celle de l’affranchissement de quatre esclaves parmi la descendance du Prophète Ismaël. (Al-Bukhari et Muslim)

Les heures précieuses

Dans un magnifique hadith, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit que, dans le dernier tiers de chaque nuit, Allah Tout-Puissant appelle Ses serviteurs :

Y a-t-il quelqu’un qui M’invoque afin que Je l’exauce ? Y a-t-il quelqu’un qui Me demande afin que Je lui accorde ce qu’il demande ? Y a-t-il quelqu’un qui cherche Mon pardon afin que Je lui pardonne ? (Al-Bukhari et Muslim)

Pourquoi laisser passer une occasion aussi précieuse ? Le moment est venu de vous exposer à Sa générosité et à Sa miséricorde divines. Si vous jeûnez durant ces jours, il est très probable que vous vous réveilliez un peu plus tôt que d’habitude pour prendre le sahur. Saisissez alors cette occasion : priez deux rak‘ahs, demandez à Allah de pardonner vos péchés et de vous accorder le bonheur dans ce monde et dans l’au-delà. N’oubliez pas non plus vos frères et sœurs qui souffrent en Palestine, en Irak, au Pakistan et dans d’autres pays.

Les portes du bien sont nombreuses et largement ouvertes. Les chemins vers le Paradis sont multiples ; plus vous y consacrerez de temps et d’efforts, plus vous recevrez de récompenses et de bénédictions.

Par Muhammad Fathi