Qu’il s’agisse de la mort, d’une séparation ou d’une épreuve, perdre quelqu’un ou quelque chose qui nous est cher peut être bouleversant. Les élans du chagrin peuvent sembler nous envahir entièrement, au point de nous faire croire que la douleur ne prendra jamais fin. Dans ces moments, le cœur est lourd, et, aveuglés par les larmes, nous ne voyons plus la lumière.

Pourtant, même dans les instants les plus sombres, l’islam offre une source de lumière et de consolation d’une profondeur immense. Il existe une parole puissante qui sert d’ancre au milieu de la tempête, et qui nous rappelle une vérité fondamentale :

« Inna lillâhi wa inna ilayhi râji`oûn » (En vérité, nous appartenons à Allah et c’est à Lui que nous retournerons.)

Cette simple phrase contient la clé pour traverser le deuil avec dignité et pour renforcer notre foi au moment où nous en avons le plus besoin.

Le sens profond de « Inna lillâhi wa inna ilayhi râji`oûn »

Lorsque nous prenons le temps de méditer véritablement sur ces mots, nous découvrons un message puissant qui répond à nos questions les plus profondes et apaise nos émotions les plus vives. Cette parole résume l’essence même de notre existence : d’où nous venons et vers qui nous retournons en dernier ressort : vers Allah.

Comprendre cela a le pouvoir d’effacer bien des regrets et de reconfigurer notre regard sur les événements passés. C’est la réponse ultime lorsque nous demandons : « Pourquoi cela devait-il arriver ? »

Au lieu de nous noyer dans une quête sans fin d’explications, nous trouvons la patience (sabr) en affirmant que, quoi qu’il arrive, notre retour final est vers Allah.

Comment cette compréhension guérit le cœur

Quand le sens de « Inna lillâhi wa inna ilayhi râji`oûn » s’enracine dans nos cœurs, notre vision de la perte et de l’épreuve change en profondeur.

Elle efface l’amertume : Il ne reste plus de place pour une colère persistante ni pour la rancœur. Nous reconnaissons qu’Allah seul détient la souveraineté absolue et que même nos moments les plus douloureux n’arrivent que par Sa volonté.

Il ne reste plus de place pour une colère persistante ni pour la rancœur. Nous reconnaissons qu’Allah seul détient la souveraineté absolue et que même nos moments les plus douloureux n’arrivent que par Sa volonté. Elle nourrit le pardon : Elle nous permet de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, en sachant que la vraie justice et le jugement final appartiennent à Allah. En déposant ce fardeau, c’est nous-mêmes que nous libérons.

Elle nous permet de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, en sachant que la vraie justice et le jugement final appartiennent à Allah. En déposant ce fardeau, c’est nous-mêmes que nous libérons. Elle construit la résilience : En acceptant le décret divin (qadar), nous pouvons nous relever après les moments difficiles et recentrer notre vie sur notre objectif ultime : rencontrer Allah dans un état de pureté et de paix.

Le mot « Inna » (En vérité) apparaît deux fois dans cette expression, soulignant la certitude absolue de notre origine et de notre destination. Allah est Al-Awwal (Le Premier) et Al-Âkhir (Le Dernier). Cette connaissance est une lumière dans chaque moment de désespoir.

La promesse d’Allah : une épreuve pour les patients (As-Sâbirûn)

Plutôt que de rester aveuglés par la tristesse, nous pouvons nous éduquer à trouver la satisfaction dans le décret d’Allah. Allah nous dit Lui-même dans le Coran que les épreuves sont une certitude – mais que la récompense pour la patience l’est tout autant.

{ Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients (As-Sâbirûn), Ceux qui, lorsqu’un malheur les atteint, disent : “En vérité, nous appartenons à Allah et c’est à Lui que nous retournerons.” } (Al-Baqarah 2 : 155–156)

Dans Sa miséricorde infinie, Allah ne se contente pas de nous informer que nous serons éprouvés, Il nous donne aussi l’outil précis pour réussir : cette parole qui affirme que nous Lui appartenons et que nous retournerons à Lui. Cela nous rappelle que toutes les difficultés de cette vie sont temporaires.

Une leçon de patience : l’histoire de Umm Salamah

La vie de Umm Salamah (qu’Allah l’agrée), épouse du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), est un parfait exemple de patience mise en pratique.

Lorsque son premier mari, Abû Salamah, mourut des suites de ses blessures de la bataille de Uhud, elle fut profondément meurtrie. Pourtant, au cœur de son immense chagrin, elle se tourna vers Allah. Se rappelant une invocation que le Prophète lui avait enseignée, elle prononça :

« Inna lillâhi wa inna ilayhi râji`oûn, Allâhumma’jurnî fî musîbatî wa akhlif lî khayran minhâ. » (En vérité, nous appartenons à Allah et c’est à Lui que nous retournerons. Ô Allah ! Récompense-moi pour mon épreuve et accorde-moi en échange quelque chose de meilleur.)

Même si elle se demandait en elle-même : « Qui pourrait être meilleur que Abû Salamah ? », elle plaça sa confiance totale en Allah. Et Allah exauça son invocation de la plus belle manière : Il la compensa en lui accordant pour époux le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) lui-même.

Cet héritage spirituel puissant montre que lorsque le croyant fait face à la perte avec patience et reliance à Allah, Allah lui remplacera toujours ce qu’il a perdu par quelque chose de meilleur – dans cette vie, dans l’au-delà, ou dans les deux.

Étapes pratiques pour cultiver la patience et la confiance

Si tu traverses une épreuve en ce moment, sache que, par la permission d’Allah, le remède est déjà entre tes mains. Voici comment mettre ces enseignements en pratique :

Reconnaître la Source Rappelle-toi qu’Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il sait exactement ce que tu ressens, car c’est Lui qui a décrété cette épreuve – et Il ne charge aucune âme au-delà de ce qu’elle peut supporter.

Rappelle-toi qu’Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il sait exactement ce que tu ressens, car c’est Lui qui a décrété cette épreuve – et Il ne charge aucune âme au-delà de ce qu’elle peut supporter. Verbaliser et intérioriser La prochaine fois que tu fais face à une perte – petite ou grande – ne te contente pas de dire « Inna lillâhi… » machinalement. Fais une pause, laisse le sens descendre dans ton cœur. Reconnais la toute-puissance d’Allah et ton retour certain vers Lui.

La prochaine fois que tu fais face à une perte – petite ou grande – ne te contente pas de dire « Inna lillâhi… » machinalement. Fais une pause, laisse le sens descendre dans ton cœur. Reconnais la toute-puissance d’Allah et ton retour certain vers Lui. Faire des du`âs sincères Comme Umm Salamah, transforme ton chagrin en dialogue avec Allah. Demande-Lui de te récompenser pour ta patience et de te remplacer ce que tu as perdu par quelque chose de meilleur. Aie la certitude qu’aucune supplication n’est perdue.

Comme Umm Salamah, transforme ton chagrin en dialogue avec Allah. Demande-Lui de te récompenser pour ta patience et de te remplacer ce que tu as perdu par quelque chose de meilleur. Aie la certitude qu’aucune supplication n’est perdue. Mettre ta confiance en Lui (tawakkul) Dépose complètement ton affaire auprès d’Allah pour qu’Il te fasse traverser l’épreuve. Il est le Meilleur des planificateurs, et Sa sagesse dépasse de loin notre compréhension limitée.

Conclusion : Ton retour vers Allah est la plus grande consolation

Aucune douleur, aucun chagrin, aucun conflit ne peut durer éternellement. Seul Allah est éternel.

Lorsque nous comprenons que nous Lui appartenons et que nous sommes en route vers Lui, chaque événement de cette vie devient un moyen d’avancer vers cette destination bénie. En embrassant la patience et en plaçant notre confiance en Allah, nous ouvrons la porte à un monde de sérénité et de contentement, même au milieu des tempêtes.

Aucune détresse n’est trop difficile à supporter lorsque nous savons, au fond de nous, que nous appartenons véritablement à Allah, et que c’est vers Lui que se fera notre retour certain.

Par Abida Aura Mustafa