Faire le tour du monde en un seul jour est une expérience humaine et spirituelle unique que nous offre le pèlerinage à La Mecque. Plongez dans ce magnifique rappel sur l’universalité de l’Islam.

Les gens pensaient autrefois qu’il était impossible de faire le tour du monde en 80 jours. Que diraient-ils alors d’un voyage semblable accompli en un seul jour ? Pourtant, cela devient possible le jour de ‘Arafah, cœur même du Hajj. En observant les pèlerins rassemblés sur le mont de la Miséricorde le jour de ‘Arafah, ils semblent presque tous identiques : une immense masse blanche de plus de deux millions de personnes debout, épaule contre épaule, dans une humble solennité devant Allah. Mais en regardant de plus près, au-delà de l’uniformité des vêtements, on découvre l’extraordinaire diversité des peuples et des origines au sein de l’Islam.

Le premier appel

Certains pourraient penser que le premier à avoir évoqué le Hajj fut le Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui. En réalité, c’est le Prophète Ibrahim — Abraham, paix et bénédictions sur lui — qui lança le premier appel, lorsqu’Allah le lui ordonna :

{Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront à toi à pied et sur toute monture amaigrie, venant de tout chemin éloigné.} (Al-Hajj 22:27)

Après avoir achevé la construction de la Ka‘bah, le Prophète Ibrahim se tint sur le mont de la Miséricorde et lança l’appel au Hajj. Bien que seules ses propres paroles lui revinrent en écho, Allah transmit son appel, auquel répondent aujourd’hui des millions de musulmans.

Un seul Dieu, une seule Ummah

Depuis des siècles, les musulmans du monde entier voyagent vers La Mecque pour accomplir le Hajj, le cinquième pilier de l’Islam. Bien que les pèlerins appartiennent à des races et à des cultures diverses, ils prêtent peu d’attention à ces différences ethniques. Ils accomplissent tous les mêmes rites, prient dans la même direction — celle de la Ka‘bah — et invoquent un seul Dieu, qui les unit sous Sa guidance et Sa protection.

La couleur, la nationalité et la richesse n’ont jamais été des critères en Islam. Du vivant du Prophète — paix et bénédictions sur lui — ses Compagnons étaient très différents les uns des autres. Certains étaient riches, comme ‘Abdur-Rahman ibn ‘Awf et ‘Uthman ibn ‘Affan, célèbres et prospères commerçants. D’autres, comme Abu Hurairah et Bilal ibn Rabah, étaient extrêmement pauvres. Mais malgré toutes leurs différences, ils vivaient unis par leur amour pour Allah et Son Prophète.

En réalité, certains des Compagnons les plus chers et les plus proches du Prophète, ceux qui montrèrent le plus de dévouement et de courage au service de l’Islam, n’étaient pas arabes. L’un d’eux était Bilal ibn Rabah, un esclave pauvre originaire d’Abyssinie, l’actuelle Éthiopie. Après avoir embrassé l’Islam, Bilal fut soumis à de cruelles tortures par son maître non musulman. Pour soulager ses souffrances, Abu Bakr As-Siddiq l’acheta puis l’affranchit. Commentant cet événement, ‘Umar ibn Al-Khattab disait avec humilité : « Abu Bakr est notre maître, et il a affranchi notre maître [Bilal]. »!– /wp:paragraph –>

Bilal eut également l’honneur d’être le premier à appeler à la prière en Islam, car il était connu pour la douceur de sa voix. De même, Salman Al-Farisi était un esclave originaire d’une ville perse appelée Ram-Hurmuz (Al-Bukhari). Le fait d’être esclave ou non arabe n’empêcha pas le Prophète — paix et bénédictions sur lui — de l’estimer hautement et de dire que Salman faisait partie des gens de sa maison (At-Tabarani). En Islam, le seul critère de supériorité et de mérite est la piété et la conscience d’Allah.

Abu Hurairah rapporte qu’alors que certains Compagnons, parmi lesquels Salman Al-Farisi, étaient assis en compagnie du Prophète, la sourate Al-Jumu‘ah fut révélée. Lorsque le Prophète récita :

{Et d’autres parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints} (Al-Jumu‘ah 62:3),

l’un des Compagnons demanda : « Qui sont-ils ? » Le Prophète posa alors sa main sur Salman et dit : « Même si la foi se trouvait aussi loin que les Pléiades, un homme parmi ceux-là — les non-Arabes — irait certainement la chercher et l’atteindrait. » (Muslim)

L’Islam, réservé aux Arabes ?

L’Islam est parfois perçu comme une religion réservée aux Arabes parce que le Prophète Muhammad, qui transmit ce message, était arabe. Mais un verset du Qur’an rejette clairement cette idée et dit en substance :

{Et Nous ne t’avons envoyé, ô Muhammad, que comme annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur pour toute l’humanité ; mais la plupart des gens ne savent pas.} (Saba’ 34:28)

Le Prophète lui-même clarifia ce principe pour tous les musulmans, dans un sermon prononcé durant la saison du Hajj : la supériorité d’une personne n’a rien à voir avec son origine ethnique, sa langue ou sa race. Qu’une personne soit arabe ou non arabe, jaune, noire ou blanche, cela n’a aucune importance. Le seul critère de supériorité et de mérite en Islam est la piété et la conscience d’Allah (Ahmad). Allah dit également, au sujet des différences ethniques entre les êtres humains :

{Parmi Ses signes figurent la création des cieux et de la terre, ainsi que la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a certes en cela des signes pour les savants.} (Ar-Rum 30:22)

À une autre occasion, le Prophète insista sur le principe d’égalité en Islam en disant :

« Allah ne regarde ni vos visages ni vos richesses, mais Il regarde vos cœurs et vos œuvres. » (Muslim)

Cela confirme qu’Allah ne juge jamais les gens selon leur fortune ou leur couleur, mais selon leurs intentions et leurs actes. L’Islam a abattu toutes les barrières de couleur, de langue et de race, afin que tous les musulmans puissent se reconnaître comme frères, quelles que soient leurs différences. Qui donc peut encore dire que l’Islam est une religion réservée aux Arabes ?

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Par Hala Salah