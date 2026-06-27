L eau de Zamzam un miracle est une réalité que la science a pu mettre en lumière. À l’arrivée de la saison du Hajj, je me rappelle les merveilles de l’eau de Zamzam. Permettez-moi de revenir au commencement de cette histoire.

En 1971, un médecin égyptien écrivit une lettre à la presse européenne, affirmant que l’eau de Zamzam n’était pas propre à la consommation. J’ai immédiatement pensé qu’il s’agissait simplement d’une forme de préjugé contre les musulmans. Son affirmation reposait sur l’hypothèse selon laquelle la Ka‘bah se trouverait dans une zone basse — au-dessous du niveau de la mer — et au centre de la ville de La Mecque, de sorte que les eaux usées de la ville, collectées par les canalisations, se déverseraient dans le puits contenant cette eau.

Une investigation scientifique ordonnée par le Roi

Heureusement, la nouvelle parvint aux oreilles du roi Fayçal, qui se mit très en colère et décida de réfuter l’affirmation provocatrice du médecin égyptien. Il ordonna aussitôt au ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques d’enquêter et d’envoyer des échantillons d’eau de Zamzam à des laboratoires européens afin d’en vérifier la potabilité.

Le ministère chargea alors les usines d’électricité et de dessalement de Djeddah d’accomplir cette mission. C’est là que je travaillais comme ingénieur en dessalement — un ingénieur chimiste chargé de produire de l’eau potable à partir de l’eau de mer. Je fus choisi pour mener cette mission. À ce moment-là, je me souviens que je n’avais aucune idée de l’apparence du puits d’où provenait cette eau.

Je me rendis à La Mecque et me présentai aux autorités de la Ka‘bah en leur expliquant l’objet de ma visite. Elles désignèrent un homme pour me fournir toute l’aide nécessaire. Lorsque nous arrivâmes au puits, il me fut difficile de croire qu’un bassin d’eau, ressemblant davantage à un petit étang, d’environ 18 pieds sur 14 — soit 5,5 mètres sur 4,3 — était le puits qui, depuis son apparition à l’époque du Prophète Ibrahim — paix et bénédictions sur lui —, avait fourni chaque année des millions de gallons d’eau aux pèlerins, depuis de très nombreux siècles.

L’observation au cœur du puits

Je commençai mes investigations et pris les dimensions du puits. Je demandai à l’homme de me montrer sa profondeur. Il prit d’abord une douche, puis descendit dans l’eau. Ensuite, il se tint debout bien droit. Je vis alors que le niveau de l’eau arrivait juste au-dessus de ses épaules.

Il mesurait environ 5 pieds et 8 pouces, soit 173 centimètres. Il se mit ensuite à se déplacer d’un coin à l’autre du puits — toujours debout, car il ne lui était pas permis de plonger la tête dans l’eau — afin de rechercher une éventuelle arrivée d’eau ou une canalisation à l’intérieur du puits. Il déclara toutefois n’avoir trouvé ni entrée d’eau ni conduite à l’intérieur.

J’eus alors une autre idée. L’eau pouvait être pompée rapidement à l’aide d’une grande pompe de transfert installée près du puits pour alimenter les réservoirs d’eau de Zamzam. De cette manière, le niveau de l’eau baisserait, ce qui nous permettrait de localiser le point d’entrée de l’eau. À ma grande surprise, rien ne fut observé durant la période de pompage. Pourtant, je savais que c’était la seule méthode permettant de découvrir l’endroit par lequel l’eau entrait dans le puits. Je décidai donc de répéter l’opération.

Cette fois, je demandai à l’homme de rester immobile à un endroit précis et d’observer attentivement tout phénomène inhabituel à l’intérieur du puits. Au bout d’un moment, il leva soudain les mains et s’écria :

« Al-hamdu lillah ! Je l’ai trouvé. Le sable danse sous mes pieds tandis que l’eau jaillit du fond du puits. »

Il se déplaça ensuite dans le puits pendant le pompage et observa le même phénomène partout. En réalité, l’eau entrait dans le puits par son fond, avec un débit égal en chaque point, ce qui maintenait le niveau de l’eau stable. Après avoir terminé mes observations, je prélevai des échantillons d’eau destinés aux laboratoires européens. Avant de quitter la Ka‘bah, je demandai aux autorités des informations au sujet des autres puits autour de La Mecque. On me répondit que ces puits étaient pour la plupart à sec.

Les résultats des analyses

Lorsque je regagnai mon bureau à Djeddah, je présentai mes conclusions à mon supérieur, qui m’écouta avec beaucoup d’intérêt, mais fit une remarque très irrationnelle : selon lui, le puits de Zamzam pouvait être relié intérieurement à la mer Rouge. Comment cela aurait-il été possible, alors que La Mecque se trouve à environ 46,6 miles — soit 75 kilomètres — de la mer, et que les puits situés avant la ville restent généralement secs ?

Les résultats des analyses effectuées par les laboratoires européens et ceux que nous réalisâmes dans notre propre laboratoire se révélèrent presque identiques. La différence entre l’eau de Zamzam et l’eau ordinaire de la ville résidait dans la quantité de sels de calcium et de magnésium.

Ces éléments étaient légèrement plus élevés dans l’eau de Zamzam. C’est peut-être ce qui explique pourquoi cette eau redonne de la vigueur aux pèlerins fatigués. Mais, plus significatif encore, l’eau contient des fluorures dotés d’une action germicide efficace. De plus, les observations des laboratoires européens indiquèrent que l’eau était propre à la consommation.

Ainsi, l’affirmation du médecin égyptien fut démontrée fausse. Lorsque cela fut rapporté au roi Fayçal, il en fut extrêmement satisfait et ordonna que le démenti soit publié dans la presse européenne. D’une certaine manière, ce fut une bénédiction que cette étude ait été menée, car elle permit de mettre en évidence la composition chimique de cette eau. En réalité, plus on l’étudie, plus ses merveilles apparaissent ; et l’on se retrouve à croire profondément aux miracles de cette eau qu’Allah a accordée comme un don aux croyants venus de contrées lointaines vers cette terre désertique pour accomplir le pèlerinage.

Quelques caractéristiques de l’eau de Zamzam

Ce puits ne s’est jamais tari. Au contraire, il a toujours répondu aux besoins en eau. Depuis son apparition, il a toujours conservé la même composition saline et le même goût. Sa potabilité a toujours été reconnue universellement : des pèlerins du monde entier visitent chaque année la Ka‘bah pour le Hajj et la ‘Umrah, et ils ne s’en sont jamais plaints. Bien au contraire, ils ont toujours apprécié cette eau qui les revigore.

Le goût de l’eau varie d’un endroit à l’autre. Mais l’attrait de l’eau de Zamzam a toujours été universel. Cette eau n’a jamais été traitée chimiquement ni chlorée, contrairement à l’eau distribuée dans les villes. Une croissance biologique et végétale apparaît généralement dans la plupart des puits, rendant l’eau désagréable à boire en raison du développement d’algues, qui causent des problèmes de goût et d’odeur.

Mais dans le cas du puits de Zamzam, aucun signe de croissance biologique n’a été observé. Il y a des siècles, Hajar chercha désespérément de l’eau entre les collines de Safa et de Marwah pour son fils nourrisson Isma‘il — paix et bénédictions sur lui. Alors qu’elle courait d’un endroit à l’autre à la recherche d’eau, son enfant frotta ses pieds contre le sable. Une nappe d’eau apparut alors et, par la grâce d’Allah, prit la forme d’un puits qui fut appelé l’eau de Zamzam.

Recherche de Tariq Hussain, Riyad

Par Mu‘in Ad-Din Ahmad