L importance de la Sunnah est un sujet central pour tout musulman cherchant à suivre scrupuleusement les enseignements de sa religion. Découvrez pourquoi cette source de guidance est le complément indissociable du Qur’an.

Aucun musulman pieux n’oserait s’opposer aux enseignements du Qur’an et de la Sunnah. Il est toutefois regrettable de constater que certains membres de l’élite libérale tendent à brandir le slogan selon lequel le Livre d’Allah — le Qur’an — suffirait à lui seul, et qu’il n’y aurait nul besoin de la Sunnah du Prophète — paix et bénédictions sur lui. De tels slogans sont généralement repris par ceux qui souhaitent se débarrasser entièrement de la Loi islamique.

La mise en garde du Prophète

Le Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui — savait lui-même que de telles opinions malveillantes apparaîtraient. Il a donc mis clairement en garde contre elles, comme le rapporte Al-Miqdam ibn Ma‘di Karib, l’un de ses Compagnons :

« Il m’a certes été donné le Qur’an, ainsi qu’une chose semblable à lui. Pourtant, viendra un temps où un homme, accoudé sur son divan, dira : “Tenez-vous uniquement au Qur’an ; ce que vous y trouvez déclaré halal, considérez-le comme halal, et ce que vous y trouvez déclaré haram, considérez-le comme haram.” Or, en vérité, ce que le Messager d’Allah a interdit est comme ce qu’Allah a interdit. » (Abu Dawud et Ad-Darimi)

En réalité, quiconque rejette la Sunnah du Prophète — paix et bénédictions sur lui — ne croit pas véritablement au Qur’an, car Allah Tout-Puissant Lui-même a souligné l’importance de la Sunnah dans de nombreux versets, dont voici quelques exemples :

{Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité. Puis, si vous divergez sur une chose, renvoyez-la à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Cela est meilleur et plus approprié comme aboutissement.} (An-Nisaa’ 4:59)

{La seule réponse des croyants, lorsqu’ils sont appelés vers Allah et Son Messager afin qu’il juge entre eux, est de dire : “Nous avons entendu et nous avons obéi.” Voilà ceux qui réussiront.} (An-Nur 24:51)

{Mais non, par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants tant qu’ils ne t’auront pas pris pour juge dans leurs différends, puis qu’ils ne trouveront en eux-mêmes aucune gêne devant ta décision et qu’ils s’y soumettront pleinement.} (An-Nisaa’ 4:65)

Anas — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah a dit :

« Je vous ai laissé deux choses ; vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y attacherez fermement : le Livre d’Allah et ma Sunnah. » (Al-Hakim)

L’attachement exemplaire des Compagnons

Les Compagnons du Prophète — paix et bénédictions sur lui — accordaient une très grande considération aux commandements donnés par le Prophète, sans faire de distinction entre eux et ceux donnés par Allah.

Un jour, alors qu’il prononçait un sermon, ‘Abdullah ibn Mas‘ud cita cette parole du Prophète :

« Qu’Allah maudisse celles qui tatouent et celles qui se font tatouer, celles qui s’épilent les sourcils, celles qui se liment les dents pour les embellir, et celles qui cherchent à modifier la création d’Allah. »

Une femme nommée Umm Ya‘qub, de la tribu des Banu Asad, entendit parler de ces propos. Elle vint trouver Ibn Mas‘ud et lui dit :

« Ô Abu ‘Abdur-Rahman ! On m’a rapporté que tu as maudit telles et telles femmes. »

Il répondit :

« Pourquoi ne maudirais-je pas celles que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a maudites, et qui sont également maudites dans le Livre d’Allah ? »

Elle dit :

« J’ai lu tout ce qui se trouve entre les deux couvertures, c’est-à-dire tout le Qur’an. »

Il répondit :

« Si tu l’avais bien lu, tu l’y aurais trouvé. N’as-tu pas lu ce verset : {Prenez ce que le Messager vous donne, et abstenez-vous de ce qu’il vous interdit} ? » (Al-Hashr 59:7)

Les leçons des Califes bien-guidés

Les exemples des Compagnons sont nombreux et montrent avec quelle force ils s’attachaient à la Sunnah du Prophète — paix et bénédictions sur lui — au point de rompre parfois leurs relations avec des proches lorsqu’ils constataient que ceux-ci allaient à l’encontre de la Sunnah. Voici quelques exemples tirés de la vie des grands califes de l’Islam, suivis d’autres exemples provenant de nombreux Compagnons.

Juste après la mort du Prophète — paix et bénédictions sur lui — trois grandes questions se posèrent à la communauté musulmane. Elles auraient pu la diviser et la disperser, si Abu Bakr ne les avait pas réglées avec sagesse à la lumière de la Sunnah du Prophète — paix et bénédictions sur lui.

La première question concernait la désignation du khalifah, le chef des musulmans. Réunis à Saqifat Bani Sa‘idah, un grand nombre de Muhajirun — ceux qui avaient émigré de La Mecque vers Médine — et d’Ansar — ceux qui avaient accueilli et soutenu les émigrants de La Mecque — débattaient de cette question. Les Ansar proposèrent que le chef soit choisi parmi les deux groupes. Le noble Compagnon Abu Bakr cita alors la parole du Prophète :

« Les dirigeants — imams — doivent être issus de Quraysh, tant qu’ils possèdent la compréhension de la religion. »

Les Ansar acceptèrent cela calmement. Le grand Compagnon ‘Umar proposa ensuite le nom d’Abu Bakr comme khalifah, proposition qui fut unanimement acceptée par les personnes présentes, puis suivie par l’ensemble des habitants de Médine à travers le serment d’allégeance.

La deuxième question concernait le lieu où le Prophète devait être enterré. Là encore, le Compagnon Abu Bakr cita la parole du Prophète :

« Un prophète est enterré à l’endroit où il rend son dernier souffle. »

Ainsi, il fut enterré dans l’appartement de son épouse, la Mère des croyants ‘A’ishah, là même où il était décédé.

La troisième question concernait l’héritage du Prophète — paix et bénédictions sur lui —, lorsque sa fille Fatimah vint auprès du calife Abu Bakr pour demander sa part. Abu Bakr lui rappela alors la parole du Prophète :

« Nous, les prophètes, ne laissons pas d’héritage ; ce que nous laissons derrière nous est une aumône. »

Fatimah ne poursuivit pas la discussion et se retira calmement.

Un jour, le grand Compagnon ‘Umar vit Khalid ibn Al-Walid porter une chemise en soie. Il lui demanda de l’enlever, car il est interdit aux hommes musulmans de porter de la soie. Khalid répondit que ‘Abdur-Rahman ibn ‘Awf en portait également une. ‘Umar dit alors :

« Le Prophète le lui avait permis parce qu’il souffrait fortement de démangeaisons. »

Khalid n’eut alors d’autre choix que de l’enlever.

Après l’annonce de la victoire des musulmans lors de la conquête de la Syrie, ‘Umar se dirigea vers Damas avec un groupe de Compagnons. En arrivant aux abords d’Amwas, une ville de Syrie, il apprit qu’une épidémie de peste s’y était propagée. ‘Umar consulta ses compagnons pour savoir s’il devait entrer dans la ville ou non. La discussion fut vive, jusqu’à ce que ‘Abdur-Rahman ibn ‘Awf cite cette parole du Prophète :

« Si vous vous trouvez dans un lieu où une épidémie se déclare, n’en sortez pas. Et si vous êtes en dehors d’un tel lieu, n’y entrez pas. »

‘Umar ordonna finalement à ses gens de faire demi-tour. Quelqu’un fit alors remarquer :

« Ô ‘Umar, fuis-tu un destin décrété par Allah ? »

‘Umar répondit :

« Oui, nous fuyons d’un destin décrété par Allah vers un autre destin décrété par Allah. »

Telle était la sagesse du Prophète — paix et bénédictions sur lui —, qui annonçait déjà, des siècles auparavant, ce que l’on appelle aujourd’hui les règles de quarantaine.

Le calife ‘Uthman accepta un jour d’acheter un terrain à un homme. Une fois l’accord verbal conclu, il lui demanda de venir chercher l’argent le lendemain. Mais l’homme ne revint que plusieurs jours plus tard, pour revenir sur son accord. Il avait changé d’avis parce que ses amis lui avaient reproché d’avoir vendu le terrain à un prix trop bas. ‘Uthman aurait pu insister pour conclure la vente, d’autant que l’accord avait été entièrement établi. Mais il se souvint de la parole du Prophète — paix et bénédictions sur lui — louant celui qui traite les gens avec facilité et générosité dans ses transactions. ‘Uthman préféra donc accéder au souhait de l’homme sans formuler d’objection.

Un jour, une personne vint demander conseil à ‘Ali au sujet du mariage de sa fille, demandée par trois hommes : Hasan, Husayn et ‘Abdullah ibn Ja‘far. ‘Ali se trouvait personnellement concerné, puisque deux de ses fils faisaient partie des prétendants. Mais il se rappela la parole du Prophète :

« Celui à qui l’on demande conseil doit être sincère. »

Après réflexion, il dit à l’homme :

« Ne choisis pas Hasan, car il est connu pour avoir souvent divorcé de ses épouses. Ne choisis pas non plus Husayn, car il aime être admiré. Choisis plutôt ‘Abdullah ibn Ja‘far. »

Lors de l’un de ses voyages, ‘Ali trouva un marchand qui stockait une grande quantité de céréales dans l’espoir d’obtenir un prix plus élevé. ‘Ali lui rappela la parole du Prophète :

« Celui qui pratique la rétention des marchandises est maudit. »

Il ordonna ensuite à ses hommes de brûler le stock en guise de sanction.

L’attachement des Compagnons au quotidien

Voilà comment les quatre califes réagissaient face à la Sunnah du Prophète. Voyons maintenant d’autres exemples tirés de la vie des Compagnons.

‘Abdullah ibn Mas‘ud entendit un homme dire après avoir éternué : « Al-hamdu lillah wa as-salatu wa as-salamu ‘ala Rasuli Allah. »

Ibn Mas‘ud lui dit :

« Ce que tu as dit est vrai, mais ce n’est pas la manière que le Prophète nous a enseignée. Il nous a ordonné de dire simplement : “Al-hamdu lillah” après avoir éternué. »

Il convient de rappeler à tous les musulmans cette Sunnah, souvent abandonnée par un grand nombre d’entre eux. Dites « al-hamdu lillah » lorsque vous éternuez. Si vous entendez quelqu’un le dire après avoir éternué, dites-lui : « Yarhamukumu Allah » — qu’Allah vous fasse miséricorde. Celui qui a éternué doit alors invoquer pour vous en disant : « Yahdikum Allah wa yuslihu balakum » — qu’Allah vous guide et réforme votre situation.

Il existe de nombreuses occasions où l’on doit dire : « As-salatu wa as-salamu ‘ala Rasuli Allah. » On doit le dire, par exemple, chaque fois que l’on entend le nom de notre bien-aimé Prophète, ou lorsque l’on entre dans une mosquée ou que l’on en sort, en ajoutant respectivement : « Allahumma iftah li abwaba rahmatik » — Ô Allah, ouvre-moi les portes de Ta miséricorde — et « Allahumma inni as’aluka min fadlika » — Ô Allah, je Te demande de Ta grâce.

Un jour, ‘Abdullah ibn ‘Abbas était assis près de la Ka‘bah lorsque l’émir Mu‘awiyah entra dans la Mosquée sacrée et commença le Tawaf autour de la Ka‘bah. Il embrassa la Pierre noire au début, mais il passa également sa main sur les trois autres coins de la Ka‘bah. Ibn ‘Abbas savait que le Prophète — paix et bénédictions sur lui —, en dehors de l’embrassement de la Pierre noire et du toucher du coin yéménite, n’avait jamais touché les deux autres coins durant le Tawaf. Il fit donc une remarque à Mu‘awiyah, qui répondit :

« Pour moi, aucun des quatre coins de la Ka‘bah ne doit être délaissé. »

Ibn ‘Abbas insista :

« Mais telle n’était pas la pratique du Prophète — paix et bénédictions sur lui. »

Mu‘awiyah ne put que répondre :

« Tu as dit vrai. »

Un jour, Ibn ‘Abbas vit un homme dessiner l’image d’un être vivant. Il lui conseilla de ne pas le faire, car le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait interdit cette pratique.

‘Abdullah ibn ‘Umar était bien connu pour son attachement à la Sunnah. Il vit un jour son fils Bilal empêcher son épouse d’aller à la mosquée. ‘Abdullah lui dit :

« Ne fais pas cela, car le Messager d’Allah a dit : “N’empêchez pas les servantes d’Allah d’entrer dans les maisons d’Allah.” »

Bilal demeura ferme dans son refus de la laisser y aller, même après avoir entendu cette parole. Ibn ‘Umar en fut si contrarié qu’il jura de ne plus jamais lui parler jusqu’à sa mort.

‘Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-‘As possédait un très grand jardin contenant de nombreux palmiers. L’eau y était si abondante que son assistant envisagea de vendre l’excédent, après avoir irrigué tout le jardin, à un voisin pour le prix exorbitant de 30 000 dirhams. Une telle offre aurait pu séduire n’importe qui, mais pas un Compagnon comme ‘Abdullah ibn ‘Amr. Il refusa d’approuver cette vente, car le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait interdit de vendre l’excédent d’eau.

Abu Hurairah avait l’habitude de s’adresser à une assemblée de musulmans le vendredi soir. Un jour, avant de commencer son discours, il dit aux gens :

« Quiconque a rompu les liens avec l’un de ses proches doit quitter cet endroit. »

Personne ne se leva. Il répéta ces mots trois fois. Alors, un jeune homme quitta l’assemblée et se rendit auprès de sa tante, qu’il avait délaissée depuis longtemps, puis se réconcilia avec elle. Abu Hurairah avait dit cela parce qu’il savait que toutes les œuvres sont présentées à Allah chaque vendredi soir. Il ne voulait pas que son assemblée de croyants pieux soit entachée par la présence d’une personne ayant commis le péché de rompre les liens familiaux. Ce faisant, il sauva une personne d’un péché majeur.

Anas ibn Malik était connu pour avoir été un serviteur fidèle du Prophète — paix et bénédictions sur lui. Un jour, il fut invité à un repas où un mage lui servit du faluda, une boisson bien connue, dans une coupe en argent. Anas refusa de l’accepter. Il préféra boire dans un récipient en terre plutôt que d’utiliser une coupe en argent, car le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait interdit aux musulmans de manger ou de boire dans des ustensiles en or ou en argent.

La parole des quatre grands Imams

Tel était le comportement des Compagnons tout au long de leur vie : ils offraient des exemples sublimes d’attachement à la Sunnah. Voyons maintenant ce qu’ont dit les quatre grands imams au sujet de l’autorité de la Sunnah.

On demanda à l’imam Abu Hanifah :

« Que devons-nous faire si nous trouvons une parole de toi qui contredit le Livre d’Allah ? »

Il répondit :

« Délaissez ma parole et attachez-vous au Livre d’Allah. »

On lui demanda encore :

« Et si elle contredit une parole du Prophète ? »

Abu Hanifah répondit :

« Délaissez ma parole face à la parole du Prophète. »

On lui demanda de nouveau :

« Et si elle contredit la parole d’un Compagnon ? »

Il répondit encore :

« Délaissez ma parole face à la parole du Compagnon. » (Ash-Shawkani, Al-Qawl Al-Mufid)

L’imam Abu Hanifah déclara également :

« Mon madhhab est tout hadith dont l’authenticité est établie. » (Shami 1:50 ; Al-Fulani, Iqaz, p. 62)

La parole de l’imam Malik ibn Anas est bien connue :

« La parole de toute personne peut être acceptée ou rejetée, sauf celle du Prophète d’Allah — paix et bénédictions sur lui. » (Ibn ‘Abd Al-Barr et Ibn Hazm ; également dans Al-Yawaqeet wa Al-Jawahir 2:96)

Il dit aussi :

« Je ne suis qu’un être humain : parfois je me trompe, parfois j’ai raison. Examinez donc mes opinions. Ce qui est conforme au Livre — le Qur’an — et à la Sunnah, acceptez-le ; ce qui les contredit, rejetez-le. » (Al-Fulani, Iqaz, p. 72)

Un jour, l’imam Ash-Shafi‘i rapporta un hadith du Prophète. Quelqu’un dans l’assistance lui dit :

« Est-ce aussi ton avis ? »

En entendant cela, l’imam se mit en colère. Son visage pâlit et il dit :

« Malheur à toi ! Quelle terre me porterait, quel ciel m’abriterait, si je rapportais une parole du Prophète — paix et bénédictions sur lui — sans adopter le même avis ? Vois-tu sur moi un zunnar — une ceinture portée par les non-musulmans ? M’as-tu vu sortir d’une église ? Comment pourrais-je rapporter une chose du Prophète — paix et bénédictions sur lui — sans être d’accord avec elle ? »

L’imam Ahmad ibn Hanbal dit :

« Ne me suivez pas aveuglément, ni Malik, ni Ash-Shafi‘i, ni Al-Awza‘i, ni Ath-Thawri ; mais prenez là où ils ont pris, c’est-à-dire du Qur’an et de la Sunnah authentique. » (Al-Fulani et Ibn Al-Qayyim)

Il dit également :

« Celui qui rejette une parole du Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — est au bord de la perdition. » (Ibn Al-Jawzi)