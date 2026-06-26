La confection de la Kiswah est un art ancestral et minutieux qui suscite l’admiration des musulmans du monde entier. Plongez dans les coulisses de la fabrication du voile sacré recouvrant la Ka‘bah, de l’élaboration de la soie jusqu’à la broderie calligraphique en fil d’or.

Cinq fois par jour, le milliard de musulmans à travers le monde se tournent vers La Mecque pour accomplir leurs prières, l’un des cinq piliers de l’Islam. Le centre spirituel vers lequel les musulmans s’orientent dans leur prière est la Ka‘bah, située dans la Mosquée sacrée. Édifice cubique d’une grande simplicité, la Ka‘bah abrite la Pierre noire, seul vestige de la plus ancienne maison d’adoration dédiée à Allah, bâtie par Ibrahim et son fils Isma‘il. Chaque année, plus de deux millions de musulmans venus du monde entier se rendent auprès de cet édifice pour accomplir le Hajj, le pèlerinage qui constitue un autre pilier de l’Islam.

L’agrandissement de la Mosquée sacrée

Cependant, ni la Pierre noire ni la Ka‘bah ne sont pas des objets d’adoration pour les musulmans. Elles représentent un sanctuaire consacré à Allah et le cœur spirituel du monde islamique. Tout au long de l’histoire musulmane, le service de la Ka‘bah et de la Mosquée sacrée qui l’entoure a été considéré comme un grand honneur. Cela fut particulièrement le cas depuis que le roi ‘Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdul Rahman Al-Sa‘ud plaça La Mecque sous sa protection en 1924. Lorsqu’il fonda le Royaume moderne d’Arabie saoudite en 1932, il lança une série de projets destinés à faciliter le pèlerinage à La Mecque pour un plus grand nombre de musulmans. Il initia des études visant à agrandir la Mosquée sacrée qui entoure la Ka‘bah, ainsi que la Mosquée du Prophète à Médine. Il améliora également les services de santé, les transports et les logements destinés aux pèlerins. À cette époque, la Mosquée sacrée ne pouvait accueillir que 48 000 fidèles. Après l’achèvement du plus récent projet d’agrandissement, lancé en 1985 par le Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Fahd ibn ‘Abdul ‘Aziz, la Mosquée sacrée peut désormais accueillir plus d’un million de fidèles simultanément.

L’histoire du voile de la Ka‘bah et le premier atelier

La Mosquée sacrée fut agrandie pour la première fois au VIIe siècle de l’ère chrétienne par ‘Umar ibn Al-Khattab, le deuxième calife après la mort du Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui.

Le calife construisit également la première enceinte autour de la Ka‘bah, qui, jusqu’alors, était entourée de murs bas et ne possédait pas de toit. La Ka‘bah a traditionnellement été recouverte par la kiswah, son voile. Il est rapporté que le Prophète Muhammad lui-même — paix et bénédictions sur lui — confectionna une kiswah et participa à son installation sur la Ka‘bah. Après sa mort, les califes perpétuèrent cette tradition. Plus tard, les dirigeants musulmans établirent des fondations pieuses destinées à préparer et à envoyer chaque année à La Mecque une nouvelle couverture pour la Ka‘bah durant la période du pèlerinage. Au cours des derniers siècles, la kiswah était fabriquée en Égypte puis envoyée à La Mecque par une caravane spéciale de chameaux.

En 1927 de l’ère chrétienne, le roi ‘Abdul ‘Aziz établit le premier atelier exclusivement consacré à la production de la kiswah en Arabie saoudite. Situé à La Mecque, cet atelier fut d’abord installé dans un petit bâtiment et employait 16 artisans chargés de fabriquer la kiswah. Une nouvelle usine, plus vaste, fut créée en 1962, puis agrandie en 1977. Elle emploie aujourd’hui plus de 240 artisans et techniciens auxquels est confié l’honneur de confectionner la kiswah.

Les étapes de production : de la soie pure au tissage

La kiswah est traditionnellement faite d’un tissu noir, surmonté d’une bande d’inscriptions d’environ trois pieds de largeur qui entoure la partie supérieure du voile sur les quatre côtés de la Ka‘bah. L’inscription principale, brodée en fil d’or, signifie : « Il n’est de divinité véritable qu’Allah ; Muhammad est le Messager d’Allah. » D’autres inscriptions sont des versets du Qur’an.

L’atelier produit chaque année deux kiswahs pour la Ka‘bah. L’une est effectivement posée sur la Ka‘bah, tandis que l’autre est conservée en réserve au cas où elle serait nécessaire. Le travail sur ces deux pièces se poursuit tout au long de l’année et passe par plusieurs étapes successives.

Toute la couche extérieure de la kiswah est faite de soie pure. Chaque couverture nécessite 1 795 livres de fil de soie. Le fil arrive à l’atelier dans sa couleur naturelle et doit être teint, puis bobiné avant d’être prêt pour le tissage. Cette couche extérieure de la kiswah est entièrement tissée à la main, un travail qui exige patience et une attention rigoureuse à la qualité. Une fois les panneaux de la kiswah achevés, ils sont cousus ensemble afin de former une couverture d’un seul tenant. Le poids et la taille de cette couverture, qui mesure 2 158 pieds carrés, nécessitent une doublure destinée à la renforcer. Cette doublure est elle aussi faite de soie, mais elle est produite sur des métiers à tisser mécaniques modernes.

L’une des attractions les plus appréciées des visiteurs de l’exposition « Saudi Arabia: Yesterday and Today », lors de sa tournée dans les grandes villes des États-Unis en 1989-1990, était la section où des artisans saoudiens travaillaient à la confection de la kiswah.

La broderie des inscriptions au fil d’or et d’argent

Une fois l’enveloppe noire extérieure achevée, le travail se concentre sur la production de la bande d’inscriptions. Cette bande mesure environ 3,2 pieds de hauteur et s’étend sur 157 pieds autour de la partie supérieure de la kiswah. Bien que le texte des inscriptions ne change jamais, leur dessin et leur style calligraphique peuvent varier ; ils sont proposés par un groupe d’artistes et de calligraphes. Une fois le dessin des inscriptions approuvé, les artistes les tracent en grandeur réelle sur de grandes feuilles de papier à dessin. Ces modèles sont ensuite transférés sur des machines qui tissent la bande d’inscriptions.

Après le tissage de la bande de soie, celle-ci est prête à être brodée à la main. Dans un premier temps, les artisans brodent les inscriptions arabes sur toute la bande avec des fils de soie jaune, qui ressortent d’environ un quart de pouce au-dessus de la surface des panneaux. Un fil d’argent plaqué or est ensuite utilisé pour broder les inscriptions une seconde fois, leur donnant cet aspect en relief et scintillant qui rend la calligraphie lisible à distance. C’est l’étape la plus exigeante et la plus longue de tout le processus, et elle est entièrement réalisée par des artisans.

Une fois les bandes cousues sur l’enveloppe extérieure, la kiswah est soumise à un contrôle rigoureux afin de s’assurer qu’elle répond aux normes très strictes de l’atelier.

L’installation lors du Hajj

La nouvelle kiswah est placée sur la Ka‘bah le neuvième jour du mois de Dhul-Hijjah, pendant le pèlerinage annuel à La Mecque. Avant cela, l’édifice est lavé et temporairement recouvert d’un voile blanc. Une fois la nouvelle kiswah installée, celle qu’elle remplace est découpée puis distribuée aux pèlerins.

Les autres œuvres de l’atelier : rideaux et drapeaux officiels

L’atelier de la kiswah produit également un rideau intérieur vert pour l’intérieur de la Ka‘bah, ainsi qu’un rideau rouge foncé pour la chambre du Prophète dans la mosquée de Médine. Ces pièces sont entièrement tissées à la main.

Le magnifique rideau qui couvre la porte dorée de la Ka‘bah est lui aussi réalisé à la main dans l’atelier. Il mesure 23 pieds de hauteur et 13,1 pieds de largeur, et toute sa surface est recouverte de versets du Qur’an brodés en fil d’argent plaqué or.

La qualité remarquable du travail réalisé sur le rideau de la porte de la Ka‘bah reflète le dévouement et la piété de ceux qui œuvrent toute l’année à la confection de la kiswah.

L’atelier produit également les drapeaux du Royaume d’Arabie saoudite, qui portent l’inscription : « Il n’est de divinité qu’Allah ; Muhammad est le Messager d’Allah », ainsi que des présents spéciaux sous forme de versets du Qur’an brodés.

Des exemples du travail des artisans de cet atelier peuvent être admirés au siège des Nations Unies à New York ainsi que dans les ambassades d’Arabie saoudite à travers le monde, où des sections de la kiswah sont exposées de manière visible. Contempler ces œuvres, c’est prendre la mesure du travail accompli avec amour, dévouement et ferveur par les artistes qui les ont réalisées, ainsi que par le peuple d’Arabie saoudite dans son ensemble.