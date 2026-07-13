La justice exemplaire du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) demeure un modèle universel d’équité, de tolérance et de paix pour l’humanité entière.

Dans le Coran, Allah ordonne aux croyants :

[Soyez fermes dans l’équité, témoins pour Allah, même contre vous-mêmes, vos parents ou vos proches. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un pauvre, Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice.] (An-Nisâ’ 4:135)

Par les règles qu’il imposa aux musulmans, son attitude juste et tolérante envers ceux d’autres religions, langues, races et tribus, et sa manière de ne pas discriminer entre riches et pauvres mais de traiter chacun sur un pied d’égalité, le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) est un immense exemple pour l’humanité entière.

Allah dit à Son Prophète (paix et bénédictions sur lui) dans un verset :

[Ils sont prompts à écouter le mensonge et à consommer le gain illicite. S’ils viennent à toi, juge entre eux ou bien détourne-toi d’eux. Si tu te détournes d’eux, ils ne te nuiront en rien. Mais si tu juges, juge entre eux avec justice. Allah aime les équitables.] (Al-Mâ’idah 5:42)

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) se conforma aux ordres d’Allah, même avec de telles gens difficiles, et ne fit jamais de concessions dans l’application de la justice. Il devint un exemple pour tous les temps par cette parole :

[Mon Seigneur a commandé la justice.] (Al-A‘râf 7:29)

L’équité envers les autres religions

De nombreux événements témoignent de la justice du Prophète. Il vivait dans un milieu où coexistaient des gens de religions, de langues, de races et de tribus différentes. Il était très difficile à ces sociétés de vivre ensemble dans la paix et la sécurité, et d’endiguer ceux qui cherchaient à semer la discorde. Un groupe pouvait devenir agressif, voire attaquer un autre, pour le moindre mot ou geste. Pourtant, la justice du Prophète (paix et bénédictions sur lui) fut une source de paix et de sécurité pour ces autres communautés tout autant que pour les musulmans.

À l’époque du Prophète (paix et bénédictions sur lui), chrétiens, juifs et polythéistes furent traités à égalité. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) se conforma au verset [Nulle contrainte en religion] (Al-Baqarah 2:256) : il exposait à tous la religion de vérité, tout en les laissant libres de décider.

Dans un autre verset, Allah révéla au Prophète (paix et bénédictions sur lui) la nature de la justice et de la conciliation qu’il devait adopter envers les adeptes d’autres religions :

[Appelle donc, et sois droit comme il t’a été ordonné. Ne suis pas leurs passions et dis : “Je crois à tout Livre qu’Allah a fait descendre, et il m’a été commandé d’être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Il n’y a pas de dispute entre nous et vous. Allah nous réunira, et vers Lui est la destination.”] (Ash-Shûrâ 42:15)

Cette noble attitude du Prophète (paix et bénédictions sur lui), en totale harmonie avec la moralité coranique, doit servir d’exemple quant à la manière de traiter aujourd’hui les membres des différentes religions.

L’abolition du racisme et des discriminations

La justice du Prophète favorisa la compréhension entre des gens de races diverses. Dans de nombreux discours, y compris dans son sermon d’adieu, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) affirma que la supériorité ne réside pas dans la race mais dans la piété, comme Allah l’énonce :

[Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est Omniscient, Parfaitement Connaisseur.] (Al-Hujurât 49:13)

Deux hadiths rapportent que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Vous êtes les fils d’Adam, et Adam vient de la poussière. Que les gens cessent de se vanter de leurs ancêtres. » (Abû Dâwûd) — « Vos généalogies ne sont pas un motif pour dénigrer qui que ce soit. Vous êtes tous enfants d’Adam. Nul n’a de supériorité sur un autre si ce n’est par la religion et la taqwâ (piété). » (Ahmad)

Lors de son sermon d’adieu, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) s’adressa ainsi aux musulmans :

« Il n’y a aucune supériorité de l’Arabe sur le non-Arabe, ni du non-Arabe sur l’Arabe ; ni du blanc sur le noir, ni du noir sur le blanc, si ce n’est par la piété. En vérité, le plus noble d’entre vous est le plus pieux. »

Des traités historiques fondés sur l’équité

L’accord conclu avec les chrétiens de Najrân, au sud de la péninsule Arabique, fut un autre bel exemple de la justice du Prophète (paix et bénédictions sur lui). L’un des articles stipule :

« Les vies des gens de Najrân et de ses environs, leur religion, leurs terres, leurs biens, leurs troupeaux, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, leurs messagers et leurs lieux de culte sont sous la protection d’Allah et la sauvegarde de Son Prophète. »

La Charte de Médine, signée par les émigrés musulmans de La Mecque, les musulmans autochtones de Médine et les juifs de Médine, est un autre exemple important de justice. Grâce à cette constitution, qui établit l’équité entre des communautés aux croyances différentes et garantit la protection de leurs intérêts respectifs, des années d’inimitié prirent fin. L’un des traits les plus marquants du traité est la liberté de croyance. L’article pertinent dit :

« Les Juifs de Banû `Awf forment une communauté avec les musulmans ; les Juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur. »

L’article 16 du traité énonce :

« Le Juif qui nous suit a droit à notre soutien et aux mêmes droits que l’un de nous. Il ne sera pas lésé et nul ne soutiendra son ennemi. »

Les Compagnons du Prophète restèrent fidèles à cet article même après sa mort, et ils l’appliquèrent aussi envers les Berbères, les bouddhistes, les brahmanes et des gens d’autres croyances. L’une des principales raisons pour lesquelles l’âge d’or de l’islam fut une période de paix et de sécurité fut l’attitude juste du Prophète, reflet de la moralité coranique.

La justice du Prophète (paix et bénédictions sur lui) inspira également confiance aux non-musulmans ; beaucoup, y compris des polythéistes, demandèrent à être placés sous sa protection. Allah rapporta dans le Coran cette demande des polythéistes et indiqua au Prophète (paix et bénédictions sur lui) l’attitude à adopter envers eux :

[Et si l’un des polythéistes te demande protection, accorde-la-lui, afin qu’il entende la parole d’Allah ; puis fais-le parvenir à un lieu sûr. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment les polythéistes auraient-ils un pacte auprès d’Allah et auprès de Son Messager ? À l’exception de ceux avec qui vous avez conclu un pacte près de la Mosquée sacrée : tant qu’ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Allah aime les pieux.] (At-Tawbah 9:6-7)

De nos jours, la seule solution aux combats et aux conflits qui ravagent le monde est d’adopter la moralité du Coran et, à l’exemple du Prophète (paix et bénédictions sur lui), de ne jamais s’écarter de la voie de la justice, sans faire de distinction entre religions, langues ou races.