Le concept islamique de l’adoration prend tout son sens à travers les rites sacrés comme le pèlerinage à La Mecque. Découvrez pourquoi ce voyage unique, fondé sur la pureté et la discipline, transforme l’âme du croyant pour l’éternité.

Le concept islamique de l’adoration

Selon l’Islam, l’adoration est un moyen de purifier à la fois l’âme de l’être humain et sa vie pratique. Elle repose sur une vérité fondamentale : les êtres humains sont des créatures et, à ce titre, des serviteurs d’Allah, leur Créateur et leur Seigneur, vers Lequel ils sont destinés à retourner.

Ainsi, le fait pour l’homme de se tourner vers Allah, dans une relation intime, empreinte de révérence, de dévouement et d’humble soumission, est appelé adoration.

En réalité, l’adoration constitue une partie indispensable de toutes les religions, y compris les religions idolâtres. Toutefois, elle est motivée, dans chaque religion, par des objectifs différents. Elle prend des formes diverses et s’accomplit selon des règles particulières.

Dans certaines religions, l’adoration est un moyen de développer chez l’homme une attitude d’ascétisme et d’isolement à l’égard de la vie. Dans ces religions, l’adoration cherche à former une mentalité qui écarte la jouissance des plaisirs de ce monde.

En Islam, au contraire, le concept d’adoration est avant tout lié à sa vision fondamentale de l’existence : les véritables bases d’une vie bonne et épanouie résident dans la rectitude de la croyance et de la pensée, la pureté de l’âme et la droiture de l’action.

Le véritable objectif de l’Islam, lorsqu’il affirme que l’adoration englobe l’ensemble de la vie humaine, est de faire en sorte que la foi religieuse joue un rôle concret et efficace dans la formation de la vie de l’homme. Elle doit également développer en lui une attitude de patience digne et de fermeté face aux épreuves et aux difficultés.

Elle doit faire naître en lui le désir d’œuvrer à la prévalence du bien et à l’élimination du mal. Ainsi, l’Islam a établi des moyens essentiels qui renforcent le lien de l’être humain avec Allah ; l’un d’eux est le Hajj.

Une fois dans sa vie, tout musulman qui en a les capacités physiques et financières est tenu, une fois dans sa vie, de se rendre à La Mecque, là où la dernière révélation d’Allah à l’humanité fut d’abord dévoilée.

Vous n’êtes pas tenu d’y aller si vous n’êtes pas sain d’esprit, si vous ne possédez pas les ressources financières nécessaires, ou si vous n’avez pas atteint l’âge requis. De même, si vous êtes une femme et que vous n’avez pas de mahram pour vous accompagner et vous protéger.

L’un des objectifs fondamentaux du pèlerinage est d’accroître la dévotion du pèlerin envers Allah et envers Sa volonté révélée. Mais cette pratique comporte également d’autres bienfaits. Elle rappelle, par exemple, l’égalité entre les êtres humains.

Avant d’arriver à La Mecque, les pèlerins entrent en état d’ihram ; les hommes retirent leurs vêtements ordinaires et revêtent deux simples pièces d’étoffe.. Ainsi, tous ceux qui s’approchent du centre terrestre de l’Islam portent la même tenue. Les distinctions de rang et de hiérarchie disparaissent, et le prince comme le pauvre se tiennent devant Allah dans leur humanité commune.

Le pèlerinage rend également un service précieux au renforcement des relations internationales. Il rassemble des personnes venues de nombreux pays, montrant ainsi qu’elles partagent une fidélité qui dépasse leur appartenance nationale ou ethnique. Les pèlerins découvrent des informations sur d’autres terres et d’autres peuples, puis retournent chez eux avec une meilleure compréhension les uns des autres.

Les finalités pour lesquelles Allah a prescrit le Hajj sont nombreuses. Parmi elles :

Il s’agit du plus grand rassemblement annuel de la foi, où les musulmans se rencontrent, apprennent à se connaître, étudient leurs affaires communes et œuvrent à leur bien-être général.

C’est aussi la plus grande conférence régulière de paix connue dans l’histoire de l’humanité. Durant le Hajj, la paix est le thème dominant : paix avec Allah, paix avec sa propre âme, paix avec autrui. C’est même une paix avec les animaux, les oiseaux et les insectes. Troubler la paix de quiconque ou de toute créature, de quelque manière que ce soit, est strictement interdit.

Le Hajj est une démonstration saine et éclatante de l’universalité de l’Islam, où se réalisent la fraternité et l’égalité entre les musulmans. Des quatre coins du monde, des musulmans de tous horizons, de tous métiers et de toutes classes sociales entreprennent le voyage pour se rassembler à La Mecque en réponse à l’appel divin.

Ils s’habillent de la même manière simple, observent les mêmes règles et prononcent les mêmes invocations, au même moment, de la même façon, pour le même but. Il n’y a pas de royauté, mais la loyauté de tous envers Allah. Il n’y a pas d’aristocratie, mais humilité et dévotion.

Le Hajj confirme l’engagement des musulmans envers Allah et leur disposition à abandonner leurs intérêts matériels pour se consacrer à Son service.

Il permet également de commémorer les rites divins observés par Ibrahim et Isma‘il — paix sur eux —, qui sont connus pour avoir construit la Ka‘bah afin d’y pratiquer le monothéisme et d’y adorer Allah, l’Unique, sur terre.

Il rappelle enfin le grand rassemblement du Jour du Jugement, lorsque les hommes se tiendront égaux devant Allah, dans l’attente de leur destinée finale, sans qu’aucune supériorité de race ou de richesse ne puisse être revendiquée.

Un programme de discipline personnelle

L’un des grands objectifs du Hajj est de parvenir à la discipline de soi et de préserver une haute moralité. Chaque étape et chaque rite du voyage devraient orienter le pèlerin vers ces buts. Les exemples suivants montrent comment des gestes simples peuvent contribuer à l’élévation et à la purification de l’âme.

La pureté de l’intention et des moyens

Le pèlerin doit financer son voyage par des moyens licites, car Allah n’accepte pas ce qui provient de sources illicites. Il doit également se libérer de toute préoccupation professionnelle ou matérielle susceptible de l’inquiéter ou de le distraire.

Son attention doit être exclusivement consacrée à Allah, tandis que son cœur doit s’orienter, dans la tranquillité, vers le rappel d’Allah. En réalité, le dévouement du cœur ne peut être pleinement pur tant qu’il demeure occupé par les préoccupations matérielles, en particulier l’argent.

Cela se vérifie davantage encore lorsque la personne se débarrasse de tout bien illicite, quels que soient ses besoins, par amour pour Allah. C’est là que se manifeste la sincérité de la dévotion.

Renoncer aux mauvais comportements

Le pèlerin doit renoncer à l’indécence, à l’immoralité et aux disputes, comme le mentionne le Qur’an. L’indécence est un terme général qui englobe les propos vains et les comportements vulgaires.

En réalité, les querelles, les disputes excessives et les controverses qui engendrent la rancœur détournent du noble objectif du Hajj et sont incompatibles avec le bon caractère du musulman. Il convient donc de s’abstenir de se plaindre les uns des autres, et même de se plaindre des animaux.

Il faut agir avec douceur, protéger les autres et prendre soin d’eux tout au long du chemin vers le sanctuaire sacré. Le bon comportement est essentiel pendant le Hajj. Il peut parfois aller jusqu’à supporter ce qui est pénible plutôt que de chercher à le repousser.

Être accepté

On dit que l’un des signes de l’acceptation du pèlerinage est que le pèlerin abandonne ses habitudes pécheresses, remplace les compagnons frivoles par des compagnons pieux et des amis vertueux, puis délaisse la futilité et l’insouciance au profit du sérieux et de la vigilance.

En réalité, son cœur peut être le véritable indicateur. S’il n’est plus excessivement attaché aux affaires mondaines, et s’il a supporté les peines du voyage sans regretter les plaisirs matériels, alors le pèlerin peut avoir atteint son objectif. Il aura alors acquis un cœur qui aspire à Allah et renonce au matérialisme trompeur de ce monde.

Il convient aussi de rappeler que le Hajj est, à bien des égards, l’événement central de l’année, et peut-être de toute une vie. C’est l’acte dans lequel l’unité des musulmans s’exprime le plus pleinement.

En ce sens, il représente un exemple de tous les types de voyage. Il est aussi un lieu d’échange d’informations et d’idées venues de tout le monde musulman. Enfin, et ce n’est pas le moindre de ses aspects, il symbolise l’unité de tant de cœurs en quête de l’agrément d’Allah.