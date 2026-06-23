Les jours d’Allah sont ceux où Ses bénédictions ou Sa colère deviennent évidents. Le jour d’Achoura est l’un de ces jours importants, car il marque le jour où Allah a détruit Pharaon et son armée, sauvant Son prophète Moïse (que la paix soit sur lui) et son peuple qui a cru en lui et en son message. Allah a ordonné à Son prophète Moïse (que la paix soit sur lui) de rappeler à son peuple ce grand jour, comme indiqué dans le Coran :

« Nous avons certes envoyé Moïse avec Nos signes, [en disant] : « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d’Allah. » Il y a là de véritables signes pour tout homme patient et reconnaissant. » (Ibrahim : 5).

Signification : Allah a ordonné à Moïse d’appeler son peuple vers le bien, les faisant sortir des ténèbres de la mécréance, de l’ignorance et de l’égarement vers la lumière de la connaissance, de la foi et de la guidance. Rappelle-leur les jours d’Allah, c’est-à-dire Ses faveurs et Ses bénédictions sur eux, comme le fait de les avoir libérés de l’esclavage et de l’oppression de Pharaon, de les avoir sauvés en le noyant, d’avoir fendu la mer pour eux, de les avoir ombragés avec des nuages, et de leur avoir fourni la manne et les cailles, parmi d’autres bénédictions, comme l’ont affirmé Mujahid, Qatadah et d’autres éminents exégètes (voir « Husn al-Tahrir fi Tahdhib Tafsir Ibn Kathir » 2/486).

Le verset déclare également :

« Il y a là de véritables signes pour tout homme patient et reconnaissant »,

ce qui signifie : dans ce que Nous avons fait pour Nos alliés parmi les Enfants d’Israël, en les sauvant des mains du Pharaon oppresseur et du châtiment humiliant, il y a des leçons pour chaque personne patiente et reconnaissante.

Il est confirmé que cet événement s’est produit le jour d’Achoura, pendant le mois de Muharram. Comme rapporté à la fois dans le Sahih Al-Bukhari et le Sahih Muslim à partir du hadith d’Abdullah ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) :

Lorsque le Prophète (que la paix soit sur lui) arriva à Médine, il vit les Juifs jeûner le jour d’Achoura. Il demanda : « Qu’est-ce que c’est ? » Ils répondirent : « C’est un jour vertueux, le jour où Allah a sauvé les Enfants d’Israël de leur ennemi, alors Moïse a jeûné ce jour-là. » Le Prophète (que la paix soit sur lui) dit : « Je suis plus en droit de me réclamer de Moïse que vous. » Ainsi, il jeûna ce jour-là et ordonna de le jeûner (Al-Bukhari 2004).

Dans une autre narration de Muslim :

Le Prophète (que la paix soit sur lui) vit les Juifs jeûner le jour d’Achoura et demanda : « Qu’est-ce que c’est ? » Ils dirent : « C’est un grand jour, Allah a sauvé Moïse ce jour-là. » Il dit : « Je suis plus proche de Moïse que vous. » Ainsi, il jeûna et ordonna de le jeûner.

Dans une autre narration par Abu Musa (qu’Allah soit satisfait de lui) :

Les Juifs considéraient Achoura comme une fête. Le Prophète (que la paix soit sur lui) dit : « Alors vous, jeûnez ce jour-là. » (Al-Bukhari 2005).

Qu’est-ce que le jour d’Achoura ?

Ibn Qudamah (qu’Allah lui fasse miséricorde) a déclaré dans « Al-Mughni » (4/441) : Achoura est le dixième jour de Muharram. C’est l’opinion de Sa’id ibn al-Musayyib et d’Al-Hasan, basée sur la narration d’Ibn Abbas :

« Le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a ordonné le jeûne le jour d’Achoura, le dixième. » (Tirmidhi 759)

et il a déclaré que c’est un hadith bon et authentique. Al-Albani a également authentifié le hadith, et c’est l’avis de la majorité des savants.

Ibn Abbas a également mentionné que le Prophète (que la paix soit sur lui) avait l’habitude de jeûner le neuvième jour. Cela a été rapporté par Tirmidhi. Cependant, la première opinion est plus correcte et plus connue, indiquant que le neuvième jour est Tassou’a.

La vertu du jeûne d’Achoura

Quelle est la vertu du jeûne d’Achoura ? Le jeûne d’Achoura était connu avant l’Islam. Al-Bukhari a rapporté d’Aïcha (qu’Allah soit satisfaite d’elle) qu’elle a dit :

« Les Quraysh avaient l’habitude de jeûner le jour d’Achoura pendant la période préislamique, et le Prophète (que la paix soit sur lui) le jeûnait également. Lorsqu’il arriva à Médine, il jeûna ce jour-là et ordonna aux autres de le jeûner aussi. Lorsque le jeûne du Ramadan fut rendu obligatoire, l’obligation d’Achoura fut abandonnée. Ceux qui souhaitaient le jeûner pouvaient le faire, et ceux qui ne souhaitaient pas le jeûner pouvaient le délaisser. » (Al-Bukhari 4/244).

Peut-être que les gens de l’ère préislamique l’ont adopté à partir des écritures antérieures comme celle d’Ibrahim (que la paix soit sur lui) et d’autres. Ils avaient l’habitude de l’honorer en recouvrant la Kaaba et par d’autres rituels, et le jeûne du Prophète était en accord avec eux, tout comme pour le pèlerinage (Hajj). Lorsqu’il arriva à Médine, il apprit la raison de leur jeûne, comme l’ont mentionné Al-Qurtubi et Ibn Hajar.

Aux premiers jours de l’Islam, le jeûne d’Achoura était obligatoire. Cependant, lorsque le jeûne du Ramadan est devenu obligatoire, le jeûne d’Achoura est devenu facultatif et recommandé.

Le Prophète (que la paix soit sur lui) a montré un grand intérêt pour le jeûne de ce jour, même après l’obligation du Ramadan. Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) a dit :

« Je n’ai jamais vu le Prophète (que la paix soit sur lui) aussi désireux de jeûner un jour et de lui donner la priorité sur tout autre jour que celui-ci, le jour d’Achoura, et ce mois, c’est-à-dire le Ramadan. » (Al-Bukhari 2006).

Le Prophète (que la paix soit sur lui) a dit :

« Le jeûne du jour d’Achoura, j’espère d’Allah, expiera les péchés de l’année passée. » (Muslim 1976).

C’est une immense faveur d’Allah, que le jeûne d’un seul jour expie les péchés de toute une année. Allah est le détenteur d’une immense grâce.

Recommandation de jeûner Tassou’a avec Achoura

Il est recommandé de jeûner le neuvième jour avec le dixième jour de Muharram. Abdullah ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté :

« Lorsque le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a jeûné le jour d’Achoura et a ordonné de le jeûner, ils ont dit : « Ô Messager d’Allah, c’est un jour que les Juifs et les Chrétiens honorent. » Le Prophète (que la paix soit sur lui) a dit : « Si je vis jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai aussi le neuvième. » Mais le Prophète (que la paix soit sur lui) est décédé avant l’année suivante. » (Muslim 1916).

L’Imam Al-Shafi’i, ses compagnons, Ahmad, Ishaq et d’autres ont dit : Il est recommandé de jeûner à la fois le neuvième et le dixième jour car le Prophète (que la paix soit sur lui) a jeûné le dixième jour et avait l’intention de jeûner le neuvième.

Ainsi, le jeûne d’Achoura peut être effectué seul, mais il est préférable de jeûner le neuvième et le dixième jour ensemble. Plus on jeûne pendant Muharram, mieux c’est. Le Prophète (que la paix soit sur lui) a dit :

« Le meilleur jeûne après le Ramadan est le jeûne pendant le mois d’Allah, Muharram. La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne. » (Muslim).

La sagesse derrière le jeûne de Tassou’a avec Achoura

L’Imam Al-Nawawi (qu’Allah lui fasse miséricorde) a mentionné que la sagesse derrière le jeûne de Tassou’a avec Achoura est de se différencier des Juifs qui ne jeûnent que le dixième jour. Cela est rapporté d’Ibn Abbas.

Ibn Taymiyyah (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit que le Prophète (que la paix soit sur lui) a interdit de ressembler aux gens du Livre dans de nombreuses narrations. Par exemple, il a dit concernant Achoura :

« Si je vis jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai aussi le neuvième. » (Majmu’ al-Fatawa 6).

Ibn Hajar (qu’Allah lui fasse miséricorde) a commenté le hadith : « Si je vis jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai aussi le neuvième. » Il a déclaré :

« Cela pourrait signifier qu’il jeûnerait à la fois le neuvième et le dixième, soit par précaution, soit pour se différencier des Juifs et des Chrétiens, et c’est l’opinion la plus forte. » (Fath al-Bari 4/245).

Le jeûne d’Achoura seul

Il est permis de jeûner uniquement le jour d’Achoura. Comme nous l’avons vu, le Prophète (que la paix soit sur lui) l’a jeûné seul, et le jeûne d’un jour supplémentaire est recommandé pour se différencier des Gens du Livre.

Ibn Taymiyyah (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :

« Le jeûne du jour d’Achoura expie une année de péchés, et il n’est pas détestable de le jeûner seul. » (Majmu’ al-Fatawa 5).

Le statut d’Achoura s’il tombe un vendredi ou un samedi

Il est détestable de réserver le vendredi exclusivement au jeûne, à moins que cela ne fasse partie d’un jeûne régulier, tel que le jeûne un jour sur deux ou le jeûne lors de jours spéciaux comme Arafah et Achoura. L’Imam Al-Tahawi (qu’Allah lui fasse miséricorde) a déclaré :

« Le Prophète (que la paix soit sur lui) a permis le jeûne d’Achoura et l’a encouragé. Il n’a pas dit : « Ne le jeûnez pas s’il tombe un samedi », indiquant que tous les jours sont inclus dans cette permission. » (Sharh Mushkil al-Athar 2).

L’Imam Al-Buhuti (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :

« Il est détestable de réserver le samedi exclusivement au jeûne, en se basant sur le hadith de la sœur d’Abdullah ibn Busr : « Ne jeûnez pas le samedi sauf pour ce qui vous est obligatoire » (Ahmad, avec une bonne chaîne de transmission ; Al-Hakim, qui a dit qu’il répond aux critères d’Al-Bukhari). Cependant, si l’on ajoute un jour avant ou après, ce n’est pas détestable. » (Kashshaf al-Qina’ 2/339).

Si Achoura coïncide avec un samedi, son jeûne reste encouragé conformément à la recommandation générale de jeûner Achoura.

Quelle est la validité des hadiths sur Achoura ?

Les hadiths concernant la vertu du jeûne d’Achoura et son expiation des péchés pour l’année écoulée sont établis et font l’unanimité parmi les savants. Le Prophète (que la paix soit sur lui) a affirmé cette vertu, tout comme ses Compagnons. C’est une excellente occasion d’obtenir le pardon et les bénédictions d’Allah.

Résumé

Le jeûne du jour d’Achoura est un acte recommandé et vertueux qui expie les péchés de l’année passée. Il est préférable de jeûner à la fois le neuvième et le dixième jour de Muharram pour se différencier des Juifs et des Chrétiens. Le Prophète (que la paix soit sur lui) a encouragé le jeûne de ces jours et leur a accordé une grande importance. Qu’Allah accepte nos jeûnes et nos bonnes actions.

Par Muhammad Al-Hammoud Al-Najdi