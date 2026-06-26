Le puits de Zamzam, qui jaillit sous les pas d’Isma‘il — paix et bénédictions sur lui —, est considéré comme l’un des éléments importants du Sanctuaire sacré. Ce puits béni a connu plusieurs événements que nous allons évoquer ci-dessous.

Zamzam avant l’Islam

Il est rapporté d’après Ibn ‘Abbas — qu’Allah l’agrée — qu’Ibrahim — paix et bénédictions sur lui — vint à La Mecque avec Hajar, la mère d’Isma‘il, alors que celui-ci était encore nourrisson. Il la laissa, elle et son fils, à l’emplacement de Zamzam, avec une outre contenant un peu d’eau, puis reprit le chemin du retour. Hajar buvait de cette eau puis allaitait son fils, jusqu’à ce que toute l’eau soit épuisée. L’enfant, Isma‘il, fut alors pris d’une grande soif, et elle se mit à le regarder se tordre dans la souffrance.

La mère d’Isma‘il pensa qu’il allait mourir de soif. Elle le laissa donc et se dirigea vers la montagne de Safa, qui était la montagne la plus proche d’elle en ce lieu. Elle s’y tint debout et scruta attentivement la vallée, espérant apercevoir quelqu’un, mais elle ne vit personne. Puis elle descendit de Safa et, lorsqu’elle atteignit la vallée, elle courut comme une personne affligée et en détresse, jusqu’à traverser la vallée et atteindre la montagne de Marwah. Là, elle se tint debout et regarda à nouveau, espérant voir quelqu’un, mais elle ne vit personne. Elle répéta cela — l’aller-retour entre Safa et Marwah — sept fois.

Lorsqu’elle revint auprès de son fils, elle entendit une voix et dit : « Ô toi, qui que tu sois ! Tu m’as fait entendre ta voix ; as-tu de quoi m’aider ? ». Puis elle but et allaita son enfant. Cet événement est rapporté en détail par Al-Bukhari dans son Sahih.

Zamzam, premier signe d’une installation durable à La Mecque

Al-Azraqi mentionne dans Akhbar Makkah, ainsi qu’At-Tabari dans Tarikh Ar-Rusul wal-Muluk, que des membres de la tribu de Jurhum, ou une famille issue de Jurhum, passèrent auprès de Hajar et de son enfant alors qu’ils arrivaient en caravane commerciale depuis Ash-Sham, le Levant. Ils s’arrêtèrent dans la partie basse de La Mecque, où ils aperçurent un oiseau planant au-dessus de la vallée.

Quelqu’un dit : « Cet oiseau doit planer au-dessus d’un point d’eau, bien que nous sachions qu’il n’y a pas d’eau dans cette vallée. » Ils envoyèrent alors deux hommes pour voir ce qu’il en était. Ceux-ci vinrent auprès de la mère d’Isma‘il et lui parlèrent. Puis ils retournèrent annoncer la bonne nouvelle à leur peuple : il y avait de l’eau. Tous vinrent alors s’installer près de cette eau après avoir obtenu la permission de la mère d’Isma‘il.

L’histoire complète est rapportée en détail dans Sahih Al-Bukhari. Le récit précise qu’elle leur permit d’habiter cet endroit, sans leur accorder aucun droit de propriété sur l’eau, ce qu’ils acceptèrent.

La zone habitée de La Mecque continua de s’étendre, surtout après qu’Ibrahim et son fils Isma‘il — paix et bénédictions sur eux — eurent construit la Maison sacrée. La tribu de Jurhum continua pendant un certain temps à assurer la garde de la Maison sacrée et du puits de Zamzam, jusqu’à ce qu’une tribu yéménite appelée Khuza‘ah émigre vers ce lieu après l’effondrement du barrage de Ma’rib. Khuza‘ah entra en conflit avec Jurhum ; au terme de la bataille, Khuza‘ah l’emporta et prit la responsabilité de la Maison sacrée.

Les Jurhumites furent finalement chassés de La Mecque et se dispersèrent dans la région de Tihamah. Au Ve siècle, Qusayy ibn Kilab établit son autorité sur La Mecque après une violente bataille contre la tribu de Khuza‘ah, qui se solda par leur évacuation de La Mecque et par le ralliement de Kinanah sous son autorité. Il fit alors venir les Quraysh à La Mecque et répartit la ville entre ses clans.

À cette époque, le puits de Zamzam était négligé, car il avait été enfoui et ses traces avaient complètement disparu. Il demeura ainsi jusqu’à ce que ‘Abd Al-Muttalib ibn Hashim, le grand-père du Prophète — paix et bénédictions sur lui —, le redécouvre.

On peut se demander : comment les habitants de La Mecque et les pèlerins buvaient-ils après que le puits de Zamzam eut été recouvert ?

La réponse est qu’il existait d’autres puits et sources creusés après la disparition du puits de Zamzam, comme le puits d’Al-Yusrah, creusé par Ka‘b ibn Lu’ayy, ainsi qu’un autre puits appelé Ar-Rwua, situés face au mont de ‘Arafah.

‘Abd Al-Muttalib creusa Zamzam après l’incident de l’Éléphant, à la suite d’une vision dans laquelle une apparition lui dit : « Creuse Zamzam. » Puis elle disparut. Elle lui apparut de nouveau et lui dit : « Creuse Zamzam, qui se trouve entre les excréments et le sang, près d’une fourmilière et des corbeaux qui picorent. »

Lorsque ‘Abd Al-Muttalib se réveilla, il se rendit immédiatement à la Maison sacrée, où il découvrit l’endroit indiqué. Une vache devait être égorgée à Al-Hazurah, un marché de l’époque préislamique de l’Ignorance, mais elle échappa à celui qui devait l’abattre. Elle finit par mourir dans le Sanctuaire, précisément à l’emplacement de Zamzam. La vache mourut, et sa chair fut emportée. Puis un corbeau vint en manger une partie ; il se posa dans les excréments, tandis que les fourmis se rassemblèrent autour de ce qui en restait.

‘Abd Al-Muttalib se leva et commença à creuser à l’endroit désigné. Des gens de Quraysh vinrent alors à lui et lui demandèrent : « Que fais-tu ? Pourquoi creuses-tu dans le Sanctuaire ? » ‘Abd Al-Muttalib répondit : « Je vais creuser ce puits, et je combattrai quiconque tentera de m’en empêcher. »

Il continua donc à creuser, avec son unique fils d’alors, Al-Harith, malgré leur vive opposition. Certains Qurayshites entrèrent en conflit avec eux, tandis que d’autres s’abstinrent, car ils connaissaient le rang élevé de ‘Abd Al-Muttalib. Celui-ci subit de fortes pressions, au point de faire le vœu que, si Allah lui accordait dix fils, il en sacrifierait un.

Les fouilles se poursuivirent jusqu’à ce qu’il découvre des épées en or. Lorsque les gens virent les épées, ils dirent : « Ô ‘Abd Al-Muttalib, nous devons avoir une part de ce que tu as trouvé. » Il répondit que ces épées seraient destinées à la Maison sacrée. Puis il continua à creuser jusqu’à ce que l’eau jaillisse au fond du puits.

Ensuite, il construisit un bassin à côté du puits et le remplissait d’eau avec l’aide de son fils afin que les pèlerins puissent en boire. Mais certains Qurayshites venaient de nuit détruire ce bassin ; au matin, ‘Abd Al-Muttalib le réparait. Lorsque leurs actes de sabotage se multiplièrent, ‘Abd Al-Muttalib invoqua son Seigneur contre eux. Une silhouette apparut alors dans son rêve et lui dit de dire : « Ô Seigneur, je ne permets pas que celui qui veut s’y laver le fasse, mais je permets à quiconque de boire de son eau. »

Lorsqu’il se réveilla, ‘Abd Al-Muttalib proclama dans le Sanctuaire ce qu’il avait vu, puis il s’en alla. Par la suite, aucun Qurayshite ne s’en prit à son bassin sans être atteint d’un mal dans son corps. Ils cessèrent donc complètement de le dégrader.

Plus tard, ‘Abd Al-Muttalib épousa une autre femme qui lui donna dix fils. Il voulut alors sacrifier l’un de ses fils et les rassembla dans la Ka‘bah. On tira au sort, et ce fut la flèche de ‘Abdullah qui sortit. Mais après avoir consulté les gens, ceux-ci lui suggérèrent de placer ‘Abdullah d’un côté et dix chameaux de l’autre, puis de tirer au sort entre eux. Si la flèche désignait encore ‘Abdullah, il devait ajouter dix chameaux, et ainsi de suite, jusqu’à ce que son Seigneur accepte l’expiation et que la flèche désigne les chameaux. Le tirage au sort fut effectué dix fois, jusqu’à ce que la flèche désigne les chameaux. ‘Abd Al-Muttalib fut alors certain qu’Allah avait accepté son expiation, et les chameaux furent sacrifiés.

Zamzam à l’époque islamique

Après que ‘Abd Al-Muttalib eut creusé le puits de Zamzam, celui-ci devint la principale source d’eau destinée aux pèlerins de la Maison sacrée d’Allah. Avec l’avènement de l’Islam, son importance augmenta encore, car de nombreux hadiths furent rapportés au sujet de ses mérites. Nous pouvons en citer quelques-uns.

Ahmad rapporte que le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — a dit :

« La fièvre provient de la chaleur de l’Enfer ; refroidissez-la donc avec l’eau de Zamzam. »

‘Ali ibn Abu Talib — qu’Allah l’agrée — rapporte également que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — accomplit le Tawaf Al-Ifadah, puis demanda qu’on lui apporte un seau d’eau de Zamzam. Il fit ensuite ses ablutions avec cette eau, puis dit :

« Puisez l’eau, ô Banu ‘Abd Al-Muttalib ; si je ne craignais pas que les gens ne vous disputent ce droit de fournir l’eau, j’aurais puisé avec vous. »

La disparition des sources et des points d’eau avant le Jour du Jugement, à l’exception de Zamzam

‘Uthman ibn Saj rapporte : « Muqatil m’a informé, d’après Ad-Dahhak ibn Muzahim, qu’Allah — Glorifié et Exalté soit-Il — retirera l’eau douce avant le Jour du Jugement. Toutes les sources et tous les points d’approvisionnement en eau disparaîtront, sauf l’eau de Zamzam. La terre fera alors sortir de ses profondeurs ce qu’elle contient d’or et d’argent. À ce moment-là, un homme viendra avec un sac rempli d’or et d’argent et dira : “Y a-t-il quelqu’un qui accepte cela de moi ?” On lui répondra : “Si tu me l’avais proposé hier, je l’aurais accepté.” »

Description du puits de Zamzam au fil du temps

Il est rapporté qu’Ibn Jurayj a dit que ‘Ata’ lui avait décrit la manière dont ils s’abreuvaient à Zamzam en ces termes :

« Le puits de Zamzam possédait, à la première époque, deux bassins : l’un entre le puits et le Rukn, l’angle de la Ka‘bah, où les pèlerins buvaient ; et un autre bassin à l’arrière, destiné aux ablutions. Il disposait également d’un réservoir relié, vers lequel l’eau arrivait depuis la porte d’As-Safa. À cette époque, il n’avait pas de fenêtre. »

Il ne s’agissait alors que d’un puits entouré d’une clôture de pierres, construite de manière simple. Il resta ainsi jusqu’à l’époque du calife abbasside Abu Ja‘far Al-Mansur, qui fut le premier à construire une coupole au-dessus du puits de Zamzam en l’an 145 de l’Hégire.

Zamzam mesurait soixante coudées de profondeur. Au fond se trouvaient trois sources : l’une face à l’angle de la Pierre noire, une autre face aux montagnes d’Abu Qubays et d’As-Safa, et la third face à Al-Marwah. L’ouverture du puits de Zamzam mesurait trois coudées et deux tiers de largeur.

Le Commandeur des croyants Abu Ja‘far fut le premier à faire poser du marbre autour de Zamzam, sur la fenêtre, et à faire paver son sol de marbre durant son califat. Puis Al-Mahdi les fit reconstruire durant son règne et fit couvrir la pièce de Zamzam de bois de teck par ‘Umar ibn Faraj. La petite coupole fut recouverte de mosaïque, de même que le bâtiment de Zamzam fut restauré. Une grande coupole de teck fut construite au-dessus de la pièce réservée à l’abreuvement des pèlerins, à la place de la petite coupole qui surmontait le puits de Zamzam. Cela eut lieu durant le califat d’Al-Mahdi, en l’an 160 de l’Hégire.

Le puits de Zamzam et sa coupole furent ensuite restauré et recouverts de marbre durant le califat abbasside d’Al-Mu‘tasim, en l’an 220 de l’Hégire.

Description du bassin de Zamzam

Ce bassin mesure 39 coudées à l’intérieur et 40 coudées à l’extérieur. Son diamètre est de 12 coudées et il est pavé de marbre. Ses parois sont également recouvertes de marbre. La hauteur de ses murs est de 11 doigts et leur largeur de 8 doigts. L’espace de ce bassin où les pèlerins s’abreuvent mesure 28 coudées. Il est entouré de 12 colonnes de teck, chacune mesurant 4 coudées de hauteur. Au-dessus de la pièce se trouve une coupole en teck, verte à l’extérieur et jaune à l’intérieur.

Les principales restaurations

La coupole de Zamzam connut plusieurs réparations et restaurations au fil du temps. Les plus importantes furent les suivantes.

La Mosquée sacrée fut restaurée à l’époque mamelouke, sous le règne du sultan An-Nasir Faraj ibn Barquq, après qu’un incendie eut éclaté dans la Mosquée sacrée dans la nuit du 28 Shawwal 802 de l’Hégire. La coupole de Zamzam fut également restaurée en l’an 815 de l’Hégire par le juge de La Mecque, Jamal Ad-Din Muhammad ibn Abu Dhahirah. À l’époque du sultan Qaitbay, le puits de Zamzam fut restauré et ses marbres furent remplacés en 884 de l’Hégire.

À l’époque ottomane, la Mosquée sacrée reçut une grande attention, et plusieurs réparations furent effectuées sur le bâtiment de Zamzam, notamment sous le règne du sultan Salim II, en 982 de l’Hégire. La coupole de Zamzam fut également restaurée à l’époque du sultan Ahmad IV, en 1083 de l’Hégire. Puis le bâtiment de Zamzam fut restauré sous le règne du sultan ‘Abd Al-Hamid I, en 1187 de l’Hégire, puis de nouveau en 1203 de l’Hégire.

Avant l’époque contemporaine, les travaux de construction les plus importants effectués sur la coupole de Zamzam eurent lieu sous le règne du sultan ‘Abd Al-Hamid II, en 1300 de l’Hégire. Ces travaux furent réalisés par l’ingénieur As-Sayyid Muhammad Sadiq.

Enfin, à l’époque moderne, le bâtiment de Zamzam fut reconstruit, mais à distance de son emplacement initial. L’ancien bâtiment, situé près de la Ka‘bah, gênait en effet le Tawaf à l’époque contemporaine, en raison du grand nombre de pèlerins. L’eau de Zamzam fut alors acheminée vers son nouvel emplacement, dans la partie orientale du Sanctuaire, au moyen de pompes et de conduites. Un espace fut réservé aux hommes et un autre aux femmes.

Enfin, il convient de rappeler que, malgré les milliers d’années écoulées depuis la découverte du puits de Zamzam, son eau est demeurée — et continuera d’être — une source de pureté et de guérison.

Par Mahmoud Isma‘il Shil et ‘Abdur-Rahman ‘Abdul-Wahid