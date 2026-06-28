Le sacrifice une voie vers notre purification est une réalité spirituelle fondamentale. Allah Tout-Puissant dit :

{Dis : “Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes.”} (Al-An‘am 6:162)

Si quelqu’un vous demandait ce qu’est l’Islam, que répondriez-vous ? Vous commenceriez peut-être par énumérer les cinq piliers de l’Islam, ou par expliquer le sens du mot « Islam » et l’exigence de se soumettre à la volonté d’Allah. Il existe des livres et des brochures qui exposent les différents aspects des croyances et des enseignements islamiques. Ceux-ci peuvent aider à comprendre, mais laisser malgré tout de nombreux points sans réponse. Cela ressemble beaucoup à une personne non spécialiste qui demanderait les détails du fonctionnement d’une machine complexe, comme les moteurs d’avion ou les microscopes électroniques.

Aucune explication orale, aussi détaillée soit-elle, ni aucun document écrit ne suffiraient peut-être à dissiper totalement sa perplexité. Il serait donc préférable de lui proposer une explication plus simple, à partir d’un modèle concret. La personne qui interroge pourrait alors voir par elle-même et suivre les explications données sur le fonctionnement des choses.

Voir le modèle de l’Islam, c’est contempler la vie du Prophète Ibrahim — paix sur lui. Les traits les plus marquants de sa personnalité se manifestent dans une vie de soumission totale et d’obéissance à Allah Tout-Puissant. Avant toute chose, toute l’orientation de sa vie était entièrement consacrée à Allah.

Il dit, comme Allah le rapporte dans le Noble Qur’an : {Je tourne mon visage vers Celui qui a créé les cieux et la terre, en pur monothéiste, et je ne suis point du nombre des polythéistes.} (Al-An‘am 6:79)

Pour mettre en œuvre cette conviction, le Prophète Ibrahim fit en sorte que ses relations et ses comportements avec sa famille, sa société et son peuple soient strictement gouvernés par la souveraineté divine. Il se consacra fermement à Allah et considéra sa relation avec Lui comme supérieure à toute autre relation. Il quitta son foyer, ses parents et sa terre natale pour errer dans le désert plutôt que de compromettre sa foi. Sa soumission était si complète et si profonde qu’à peine lui fut-il demandé de se soumettre qu’il se soumit immédiatement à la volonté divine :

{Quand son Seigneur lui dit : “Soumets-toi !”, il dit : “Je me soumets au Seigneur des mondes.”} (Al-Baqarah 2:131)

Il était profondément désintéressé et sincère dans la propagation du message divin. Ainsi, il ne se préoccupait pas de son propre confort, mais de la pérennité du message d’Allah, non seulement de son vivant, mais aussi pour les siècles à venir. Il établit des institutions et une société de telle manière que les générations futures puissent continuer à en recevoir les bienfaits. C’est dans ce but que lui et son fils Isma‘il construisirent la Ka‘bah, la première Maison édifiée sur terre pour l’adoration d’Allah.

L’épreuve de la sincérité

Par-dessus tout, la vie du Prophète Ibrahim fut remplie de sacrifices. L’épreuve suprême survint lorsqu’Allah Tout-Puissant lui demanda de sacrifier son fils. Sans hésitation, le père et le fils se soumirent tous deux dans l’obéissance :

{Puis, quand tous deux se furent soumis et qu’il l’eut étendu le front contre terre, Nous l’appelâmes : “Ô Ibrahim, tu as certes réalisé la vision.”} (As-Saffat 37:103-105)

Il existe pourtant un autre modèle parfait, que nous trouvons dans la vie du Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui. Il fut persécuté à La Mecque, lapidé et ridiculisé à Ta’if, soumis à un boycott économique et social, puis contraint à l’exil. Même à Médine, il fut calomnié et harcelé par les forces réunies des Quraysh, des juifs et des hypocrites. Mais il laissa le meilleur exemple de sacrifice et d’endurance, qu’Allah nous ordonne de suivre :

{Vous avez certes, dans le Messager d’Allah, un excellent modèle.} (Al-Ahzab 33:21)

Le sacrifice est une exigence essentielle pour éprouver la sincérité de notre foi. Le chemin de l’Islam est un chemin d’effort et de lutte. Nous ne serons pas laissés à nous-mêmes après avoir simplement dit que nous sommes croyants. Nous serons éprouvés, afin que soit établi si notre foi est superficielle ou profondément enracinée dans nos cœurs et manifestée dans nos actes.

Que devons-nous sacrifier ?

Il nous est d’abord demandé de sacrifier nos biens : les choses que nous aimons posséder et accumuler, comme l’or et l’argent, les maisons et les voitures, les vêtements et les bijoux, le bétail et les terres. Tout cela relève des possessions de ce monde. Ensuite, nous aimons nos familles et nous-mêmes. Tout cela doit être sacrifié dans la voie d’Allah si le besoin s’en présente :

{Ô vous qui croyez, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d’un châtiment douloureux ? Croyez en Allah et en Son Messager, et luttez dans la voie d’Allah avec vos biens et vos personnes.} (As-Saff 61:10-11)

Plus difficile encore est le sacrifice du temps. Tous les actes d’adoration exigent que nous consacrions du temps pour remplir nos obligations envers Allah et envers nos semblables. Plus difficile encore est de renoncer à nos propres opinions et de soumettre notre ego aux prescriptions de la Shari‘ah. Les coutumes et les traditions entrent parfois en conflit avec les injonctions claires de la Shari‘ah. Il se peut alors que nous devions surmonter l’amertume de la famille et résister aux pressions de la société. Ce n’est qu’à ce prix que nous réussirons véritablement à obéir à Allah.

Immoler une chèvre, un mouton ou un chameau n’est qu’un symbole. Nous voyons que l’animal innocent est entièrement sous notre contrôle, prêt à mourir selon la volonté de son Créateur. Sommes-nous, nous aussi, prêts à sacrifier nos vies, nos biens, nos désirs intérieurs et notre ego ? Sommes-nous disposés à nous placer, tels des animaux sans défense, sous l’autorité de la volonté de notre Créateur ?

Allah Tout-Puissant dit : {Ni leur chair ni leur sang n’atteignent Allah ; mais ce qui L’atteint, c’est la piété venant de vous.} (Al-Hajj 22:37)

Préparons-nous donc à une vie de sacrifice. Sans sacrifices, nous ne pourrons pas engager le renouveau de l’Islam. Nous devons être prêts à sacrifier notre temps, notre richesse, nos ressources, nos vies, ainsi que nos préférences et aversions personnelles. Si nous œuvrons sincèrement dans la voie d’Allah, Il nous ouvrira les portes de la réussite. Telle est Sa promesse :

{Quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons assurément sur Nos chemins.} (Al-‘Ankabut 29:69)