Mon premier Hajj est une expérience inoubliable, souvent marquée par des épreuves inattendues qui renforcent la foi et rappellent l’importance de bien préparer sa famille. Découvrez ce récit poignant.

As-salamu alaykum,

Mon mari et moi avons accompli le Hajj ensemble à deux reprises, al-hamdu lillah. La première fois, c’était en 1984, et la seconde en 1989. J’aimerais partager avec vous un souvenir de notre premier Hajj.

Le voyage vers La Mecque en famille

Mon mari travaillait pour une entreprise à Riyad appelée Siyanco. Nos employeurs avaient affrété un bus avec 42 hommes célibataires ainsi que la famille d’Abu Rabab ; quant à nous, nous avons pris notre voiture personnelle.

Le trajet représentait 16 heures de route, mais avec les arrêts pour la prière et les repas, cela ressemblait plutôt à 20 heures. Abu Rabab, son épouse et leur fille de 4 ans étaient dans le bus. Mon mari et moi, avec nos trois filles et notre fils, étions dans la voiture. La majeure partie du voyage fut assez ordinaire. Les feux habituels du Hajj se produisirent, et les mendiants semblaient innombrables. Dès notre arrivée au campement de Mina, Rabab et moi avons commencé à faire répéter aux enfants : « Clinique 12, route 11, vanne d’eau 1. » C’était l’« adresse » de notre campement, qui comprenait une très grande tente pour les hommes, une plus petite pour les femmes et les enfants, ainsi qu’une tente servant de latrines.

L’épreuve aux Jamarat

Aux Jamarat, notre fille de 11 ans fut touchée de manière déplacée par un homme pakistanais, que j’ai frappé énergiquement avec mon parapluie ! J’étais très en colère face à cet abus, surtout pendant le Hajj. Ensuite, lorsque nous sommes descendus par la rampe à la sortie des Jamarat, nous avons tous ouvert nos parapluies et les avons levés bien haut : c’était le signal que nous avions choisi pour nous reconnaître dans la foule. Lorsque nous sommes arrivés en bas de la rampe, nous nous sommes arrêtés pour compter les membres du groupe. Ya Allah ! Il manquait une personne.

Ma fille de 7 ans, Nuha, avait disparu. Plusieurs hommes formèrent un cercle autour de nous, tandis que les autres partirent à sa recherche. Pendant deux heures angoissantes, ils cherchèrent partout. Enfin, mon mari revint en larmes. Notre petite fille était perdue ! Les policiers se mirent à rire de nous. Ils nous dirent : « Vous vous attendez à ce que nous retrouvions une seule enfant, et une fille en plus, au milieu de cette foule ? Remerciez Allah d’être vous-mêmes sains et saufs, et rentrez chez vous. » Mon mari était bouleversé, et moi j’étais presque figée, incapable de réagir. Nous sommes retournés vers le bus sans même réaliser ce que nous faisions. Lorsque nous sommes arrivés à notre route, j’ai commencé à pleurer. Je suis descendue du bus et j’ai marché. Quand nous sommes arrivés à la vanne d’eau, là où il fallait tourner pour entrer dans la zone de notre campement, des gens commencèrent à nous parler.

Dans l’état où j’étais, je ne comprenais pas ce qu’ils disaient. Je ne faisais que prier pour que, où que soit ma petite fille, Allah prenne soin d’elle. Mon mari partit alors en courant devant moi. Lorsque j’arrivai au campement, tout le monde se tenait debout, en pleurant. Je paniquai. Je ne pouvais pas imaginer ce qui se passait. J’entrai dans le campement et vis mon mari agenouillé au sol. En m’approchant, je vis ma fille, assise par terre devant lui, en train de manger une glace. Je tombai aussitôt en prosternation de gratitude envers Allah — Sujud Ash-Shukr.

Des retrouvailles miraculeuses

Ma fille n’avait pas paniqué comme moi. Lorsqu’elle s’était rendu compte qu’elle avait été séparée de nous, elle s’était arrêtée. Puis, en entendant des personnes parler avec un accent semblable à celui de son père, elle avait arrêté un homme et lui avait dit : « Je suis perdue et je ne trouve pas ma famille. Pouvez-vous m’emmener à notre campement ? » L’homme lui demanda où se trouvait son campement, et elle répondit : « Clinique 12, route 11, vanne d’eau 1. » Il l’y conduisit et lui acheta une glace en chemin. Lorsque mon mari arriva, l’homme demanda à Nuha : « Cet homme est-il ton père ? » Elle répondit que oui. L’homme la remit alors à son père, puis s’en alla. Jusqu’à aujourd’hui, nous ne savons pas qui il était. Jusqu’à aujourd’hui, nous invoquons Allah en sa faveur.

Nuha a maintenant 22 ans. Elle est mariée et mère de deux enfants. Chaque jour, je remercie Allah pour cette bénédiction et pour la leçon qu’Il m’a donnée.

Wa Salam.

Par Umm Nuha