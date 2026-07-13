Pour répondre à la question « Muhammad était-il un magicien ? » et pour connaître les mérites et les réalisations extraordinaires de Muhammad (paix et bénédictions sur lui) en tant que Prophète, il faut d’abord comprendre le concept de prophétie en Islam.

Le concept de la prophétie en Islam

L’Islam enseigne qu’Allah le Très-Haut a créé les êtres humains comme Ses lieutenants (khalîfa) sur terre. Mais comment connaître le but de notre existence ainsi que notre rôle de lieutenants d’Allah sans recevoir des consignes claires et pratiques sur ce qu’Allah veut que nous fassions ?

C’est pourquoi Allah a envoyé des Prophètes pour enseigner aux gens ce qu’ils doivent savoir de Lui, de l’univers et de leur destin, ainsi que pour les guider et les aider à mener une vie pleine de sens ici-bas.

Tous les prophètes étaient des humains choisis par Allah pour être les meilleurs exemples pour les gens. Mais, en tant que prophètes, ils étaient préservés des tentations et des dérives habituelles des humains et, parfois, Allah les aidait à accomplir même des miracles. Allah leur a révélé Sa Guidée à transmettre à leurs peuples ; et les prophètes ont dit clairement et de manière convaincante aux gens que le Message qu’ils annonçaient n’était pas le leur, mais provenait de l’Unique Allah.

C’est des prophètes que nous avons appris les réponses à toutes nos questions éternelles sur la vie, la mort et le Jour du Jugement. Par leur vie exemplaire, ils nous ont montré comment vivre ici-bas en tant qu’êtres humains vertueux.

La croyance en tous les prophètes

Il est significatif que les musulmans soient les seuls au monde à croire en tous les prophètes d’Allah, car tous les prophètes viennent du même Dieu Unique et ont enseigné essentiellement le même message, comme l’enseigne le glorieux Coran :

{Dis (ô vous, musulmans) : “Nous croyons en Allah, à ce qui a été révélé sur nous, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux Tribus, et à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et c’est à Lui que nous nous soumettons.”} (Al-Baqarah 2:136)

De fait, l’humanité tâtonnait dans les ténèbres de l’ignorance, de l’injustice et de l’inégalité jusqu’à ce que ces prophètes viennent la conduire vers la lumière de la vérité. Quand le Prophète Muhammad apparut, la péninsule Arabique était plongée dans l’ignominie et l’ignorance. Les superstitions régnantes de l’époque avaient transformé ces gens en bêtes insensibles.

Mais le Prophète parvint à insuffler en eux — non pas simplement en quelques personnes, mais en des millions vivant dans plusieurs pays — une culture et une lumière qui en firent les meilleurs et les plus nobles du monde entier.

Muhammad était-il un magicien ou un génie ?

Votre question porte sur la possibilité que Muhammad ait été semblable à l’un de ces “magiciens” extraordinaires, ou à l’un de ces grands savants tels que Newton ou Einstein. Ce sont, comme vous l’avez dit, « des personnes d’exception, peut-être trop intelligentes, trop fortes », etc. Muhammad aurait-il pu être comme eux ?

Si nous étudions la vie et l’enseignement de Muhammad, nous voyons clairement que son accomplissement en tant que Prophète n’aurait jamais pu être réalisé, même par le plus grand des magiciens ou des géants intellectuels, ni même par des dizaines d’entre eux travaillant ensemble. Cela ne pouvait être accompli que par un véritable Prophète, choisi, envoyé et guidé par Allah le Très-Haut.

Le miracle du Coran, pas de la magie

En réalité, le véritable miracle du Prophète fut le noble Coran, un Livre qui n’aurait jamais pu être écrit par un homme illettré comme Muhammad.

Et Muhammad n’a jamais cherché à fonder la validité de la religion de l’Islam sur un quelconque pouvoir miraculeux ou magique qu’il aurait pu invoquer. En fait, à plusieurs occasions, lorsque ses contemporains le mirent au défi d’accomplir des miracles, il refusa ouvertement, parce qu’Allah lui avait ordonné de dire à ces gens qu’il n’était qu’un homme comme eux. Nous lisons dans le Coran, au sens rapproché :

{Dis : “Je ne suis qu’un homme comme vous ; il m’est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu Unique. Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur accomplisse de bonnes œuvres et n’associe personne dans l’adoration de son Seigneur.”} (Al-Kahf 18:110)

Comme indiqué dans le verset ci-dessus, le véritable miracle de Muhammad fut le fait qu’il reçut la révélation d’Allah le Très-Haut pour conduire les gens des profondeurs des ténèbres à la lumière de la vérité. Il ne s’agissait nullement d’une performance magique, comme le prouvent la nature même de la Révélation divine et son contenu.

Une transformation sociale impossible par la magie

Le caractère miraculeux du Coran est évident pour quiconque a étudié, ne serait-ce que brièvement, son impact sur les Arabes de l’époque.

Des tribus barbares, si superstitieuses qu’elles étaient prêtes à tuer leurs nouveau-nés de sexe féminin ; qui se prosternaient devant des idoles de pierre et s’adonnaient à des guerres intestines pendant des décennies dans une furie ininterrompue de vendetta tribale — furent transformées en une société compatissante et cultivée.

Désormais, on se tenait épaule contre épaule « comme un mur compact », cinq fois par jour, indépendamment de la tribu, de la race, de la couleur, de la langue ou du statut social, et où l’on abandonnait orgueil et prestige, son tout, en se prosternant devant Allah, l’Unique Dieu de l’univers.

Muhammad, avec le Coran à la main, put insuffler à ses disciples des qualités humaines telles que la douceur, le pardon et l’esprit de fraternité, si bien que ces peuples primitifs devinrent plus soucieux du bien-être de leurs frères moins favorisés que du leur.

Conclusion

Muhammad, par la grâce d’Allah, le Tout-Miséricordieux, donna forme à une société modèle dont la marque distinctive fut la vérité, la justice et la paix. Cet accomplissement dépassait manifestement le talent de n’importe quel magicien ou savant, si accomplis soient-ils dans leurs domaines respectifs.

Ce qui précède souligne qu’il n’y a absolument aucune comparaison entre Muhammad et ces faiseurs de prodiges ou “magiciens”, aussi exceptionnels soient-ils à leur manière.

Par le Prof. Shahul Hameed