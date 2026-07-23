Les piliers de la foi, ou Arkan al-Iman, constituent l’essence même de la croyance du musulman, reposant sur une certitude du cœur et une mise en pratique rigoureuse.

La foi, dans la croyance des gens de la Sunna et du consensus (Ahl al-Sunna wa-l-Jamā‘ah), est une croyance du cœur, une parole de la langue et un acte des membres. Elle se résume à croire aux six piliers de la foi, tels que rapportés dans le hadith de Jibrīl (l’Ange Gabriel), lorsqu’il interrogea le Prophète ﷺ sur la foi. Celui-ci répondit : « C’est de croire en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers, au Jour dernier, et au destin (al-Qadar), qu’il soit bon ou mauvais. »

Alors, qu’est-ce que la foi ? Et quels en sont ses piliers ?

La foi (al-īmān) est une conviction ferme, une adhésion totale, une reconnaissance complète de l’existence d’Allah – exalté soit-Il – de Sa seigneurie, de Sa divinité, de Ses Noms et de Ses Attributs, et de Son droit exclusif à l’adoration. C’est aussi la sérénité du cœur face à cette croyance, dont les effets se manifestent dans le comportement de l’homme, son attachement aux commandements divins, et son éloignement des interdits. C’est également croire que Muḥammad ﷺ est le Messager d’Allah, le sceau des prophètes, et accepter tout ce qu’il a rapporté de la part de son Seigneur – qu’Il soit glorifié – à propos de la religion islamique : les réalités invisibles (al-ghayb), les prescriptions légales (aḥkām shar‘iyya) et tous les éléments de la foi. Cela implique de lui obéir de manière absolue dans ses ordres et interdictions, extérieurement et intérieurement, avec soumission et apaisement.

En résumé, la foi englobe toutes les formes d’obéissance, tant intérieures qu’extérieures. Les premières incluent les actes du cœur, tels que la croyance et la reconnaissance intérieure, tandis que les secondes regroupent les actes des membres – qu’ils soient obligatoires ou recommandés. À cela s’ajoute la parole de la langue et les actions des membres. Ces éléments sont indissociables ; aucun ne saurait suffire à lui seul, car les actes des membres font partie intégrante de la foi.

Ainsi, chez Ahl al-Sunna wa-l-Jamā‘ah, la foi est un tout composé de trois éléments : la croyance du cœur, la confession de la langue, et les œuvres des membres. Ces éléments se déclinent de manière plus précise comme suit :

La parole du cœur et la parole de la langue

L’acte du cœur et l’acte des membres

Analyse détaillée des composantes de la foi

Premièrement – La parole du cœur et la parole de la langue

La parole du cœur désigne la connaissance de la vérité, la croyance en celle-ci, l’assentiment et la certitude. C’est ce à quoi le cœur adhère fermement, sans hésitation. Allah – exalté soit-Il – dit : « Et celui qui est venu avec la vérité et celui qui y a cru, ceux-là sont les pieux. Ils auront tout ce qu’ils désireront auprès de leur Seigneur : telle est la récompense des bienfaisants. » [Az-Zumar : 33-34]

Le Prophète ﷺ a dit : « Sortira du Feu celui qui aura dit : ‘Lā ilāha illa Allah’ (Il n’est de dieu qu’Allah) et dans son cœur le poids d’un grain d’orge de foi. » [Ṣaḥīḥ al-Bukhārī]

La parole de la langue est la proclamation et l’engagement verbal, c’est-à-dire la prononciation de la double attestation (shahādatān) et l’adhésion à ses implications. Allah dit : « Dites : ‘Nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux Tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à Lui nous sommes soumis’. » [Al-Baqara : 136]

« Ceux qui disent : ‘Notre Seigneur est Allah’ puis se tiennent dans la droiture, il n’y aura aucune crainte sur eux et ils ne seront point affligés. » [Al-Aḥqāf : 13]

Le Prophète ﷺ a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils témoignent qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah et que Muḥammad est le Messager d’Allah, qu’ils accomplissent la prière et s’acquittent de la zakat… » [Ṣaḥīḥ al-Bukhārī]

Deuxièmement – L’acte du cœur et l’acte des membres

L’acte du cœur regroupe les intentions, la soumission, la sincérité, l’humilité, la résignation, la confiance en Allah, l’espoir, la crainte, l’amour, la vénération, et le désir de se rapprocher de Lui. Allah – exalté soit-Il – dit : « Et ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa Face. » [Al-An‘ām : 52]

« Et nul n’a sur lui aucun bienfait à récompenser, mais il recherche la Face de son Seigneur, le Très-Haut. Et bientôt, il sera satisfait. » [Al-Layl : 19-21]

Le Prophète ﷺ a dit : « Ô vous qui avez cru de la langue, sans que la foi n’entre dans vos cœurs… » [Sunan Abī Dāwūd – authentique]

L’acte des membres désigne les actes obligatoires et les devoirs, ainsi que l’abandon des interdits et des choses illicites, comme la prière, la station debout, l’inclinaison, la prosternation, le jeûne, l’aumône, la marche vers les mosquées, le pèlerinage, le combat dans le sentier d’Allah, l’appel au bien et la réprobation du mal – tout cela faisant partie des ramifications de la foi. Allah dit : « Ô vous qui avez cru ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah comme Il le mérite. C’est Lui qui vous a élus… » [Al-Ḥajj : 77-78]

« Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants s’adressent à eux, ils disent : ‘Paix’, et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur… » [Al-Furqān : 63-64]

L’action de la langue

Ce sont les actes qui ne peuvent être accomplis que par la langue : la récitation du Noble Coran, les formules de rappel (dhikr) telles que le tasbīḥ, le taḥmīd, le tahlīl, le takbīr, l’invocation (du‘ā’), la demande de pardon (istighfār), l’appel à Allah, l’enseignement du bien – tout cela fait partie intégrante de la foi. Allah dit : « Ceux qui récitent le Livre d’Allah, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons accordé en secret et en public, espèrent un commerce qui ne périra jamais. » [Fāṭir : 29]

« Ô vous qui avez cru ! Évoquez Allah d’une évocation abondante. » [Al-Aḥzāb : 41]

La foi, selon les gens de la Sunna, est donc constituée de trois éléments essentiels : la croyance du cœur, l’attestation de la langue, et l’action des membres. Celui qui les réunit toutes a une foi complète.

Les piliers de la foi et les degrés du destin (al-Qadar)

Les degrés du destin (al-Qadar) sont au nombre de quatre :

Premier degré : croire à la science parfaite d’Allah – exalté soit-Il – qui embrasse toutes choses, en détail comme dans leur globalité. En effet, Allah connaît tout ce qui fut, ce qui est et ce qui sera, et rien ne Lui échappe ni sur terre ni dans les cieux. Il dit : « Et Il détient les clefs de l’inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il sait ce qu’il y a sur terre et dans la mer ; pas une feuille ne tombe sans qu’Il le sache ; et il n’y a pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un Livre explicite. » [Al-An‘ām : 59] Deuxième degré : croire à l’écriture (al-kitāba). Allah – exalté soit-Il – a consigné dans la Table préservée (al-Lawḥ al-Maḥfūẓ) les décrets de toutes choses jusqu’au Jour dernier. Il dit : « Ne sais-tu pas qu’Allah sait ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre ? Tout cela est dans un Livre. Cela est certes facile pour Allah. » [Al-Ḥajj : 70]. Et dans le hadith : « Les plumes se sont asséchées et les feuillets ont été pliés. » [Muslim] Troisième degré : croire à la volonté universelle d’Allah (al-Mashī’a). Rien n’existe ou ne disparaît dans l’univers sans Sa volonté. C’est Lui qui donne la vie et la mort, qui élève ou abaisse, qui donne le pouvoir à qui Il veut et l’ôte à qui Il veut. Même nos propres actes ne surviennent que par Sa volonté. Quatrième degré : croire à la création d’Allah – glorifié soit-Il. Allah est le Créateur de toute chose, Celui qui détient les clefs des cieux et de la terre. Même les œuvres des serviteurs sont créées par Allah. Il dit : « Et Il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. » [Al-Furqān : 2]. Et : « Allah vous a créés, vous et ce que vous faites. » [Aṣ-Ṣāffāt : 96]

Il est impératif de croire en ces quatre degrés du destin. Celui qui en renie ne serait-ce qu’un seul, sa foi au destin est incomplète. Quant à l’expression : « le destin, qu’il soit bon ou mauvais », si quelqu’un s’interroge : « Comment le mal peut-il venir d’un décret divin ? », la réponse est que le mal ne réside pas dans le décret d’Allah lui-même, mais dans certaines des choses décrétées (al-maqdūrāt). Et même ce mal apparent est décrété selon une sagesse suprême, ce qui en fait un bien en réalité.

Quelle est la différence entre les piliers de l’Islam et les piliers de la foi ?

Il fait partie des fondements de la croyance des gens de la Sunna et du consensus de bien distinguer entre les piliers de l’Islam et les piliers de la foi, conformément aux textes du Coran et de la Sunna.

L’Islam consiste à se soumettre à Allah par l’unicité (at-tawḥīd), à se plier à Son obéissance, à se purifier du polythéisme et à s’opposer à ses partisans. Allah dit : « Dis : En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’univers. Nul associé à Lui ! Voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis le premier des musulmans. » [Al-An‘ām : 162-163]. Et : « Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, cela ne sera point accepté de lui, et dans l’au-delà, il sera parmi les perdants. » [Āl ‘Imrān : 85]

Les piliers de l’Islam sont au nombre de cinq, comme le Prophète ﷺ l’a énoncé dans le hadith d’Ibn ‘Umar – qu’Allah l’agrée – : « L’Islam est bâti sur cinq : attester qu’il n’y a de divinité que Dieu et que Muḥammad est le Messager d’Allah, accomplir la prière, s’acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la Maison d’Allah. » [Bukhārī et Muslim]. Cela est également confirmé par le hadith de Jibrīl, dans lequel le Prophète ﷺ explique ce qu’est l’Islam.

Quant à la foi (al-īmān), elle a déjà été définie comme étant la croyance du cœur, l’attestation de la langue et les actes des membres. Les piliers de la foi sont au nombre de six, conformément à la parole d’Allah : « La bonté ne consiste pas à tourner vos visages vers l’Orient ou l’Occident. Mais la bonté est [le fait de] croire en Allah, au Jour dernier, aux anges, au Livre et aux prophètes. » [Al-Baqara : 177]. Et dans le hadith de Jibrīl : « Que tu croies en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers, au Jour dernier, et que tu croies au destin, qu’il soit bon ou mauvais. »

Comment réaliser la foi en Allah, Exalté soit-Il ?

Réaliser cette foi nécessite de remplir quatre conditions fondamentales :

Première condition : croire en l’existence d’Allah, glorifié soit-Il. Deuxième condition : croire en Sa seigneurie (ar-Rubūbiyyah) : Reconnaître qu’Il est le seul Créateur et Maître de l’univers. Troisième condition : croire en Sa divinité (al-Ulūhiyyah) : Vouer tout culte à Lui seul. Quatrième condition : croire en Ses Noms et Ses Attributs : Tels qu’ils sont mentionnés dans le Coran et la Sunna.

L’augmentation et la diminution de la foi

Le Coran et la Sunna indiquent que la foi augmente par l’obéissance et diminue par la désobéissance. Allah dit : « Et ceux qui se sont guidés, [Allah] les a encore guidés, et leur a accordé leur piété. » [Muḥammad : 17]. Et : « Les croyants sont seulement ceux dont les cœurs frémissent lorsque Allah est mentionné, et quand Ses versets leur sont récités, cela augmente leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » [Al-Anfāl : 2]

Dans quels versets les piliers de la foi sont-ils mentionnés ?

Les piliers de la foi sont cités dans de nombreux versets coraniques, parmi lesquels : « Ô vous qui avez cru ! Croyez en Allah, en Son Messager, au Livre qu’Il a révélé à Son Messager, et au Livre qu’Il a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers, et au Jour dernier, s’égare loin dans l’égarement. » [An-Nisā’ : 136]

« Croyez donc en Allah, en Son Messager et en la lumière que Nous avons fait descendre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » [At-Taghābun : 8]

« Le Messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en Ses anges, en Ses Livres et en Ses messagers. » [Al-Baqara : 285]

Quels sont les signes d’une foi solide ?

Puisque la foi augmente et se renforce, cela signifie que les croyants se distinguent par leurs degrés. Voici quelques signes manifestes d’une foi solide :