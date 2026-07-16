Vivre ou mourir pour n’importe quoi, ou pour rien, relève de la pensée des imprudents. Les hommes et les femmes sages, eux, ne vivent et ne meurent que pour des objectifs nobles et inspirants. Ainsi, lorsque le besoin s’en fait sentir, on les trouve prêts à sacrifier leur propre vie pour les idéaux élevés auxquels ils croient. Certains considèrent parfois leurs paroles et leurs convictions comme de simples jouets de cire ; mais lorsqu’ils doivent mourir pour elles ou à cause d’elles, ces paroles et ces convictions se transforment en exemples vivants et lumineux, capables d’inspirer ceux qui restent après eux.

C’est ce que l’on comprend chaque fois que l’on lit le Noble Coran, en particulier le récit du jeune garçon auquel il est brièvement fait allusion dans la sourate Al-Buruj. Ce récit est également expliqué dans un hadith authentique rapporté par l’imam Muslim.

Les épreuves et la protection divine

Selon l’histoire rapportée, après que les miracles accomplis par Allah, le Très-Haut, à travers les mains du jeune garçon furent connus de tous, le roi décida de le faire tuer. Il l’envoya avec ses soldats et leur dit : « Emmenez-le à telle montagne ; faites-le monter jusqu’à son sommet, puis, une fois arrivés là-haut, demandez-lui de renoncer à sa foi. S’il refuse, précipitez-le du haut de la montagne. »

Les soldats emmenèrent donc le garçon et firent ce qui leur avait été ordonné. Alors le jeune garçon dit : « Ô Allah, sauve-moi d’eux de la manière que Tu voudras. » La montagne se mit alors à trembler, et tous tombèrent, sauf le jeune garçon, qui revint vers le roi en marchant.

Le roi fut surpris, mais il décida de tenter à nouveau de le faire tuer. Il le remit encore à certains de ses courtisans et leur dit : « Prenez-le, faites-le monter dans une petite embarcation, et lorsque vous serez au milieu de la mer, demandez-lui de renoncer à sa religion. S’il refuse encore, jetez-le dans l’eau. »

Ils l’emmenèrent donc, et de nouveau, il dit : « Ô Allah, sauve-moi d’eux et de ce qu’ils veulent faire. » Peu après, l’embarcation chavira, ils se noyèrent, et le jeune garçon revint une fois encore en marchant, à la grande surprise du roi.

Un plan parfait pour la vérité

Pourquoi le jeune garçon invoqua-t-il Allah, le Très-Haut, afin de ne pas mourir de l’une ou l’autre de ces manières — en tombant du haut de la montagne ou en se noyant dans la mer — alors que l’une comme l’autre de ces morts aurait été un martyre dans la voie d’Allah ?

Cette question, ainsi que d’autres, se pose chaque fois que l’on lit un récit semblable dans le Coran ou la Sunnah. Le but de ces récits n’est pas le divertissement. Ils sont rapportés dans ces deux sources principales de la Shari‘ah — le Coran et la Tradition du Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui — afin de nous donner l’occasion de méditer leurs événements et d’en tirer des leçons de sagesse susceptibles de nous aider à traverser cette vie présente.

À mon avis, le jeune garçon pediu à Allah d’être sauvé lors de ces deux incidents parce que, s’il était mort de cette manière, personne n’aurait jamais entendu parler de sa mort, et celle-ci n’aurait donc produit aucun changement. Il est vrai que s’il était mort lors de l’une de ces deux tentatives, il aurait été martyr. Mais un regard attentif sur l’ensemble de l’histoire conduit à penser que le martyre n’était pas son seul et ultime objectif. Il avait autre chose en tête : élaborer un plan parfait, soutenu par le Créateur de toute chose.

Son plan consistait à dévoiler le grand mensonge gravé dans l’esprit des gens concernant la prétendue divinité du roi et son infaillibilité supposée. Par cela, il voulait atteindre deux objectifs à la fois : obtenir le martyre dans la voie d’Allah et, en même temps, convaincre les gens que le roi n’était qu’un simple être humain vulnérable, ni plus ni moins.

Il voulait qu’ils se révoltent contre le roi et proclament les convictions qu’ils allaient découvrir : tu n’es pas un dieu ; tu n’es qu’un être humain comme nous tous. Tu as besoin de manger et de boire, et tu as aussi besoin de te rendre aux toilettes. Il doit donc exister une Divinité toute-puissante qui soutient l’univers entier ; cette Divinité doit être puissante et majestueuse, et elle doit être le Seigneur du jeune garçon !

C’est pourquoi le jeune garçon revint en marchant vers le roi après avoir survécu à la deuxième tentative, afin de lui montrer la seule manière par laquelle il pouvait être tué. Aveuglé par son insouciance, le roi s’en réjouit et passa complètement à côté de l’essentiel : par la mort du jeune garçon selon la méthode que celui-ci lui avait indiquée, la royauté même du roi allait s’effondrer et ses mensonges seraient dévoilés.

Le sacrifice public et le triomphe de la foi

L’histoire se poursuivit lorsque le jeune garçon dit au roi : « Tu ne pourras pas me tuer tant que tu ne feras pas ce que je te demande. » Le roi demanda : « Qu’est-ce donc ? » Le jeune garçon répondit : « Tu devez rassembler les gens dans une plaine et m’attacher au tronc d’un arbre. Ensuite, prends une flèche dans ton carquois et dis : “Au nom d’Allah, le Seigneur du jeune garçon”, avant de tirer. Ce n’est qu’ainsi que tu pourras me tuer. »

Enveloppé dans sa profonde inconscience, le roi convoqua les gens dans une vaste plaine et attacha le jeune garçon au tronc d’un arbre. Comme le jeune garçon le lui avait exactement indiqué, il prit une flèche de son carquois, la plaça sur son arc et dit à haute voix : « Au nom d’Allah, le Seigneur du jeune garçon. » Puis il tira la flèche, qui atteignit la tempe du jeune garçon.

Le jeune garçon porta ses mains à sa tempe, puis mourut. Ayant vu cela, les gens dirent : « Nous croyons au Seigneur de ce jeune garçon ; nous croyons au Seigneur de ce jeune garçon ; nous croyons au Seigneur de ce jeune garçon. »

Voilà ce pour quoi le jeune garçon avait déployé tous ses efforts, et voilà ce pour quoi il avait lutté : permettre aux gens, à tous les gens, de voir de leurs propres yeux la vérité au sujet du Seigneur des mondes, ainsi que le mensonge et l’impuissance du roi. Être témoin d’un événement est en effet bien plus puissant que d’en entendre seulement parler. Comme le dit le proverbe, le témoignage direct vaut mieux que le simple récit rapporté.

La réaction de la tyrannie face aux croyants

Par la suite, les courtisans vinrent trouver le roi et lui dirent : « Ne vois-tu pas qu’Allah a effectivement réalisé ce que tu as toujours voulu empêcher ? Les gens ont affirmé leur foi dans le Seigneur. » Le roi ordonna alors à ses courtisans de creuser des fossés aux points importants du chemin. Lorsque ces fossés furent creusés et que le feu y fut allumé, on dit aux gens : « Ceux qui refuseront d’abandonner la religion du garçon seront jetés dans ce feu. »

C’est ainsi que tous les tyrans traitent les questions relatives à la liberté de pensée et à la liberté de croyance : ils brûlent les gens ! Ils commettent ces atrocités sans même discuter des fondements sur lesquels les gens ont fait leur choix, qu’il soit juste ou faux. Ils ne laissent aucune place au débat, aucun temps à la négociation, aucune volonté d’initier le moindre changement. Soit les gens acceptent la voie du tyran, soit ils se font jeter dans le feu !

Finalement, les gens préférèrent mourir plutôt que de renoncer à la foi qu’ils venaient de découvrir. Parmi eux se trouvait une femme portant son bébé dans ses bras. Elle hésita à se jeter dans le feu. À sa grande surprise, l’enfant — encore nourrisson — lui dit : « Ô mère, endure cette épreuve, car cette religion est la Vérité. »

Un appel pour notre époque

Oui, c’est assurément la Vérité. Aujourd’hui, en cette période critique où l’islam et son noble Messager, le Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui —, sont diffamés jour et nuit, la religion d’Allah exige de nous tous que nous vivions par cette vérité et pour cette vérité dans tous les aspects de la vie.

Nous devons nous efforcer de réaliser à nouveau ce que le Prophète Muhammad et ses Compagnons ont accompli dans le passé. Ils ont réussi à établir fermement l’islam sur terre, au point que tous le reconnaissaient et le respectaient, sans crainte d’injustice ni de contrainte. Ils ont réussi à faire de l’islam une réalité forte et constructive, qui protège les faibles, soutient les nécessiteux et se dresse face à la tyrannie et à l’injustice, quelles qu’en soient la forme ou la gravité.

Un jour, l’un de mes enseignants me dit que, d’une manière ou d’une autre, tous les personnages de cette histoire peuvent se retrouver à notre époque, sauf un seul. On peut trouver le roi, les soldats et, bien sûr, les masses.

Mais le seul personnage que l’on ne trouve pas, c’est le jeune garçon qui s’est efforcé d’appeler à Allah et par les mains duquel la victoire est venue, en accomplissement de la promesse d’Allah : une promesse d’accorder la victoire à ceux qui croient et déploient leurs efforts pour Sa cause. Allah, le Très-Haut, dit dans Son Noble Coran :

« Allah donnera très certainement la victoire à ceux qui soutiennent Sa cause. Certes, Allah est Fort et Puissant. » (Al-Hajj 22:40)

Maintenant, pouvez-vous, vous-même, être ce jeune garçon ?

Ali Al-Halawani

Est doctorant et rédacteur en chef du département Shari‘ah en anglais d’IslamOnline.net.