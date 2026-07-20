Comprendre la manière dont s’est déroulée la révélation au Prophète Muhammad est une étape essentielle pour tout étudiant des sciences coraniques, un savoir fondamental que le projet éducatif Dohat Al-Tifl s’attache à transmettre avec clarté et précision.

Allah, le Créateur, n’a pas seulement donné existence à la création ; Il continue aussi de la soutenir et de la diriger selon la manière dont Il a créé les êtres humains et tout ce qui les entoure. Il a fourni de nombreuses formes de guidance, en réalité tout un système de principes directeurs, dont font partie les lois de la nature.

Mais Allah, le Très-Haut, a également accordé à l’humanité, dès le début de sa présence sur terre, une forme particulière de guidance. Il promit à Adam et à sa descendance :

« Descendez d’ici, vous tous. Puis, lorsque vous viendra de Moi une guidance, ceux qui suivront Ma guidance n’auront rien à craindre et ne seront point affligés. » (Baqarah 2:38)

Cette guidance est venue par l’intermédiaire des prophètes qu’Allah a continuellement envoyés à l’humanité, jusqu’à ce que le dernier Messager, Muhammad — paix et bénédictions sur lui —, reçoive Sa guidance finale.

La guidance par la Révélation

Nous appelons prophète — nabi — ou messager — rasul — un homme à qui Allah accorde, selon Sa sagesse, Sa guidance. Les prophètes reçoivent la parole d’Allah par révélation, puis la transmettent à leurs fidèles. Dans le Coran, Allah dit :

« Nous t’avons fait une révélation comme Nous avons fait révélation à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons fait révélation à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux Tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon, et Nous avons donné les Psaumes à David. Il y a des messagers dont Nous t’avons déjà raconté l’histoire, et des messagers dont Nous ne t’avons pas raconté l’histoire. Et Allah a parlé directement à Moïse. Des messagers annonciateurs et avertisseurs, afin que les hommes n’aient plus d’argument contre Allah après les messagers. Allah est Puissant et Sage. » (An-Nisaa’ 4:163-165)

Le mot « révélé » renvoie à la racine arabe wahi, qui signifie inspiration ou révélation.

Sens et formes du wahi

Le verbe arabe awha — révéler, inspirer — dont dérive le nom wahi — révélation, inspiration — apparaît dans le Coran avec plusieurs nuances de sens, chacune indiquant l’idée fondamentale d’inspiration : orienter ou guider quelqu’un. Les exemples suivants montrent certaines formes de wahi.

La guidance par l’intuition naturelle. Allah, le Très-Haut, dit : « Et Nous inspirâmes à la mère de Moïse » (Al-Qasas 28:7).

La guidance par l’instinct naturel. Allah, le Très-Haut, dit : « Et ton Seigneur inspira aux abeilles : “Prenez des demeures dans les montagnes, dans les arbres et dans ce que les hommes construisent.” » (An-Nahl 16:68)

La guidance par des signes. Allah, le Très-Haut, dit : « Puis il sortit du sanctuaire vers son peuple et leur fit signe — leur inspira — de glorifier leur Seigneur matin et soir. » (Maryam 19:11)

L’inspiration vers le mal. Allah, le Très-Haut, dit : « Ainsi avons-Nous assigné à chaque prophète un ennemi : des démons parmi les hommes et les djinns, qui s’inspirent les uns aux autres des paroles séduisantes par tromperie. » (Al-An‘am 6:112)

La guidance venant d’Allah. Allah, le Très-Haut, dit : « Lorsque ton Seigneur inspira aux anges : “Je suis avec vous.” » (Al-Anfal 8:12)

Les moyens de la Révélation

Le wahi, au sens de révélation, désigne la guidance d’Allah destinée aux hommes et descendue par l’intermédiaire des prophètes. Ceux-ci l’ont reçue par l’un des moyens mentionnés dans le verset coranique suivant :

« Il n’appartient pas à un homme qu’Allah lui parle autrement que par inspiration, ou de derrière un voile, ou en envoyant un messager qui révèle, avec Sa permission, ce qu’Il veut. Il est certes Très-Haut, Sage. » (Ash-Shura 42:51)

D’après ce verset, il est clair que tout prophète a reçu la révélation par l’un des moyens suivants :

L’inspiration, par exemple dans un rêve, comme celle qu’Ibrahim reçut durant son sommeil, lui ordonnant de sacrifier son fils.

Une parole venant de derrière un voile, comme Allah parla à Moïse.

Des paroles envoyées par Allah par l’intermédiaire d’un messager particulier, comme l’ange Jibril fut envoyé au Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui. C’est la forme la plus courante du wahi.

Le Coran révélé à Muhammad

Le Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui —, dernier des messagers d’Allah, reçut la révélation du Coran par l’intermédiaire d’un messager particulier envoyé par Allah à cette fin : l’ange Jibril, qui lui récitait les paroles exactes d’Allah.

La descente du Coran

Selon de nombreux savants musulmans, comme As-Suyuti, sur la base de trois récits rapportés d’après ‘Abdullah ibn ‘Abbas par Al-Hakim, Al-Bayhaqi et An-Nasa’i, le Coran descendit en deux étapes :

De Al-Lawh Al-Mahfuz — la Table bien gardée — vers le ciel le plus bas, à Bayt al-‘Izzah, en une seule fois, durant Laylat Al-Qadr — la Nuit du Destin.

Du ciel vers la terre, par étapes, tout au long des vingt-trois années de la prophétie de Muhammad, à partir de Laylat Al-Qadr du mois de Ramadan, par l’intermédiaire de l’ange Jibril.

Le commencement de la Révélation

La révélation du Coran commença durant Laylat Al-Qadr du mois de Ramadan, après que le Prophète Muhammad eut dépassé sa quarantième année — vers l’an 610 —, alors qu’il se retirait dans la grotte de Hiraa’, sur une montagne proche de Makkah.

Voici le récit rapporté dans Al-Bukhari :

‘A’ishah, la Mère des croyants, rapporta : « Le début de l’inspiration divine au Prophète — paix et bénédictions sur lui — se manifesta sous forme de rêves véridiques, qui se réalisaient comme la clarté du jour. Puis l’amour de la retraite lui fut inspiré. Il se retirait dans la grotte de Hiraa’, où il adorait Allah seul pendant plusieurs jours, avant de ressentir le besoin de revoir sa famille. Il emportait avec lui des provisions suffisantes pour plusieurs nuits, puis revenait auprès de son épouse Khadijah afin de se munir de nouveau de provisions semblables. Soudain, la vérité lui parvint alors qu’il se trouvait dans la grotte de Hiraa’.

L’ange vint à lui et lui demanda de lire. Le Prophète répondit : “Je ne sais pas lire.” Le Prophète ajouta : “L’ange me saisit alors et me serra si fortement que je ne pouvais plus le supporter. Puis il me relâcha et me demanda de nouveau de lire. Je répondis : ‘Je ne sais pas lire.’ Il me saisit alors une seconde fois et me serra jusqu’à ce que je ne puisse plus le supporter. Puis il me relâcha et me demanda encore de lire, mais je répondis de nouveau : ‘Je ne sais pas lire’ — ou : ‘Que dois-je lire ?’ Il me saisit alors une troisième fois, me serra, puis me relâcha et dit : ‘Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ; Il a créé l’homme d’une adhérence. Lis ! Et ton Seigneur est le Très-Généreux.’” »

Le récit poursuit en nous apprenant que le Prophète retourna auprès de son épouse Khadijah et lui raconta l’expérience bouleversante qu’il venait de vivre. Elle le réconforta, puis tous deux consultèrent à ce sujet Waraqah ibn Nawfal, un parent de Khadijah et chrétien érudit. Waraqah dit à Muhammad qu’il avait rencontré celui-là même qu’Allah avait envoyé à Moïse, et qu’il serait chassé par son peuple.

Comment venait la Révélation

‘A’ishah, la Mère des croyants, rapporta qu’Al-Harith ibn Hisham demanda au Prophète — paix et bénédictions sur lui : « Ô Messager d’Allah, comment l’inspiration divine te vient-elle ? » Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — répondit :

« Parfois, elle me vient comme le tintement d’une cloche, et c’est la forme la plus éprouvante pour moi ; puis elle cesse lorsque j’ai bien saisi ce qui m’a été inspiré. Parfois, l’ange vient à moi sous la forme d’un homme, me parle, et je saisis ce qui m’a été inspiré. » (Al-Bukhari)

La première révélation reçue

La première révélation reçue par le Prophète Muhammad fut constituée des premiers versets de la sourate Al-‘Alaq :

« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ; Il a créé l’homme d’une adhérence. Lis ! Et ton Seigneur est le Très-Généreux, Celui qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas. » (Al-‘Alaq 96:1-5)

L’interruption de la Révélation

Après la réception du premier message, la révélation cessa pendant un certain temps, période connue en arabe sous le nom de fatrah, puis elle reprit.

À propos de cette période d’interruption de la révélation, Jabir ibn ‘Abdullah Al-Ansari rapporta que le Prophète dit : « Alors que je marchais, j’entendis soudain une voix venant du ciel. Je levai les yeux et vis le même ange qui m’était venu dans la grotte de Hiraa’, assis sur un siège entre le ciel et la terre. J’eus peur de lui, je retournai chez moi et dis : “Enveloppez-moi.” Alors Allah révéla les versets suivants : “Ô toi qui es enveloppé dans tes vêtements ! Lève-toi pour prier la nuit, sauf une petite partie : la moitié, ou un peu moins.” Après cela, la révélation vint avec force et régularité. » (Al-Bukhari)

La deuxième révélation

La deuxième partie du Coran révélée au Prophète Muhammad — paix et bénédictions sur lui — fut le début de la sourate Al-Muddaththir :

« Ô toi qui es enveloppé dans le manteau ! Lève-toi et avertis. Et glorifie ton Seigneur. Purifie tes vêtements. Et écarte-toi de toute souillure. » (Al-Muddaththir 74:1-5)

La Révélation descendue par étapes

Le Coran fut révélé par étapes sur une période de vingt-trois ans, et non sous la forme d’un livre complet révélé en une seule fois. Il existe plusieurs raisons à cela, dont les plus importantes sont les suivantes :

Raffermir le cœur du Prophète — paix et bénédictions sur lui — en s’adressant à lui continuellement et chaque fois que le besoin de guidance se présentait.

Prendre en considération le bien-être du Prophète, car la révélation était pour lui une expérience très éprouvante.

Mettre en œuvre progressivement les prescriptions d’Allah.

Faciliter aux musulmans la compréhension, l’application et la mémorisation de la révélation.

Par Ahmad Von Denffer