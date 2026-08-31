Introduction au rôle social des savants

L’une des questions cruciales liées au savoir et aux savants, étant donné qu’ils représentent un pilier fondamental de la construction de la civilisation dont on ne peut se passer, est celle qui concerne le rôle social des savants, leur impact sur leur environnement, et leur influence sur leur époque et ses conditions.

Aborder cette question nécessite d’abord de comprendre le concept de « savants » tel que nous l’entendons, et le concept de « rôle social » que nous examinons.

Définir « savants » et « rôle social »

Définition des savants :

Les « savants » visés ici sont tous ceux qui s’occupent de savoir, quel que soit le type de savoir, qu’il soit lié aux affaires religieuses ou mondaines. Il s’agit d’un concept plus large que celui des seuls savants religieux ou juristes, et il est également plus large que le champ académique ; il inclut tous ceux qui travaillent avec le savoir dans divers domaines et spécialisations.

Comprendre le « rôle social » :

Le « rôle social » visé ici renvoie à l’influence liée au mouvement de la société, et à la capacité de l’orienter, de lui être utile et de rectifier sa trajectoire. Cela peut s’accomplir soit par une influence morale, comme la diffusion de la conscience et la propagation d’un savoir bénéfique, soit par une influence matérielle, comme la formation de groupes pour l’action caritative, le service civil ou le travail bénévole.

Les savants ne sont pas un groupe isolé

L’un des fondements les plus importants du rôle social des savants est la compréhension que les savants ne constituent pas un groupe isolé dans des tours d’ivoire, des îles ou des tours fantaisistes. Ils font partie de la société, s’adressent à la société, interagissent avec ses mouvements, et répondent à ses changements et à ses défis.

Notre civilisation islamique n’a pas connu une telle classe de savants engagés, isolés de leur environnement. Aux premières époques, le savoir n’était pas une profession procurant un revenu, amenant certains à l’abandonner. L’observation des biographies des savants de ces premières périodes révèle que les savants les plus éminents étaient engagés dans le commerce et d’autres métiers, adoptant des surnoms tirés de leurs professions — par exemple, l’imam Abû Hanîfa exerçait le commerce, et d’autres portaient des surnoms comme « le tanneur », « le tailleur », « le forgeron ».

L’éclairage d’Ibn al-Jawzî :

Ibn al-Jawzî, tout en énumérant ses conseils à ceux qu’il appelait « les raisonnables », a dit :

« Il doit s’efforcer dans le commerce et le gain afin de surpasser les autres, et ne pas laisser les autres le surpasser, et qu’il atteigne un niveau qui ne l’empêche pas de rechercher le savoir. » (Sayd al-Khater, p. 174)

Ibn al-Jawzî conseille à la personne raisonnable de gagner avec diligence un argent licite par le commerce, sans que cela ne la détourne de la recherche du savoir.

Le savoir sans isolement

Ainsi, le savoir, dans sa posture correcte, n’est pas une cause d’isolement sous prétexte de spécialisation et de dévouement, pour deux raisons fondamentales :

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Contenu du savoir :

Le savoir, dans son essence, n’est pas quelque chose de théorique interagissant loin de la réalité des gens, qu’il s’agisse d’un savoir religieux, social, ou même pratique.

Finalité du savoir :

La finalité du savoir est de s’engager avec la société, dans le but d’être l’un des guides et des orientateurs du mouvement de la civilisation et du développement.

Orientation coranique :

Le Noble Coran indique clairement que le savoir n’est pas séparé de l’appel ou de « l’avertissement », comme l’exprime le verset noble :

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à Son Messager. Ceux-là, Allah leur fera miséricorde. Allah est certes Puissant et Sage. » (Sourate At-Tawbah : 71)

Commentaire d’Al-Baydâwî :

Al-Baydâwî a commenté ce verset :

« {Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres} : Il ne convient pas qu’ils se retirent tous, comme pour combattre ou rechercher le savoir, tout comme il ne convient pas qu’ils deviennent tous inactifs ; cela perturberait les moyens de subsistance. {Si ce n’est qu’un groupe de chaque faction parmi eux soit dépêché} : Imaginez qu’on envoie quelques-uns de chaque grand groupe, comme une tribu ou les gens d’une ville. {Afin qu’ils comprennent profondément la religion} : Qu’ils se consacrent à la comprendre et endurent les difficultés de son acquisition. {Et qu’ils avertissent leur peuple lorsqu’ils retournent vers eux} : Que leur but ultime et leur objectif principal dans la science soit de guider et d’avertir les gens. Et cela est mentionné spécifiquement dans le verset parce que c’est le plus important. Il indique que la compréhension et le rappel relèvent de l’obligation collective, et que l’objectif de l’apprenant doit être d’être droit et d’établir, non d’être arrogant envers les gens et de s’installer dans les terres. » (Tafsîr al-Baydâwî, 3/102)

Le travail social : un champ ouvert

Un autre fondement du rôle social des savants est que le travail social est un champ ouvert — riche, vaste et immensément étendu. Ainsi, le travail social :

Plus large que l’action politique :

L’action politique est limitée aux méthodes de gouvernance et à ses équations. Alors que l’objectif de l’action politique est la participation au pouvoir et l’ascendant d’un groupe ou d’une idée, le travail social vise à élever la société en général et à autonomiser chaque individu. Il s’agit avant tout d’un effort éthique et humanitaire.

Plus large que le rôle de l’État :

Le rôle de l’État est limité à un ensemble de fonctions et de services essentiels pour les individus et la société, et les ressources peuvent ne pas suffire à tout couvrir de manière exhaustive. En revanche, le travail social complète ce rôle essentiel de l’État et de ses institutions et est plus apte à mobiliser les énergies volontaires, en encourageant tous les membres de la société à contribuer et à donner.

Travail communautaire vs travail de l’État :

Le travail communautaire ne nie pas le rôle de l’État, et le travail bénévole conserve de nombreuses caractéristiques et propriétés qui lui donnent la capacité, l’efficacité, l’initiative et l’accomplissement — à l’inverse de la nature des institutions étatiques, qui peuvent être alourdies par des procédures bureaucratiques ou devenir rigides, lentes et inefficaces.

Horizons du rôle social

Si nous comprenons que les savants ne sont pas un groupe isolé de la société, et que le travail social est un champ ouvert et vaste, nous pouvons signaler certains horizons de ce rôle social des savants dans les points suivants :

Organiser diverses conférences publiques et séminaires : Visant à diffuser le savoir et à élargir son champ, et à interagir avec la réalité sociale d’une manière bénéfique aux savants et aux chercheurs eux-mêmes, les rendant plus capables de comprendre la nature de la société et ses changements.

Visant à diffuser le savoir et à élargir son champ, et à interagir avec la réalité sociale d’une manière bénéfique aux savants et aux chercheurs eux-mêmes, les rendant plus capables de comprendre la nature de la société et ses changements. Participer aux organisations caritatives : Apporter de l’aide aux nécessiteux, soutenir les groupes vulnérables dans la société — tels que les orphelins et les personnes ayant des besoins particuliers —, et prendre l’initiative lors des crises et des catastrophes par des efforts de secours importants.

Apporter de l’aide aux nécessiteux, soutenir les groupes vulnérables dans la société — tels que les orphelins et les personnes ayant des besoins particuliers —, et prendre l’initiative lors des crises et des catastrophes par des efforts de secours importants. Aider les jeunes à développer leurs connaissances et leurs compétences : Comme offrir des conférences et des cours sur la vie conjugale et la construction de la famille, ou sur le marché du travail et ses exigences.

Comme offrir des conférences et des cours sur la vie conjugale et la construction de la famille, ou sur le marché du travail et ses exigences. Participer à des campagnes de service communautaire : Comme les campagnes d’alphabétisation, les initiatives de propreté et de plantation d’arbres, la sensibilisation aux dangers de la drogue, ou le conseil sur la manière de tirer profit des moyens technologiques tout en mettant en garde contre leurs méfaits, en particulier pour les jeunes.

Comme les campagnes d’alphabétisation, les initiatives de propreté et de plantation d’arbres, la sensibilisation aux dangers de la drogue, ou le conseil sur la manière de tirer profit des moyens technologiques tout en mettant en garde contre leurs méfaits, en particulier pour les jeunes. S’engager dans les questions nationales sous un angle de conscience et de société : En veillant à clarifier leurs dimensions cognitives et historiques et à comprendre leurs évolutions, comme dans le cas de la Palestine. De plus, participer à des campagnes de dons d’argent ou d’efforts et d’expertise, comme des convois médicaux pour la Palestine ou pour des zones touchées par des tremblements de terre et des inondations.

En veillant à clarifier leurs dimensions cognitives et historiques et à comprendre leurs évolutions, comme dans le cas de la Palestine. De plus, participer à des campagnes de dons d’argent ou d’efforts et d’expertise, comme des convois médicaux pour la Palestine ou pour des zones touchées par des tremblements de terre et des inondations. Rôle social bénévole : L’essentiel est que les savants, dans diverses spécialisations, aient un rôle social bénévole émanant de la responsabilité sociale, visant à servir la société et à rechercher la récompense auprès d’Allah Tout-Puissant.

Hadiths inspirants pour le travail social

Peut-être concluons-nous par ces deux nobles hadiths qui ouvrent des horizons au travail bénévole, tel que requis par la société dans son ensemble, en plus des savants.

D’après Abû Dharr :

Abû Dharr a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Ton sourire au visage de ton frère est une aumône, ordonner le bien et interdire le mal est une aumône, guider une personne dans un lieu d’égarement est une aumône, et ta vue pour une personne à la vue faible est une aumône, enlever une pierre, une épine ou un os du chemin est une aumône, et verser le contenu de ton récipient dans le récipient de ton frère est une aumône. » (Rapporté par At-Tirmidhî dans les Sunan, authentifié par Al-Albânî).

D’après Abû Hurayrah :

Abû Hurayrah a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« En vérité, ce qui sera ajouté à un croyant parmi ses œuvres et ses bonnes actions après sa mort inclut : un savoir qu’il a enseigné et diffusé, un enfant pieux qu’il a laissé derrière lui, un Coran qu’il a légué, une mosquée qu’il a construite, une maison qu’il a construite pour un voyageur, une rivière qu’il a creusée, ou une aumône qu’il a donnée de son bien alors qu’il était en bonne santé et vivant. Tout cela lui sera ajouté après sa mort. » (Rapporté par Ibn Mâjah et Al-Bayhaqî, et authentifié par Al-Albânî).

Ces deux hadiths ouvrent des voies au travail social qui profite à la fois à l’individu et aux autres, et qui continue même après la mort de la personne. Les exemples mentionnés servent de modèles indiquant l’émergence de leurs équivalents dans chaque société et à chaque époque.

Impact des savants :

Sans aucun doute, dans la mesure où une personne possède des capacités et des énergies, comme les savants, le champ du travail social devant elle devient plus vaste et a un impact plus grand.

Questions et Réponses

Quel est le rôle social des savants dans la civilisation islamique ? Le rôle social des savants consiste à influencer la société par le savoir, guider les mouvements sociaux, s’engager dans l’action caritative et contribuer au développement communautaire et à l’orientation morale.

Comment les savants impactent-ils leurs communautés environnantes ? Les savants impactent leurs communautés en organisant des conférences publiques, en participant à des organisations caritatives, en aidant les jeunes à développer des compétences, en s’engageant dans des campagnes de service communautaire, et en traitant les questions nationales sous un angle de conscience et social.

Quels sont quelques exemples de travail social mené par les savants ? Des exemples incluent l’organisation de séminaires publics, la participation à des organisations caritatives, l’aide aux jeunes pour le développement des compétences, l’engagement dans des campagnes d’alphabétisation et de propreté, et la contribution aux efforts de secours lors de crises.