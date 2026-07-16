Introduction à la sourate Al-Mulk

La sourate Al-Mulk, également connue sous le nom de « Tabarak », est une sourate mecquoise qui porte plusieurs noms. Al-Alusi a mentionné qu’elle est appelée « Al-Mani‘ah », « Al-Munjiyah » et « Al-Mujadilah », en raison des nombreuses vertus établies à son sujet dans les hadiths du Prophète Muhammad — paix et salut sur lui.

Elle est appelée sourate Al-Mulk parce qu’elle commence par la glorification d’Allah, Celui qui détient la royauté des cieux et de la terre, et qui possède l’autorité absolue sur l’univers. Il donne la vie et la mort, honore et humilie, enrichit et appauvrit, accorde et retient selon Sa volonté. La sourate est également connue sous les noms d’« Al-Waqiyah » et d’« Al-Munjiyah », car elle protège et sauve du châtiment de la tombe, et intercède en faveur de celui qui la récite.

Ibn Abbas l’a appelée « Al-Mujadilah », car elle plaide en faveur de son lecteur dans la tombe. Elle fut révélée après la sourate Al-Mu’minun et avant la sourate Al-Haqqah. Elle compte trente et un versets selon le décompte mecquois, et trente versets selon d’autres traditions de décompte.

Lien avec la sourate précédente

Cette sourate est liée à celle qui la précède de deux manières :

Lien général

Cette sourate confirme le message général de la sourate précédente, At-Tahrim. Celle-ci montre la puissance d’Allah et Son soutien à Son Messager Muhammad — paix et salut sur lui — face à d’éventuelles intrigues de deux de ses épouses. La sourate Al-Mulk développe cette idée en affirmant qu’Allah possède la royauté des cieux et de la terre, et qu’Il est capable de toute chose.

Lien particulier

À la fin de la sourate At-Tahrim, Allah présente deux exemples singuliers : celui de femmes mécréantes — les épouses de Noé et de Lot — et celui de femmes croyantes — l’épouse de Pharaon et Maryam, la vierge. La sourate Al-Mulk met en évidence la science et la maîtrise absolues d’Allah, montrant Sa capacité à manifester des merveilles dans Sa création. La mécréance des épouses de Noé et de Lot ne fut pas empêchée par leur lien avec de nobles prophètes ; de même, la foi de l’épouse de Pharaon ne fut pas compromise par son lien avec le tyran Pharaon. De la même manière, la foi de Maryam demeura ferme malgré sa grossesse miraculeuse portant ‘Issa — paix sur lui.

Contenu de la sourate Al-Mulk

La sourate Al-Mulk, comme les autres sourates mecquoises, se concentre sur les fondements de la foi, notamment l’affirmation de l’existence d’Allah, de Sa grandeur et de Son omnipotence. Elle commence par la glorification d’Allah, mettant en lumière Sa majesté, Sa royauté, Sa maîtrise de l’univers et Sa puissance de donner la vie et la mort (versets 1-2).

Elle expose ensuite les preuves de l’existence d’Allah à travers Sa création des sept cieux, ornés d’étoiles, qui servent aussi de projectiles contre les démons, ainsi que d’autres manifestations de Sa puissance et de Sa science (versets 3-5).

La sourate poursuit en décrivant le châtiment de l’Enfer préparé pour les mécréants, ainsi que la promesse du pardon et d’une immense récompense pour les croyants. Elle établit ainsi un équilibre entre l’avertissement et l’encouragement, selon le style coranique habituel (versets 6-12).

Elle illustre ensuite la science, la puissance et les bienfaits d’Allah : Sa connaissance de ce qui est secret et de ce qui est apparent, Sa création de l’humanité et la subsistance qu’Il lui accorde, le fait qu’Il ait fait de la terre un lieu de vie approprié, qu’Il la protège des secousses destructrices, qu’Il empêche le ciel de faire tomber des pierres dévastatrices, et qu’Il maintienne les oiseaux en vol. Elle défie alors les hommes de trouver un protecteur autre qu’Allah, si Celui-ci voulait les châtier (versets 13-20).

La sourate se conclut par l’affirmation de la résurrection, en rappelant qu’Allah seul connaît son moment. Elle met en garde ceux qui nient l’appel du Prophète — paix et salut sur lui —, les avertit d’un châtiment imminent, appelle à placer sa confiance en Allah, et les menace de voir disparaître l’eau courante sans que personne ne puisse la faire revenir (versets 25-30).

Les vertus de la sourate Al-Mulk

De nombreux hadiths soulignent les vertus de cette sourate. L’imam Ahmad ainsi que les quatre compilateurs des Sunan ont rapporté d’après Abou Hurayra que le Prophète — paix et salut sur lui — a dit : « Il y a dans le Coran une sourate de trente versets qui a intercédé en faveur d’un homme jusqu’à ce qu’il soit pardonné : “Béni soit Celui qui détient la royauté dans Sa main.”» (Tirmidhi : hasan)

Al-Tabarani et Al-Dhiya al-Maqdisi ont rapporté d’après Anas ibn Malik que le Prophète — paix et salut sur lui — a dit : « Une sourate du Coran a plaidé en faveur de celui qui la récitait jusqu’à le faire entrer au Paradis : “Béni soit Celui dans la main de qui est la royauté.” »

Tirmidhi a rapporté d’après Ibn Abbas que cette sourate était appelée « Al-Waqiyah » et « Al-Munjiyah ». Le Prophète — paix et salut sur lui — a dit : « Elle est la protectrice ; elle est la salvatrice, elle sauve du châtiment de la tombe. » (Hadith gharib)