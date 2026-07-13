L’Islam a défini le statut des prisonniers de guerre bien avant les lois modernes.

« Traitez les prisonniers de guerre avec bonté. » Non, ce n’est pas une phrase des Conventions de Genève résumant les droits des prisonniers de guerre. C’est l’instruction du Prophète Muhammad adressée à ses Compagnons il y a plus de 1400 ans. L’islam a fixé des règles pour la guerre : quand combattre, qui combattre et comment combattre.

À l’époque du Prophète, les musulmans ont établi une norme sans précédent pour l’éthique à l’égard des ennemis capturés. Ils traitaient les prisonniers de guerre d’une manière qui n’a pas encore été imitée dans l’histoire. L’islam a posé le principe de base suivant : le captif est protégé par sa captivité, et le blessé par sa blessure.

Règles de libération et dignité

L’islam ordonne aux musulmans soit d’affranchir les captifs qui ne peuvent pas offrir de rançon (en argent ou par l’échange d’un nombre équivalent de captifs musulmans), soit de les libérer contre rançon.

Les prisonniers de guerre ne doivent en aucun cas être humiliés ou rabaissés. Ils ont droit à leur dignité humaine et doivent être protégés de tout abus sexuel, émotionnel et physique. Des soins de santé suffisants doivent être fournis à ceux qui en ont besoin. Une nourriture et des vêtements appropriés doivent également leur être donnés, ainsi que des installations sanitaires. Le Prophète a aussi ordonné à ses Compagnons d’abriter leurs prisonniers du soleil d’été et de leur fournir de l’eau à boire.

Nulle contrainte en religion

Les captifs sont invités à connaître l’islam, mais ils ne subissent aucune pression pour se convertir.

[Nulle contrainte en religion] (Al-Baqarah 2 : 256)

Cela signifie que la sincérité est une condition essentielle de la foi ; personne ne peut donc être forcé à devenir musulman, ni se convertir pour rechercher un avantage mondain.

Le Coran décrit les vertueux :

[Et ils donnent la nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l’orphelin et au captif, (disant) : « Nous vous nourrissons pour la Face de Dieu uniquement : nous ne désirons de vous ni récompense ni remerciements. »] (Al-Insân 76 : 8-9)

Témoignages historiques : La bonté en action

Relatant la stricte conformité des Compagnons aux instructions du Prophète concernant le traitement des prisonniers, l’un des captifs de la bataille de Badr, Huzayr ibn Humayr, dit : « J’étais hébergé chez une famille ansarie après avoir été fait prisonnier. À chaque repas, ils me donnaient la préférence en me fournissant du pain tandis qu’eux ne mangeaient que des dattes, en conformité avec l’ordre du Prophète de bien traiter les prisonniers. »

L’histoire de Thamâma ibn Athâl

Un autre, Thamâma ibn Athâl, fut fait prisonnier et amené au Prophète, qui dit : « Soyez bons envers lui dans sa captivité. » De retour chez lui, le Prophète demanda que toute nourriture présente dans sa maison soit rassemblée et envoyée à Thamâma. Chaque être humain a une valeur et une distinction inhérentes en tant que créature de Dieu.

Plus tard, le Prophète s’approcha de lui avec respect et lui demanda s’il pouvait se racheter : « Qu’as-tu, ô Thamâma ? » Il répondit : « En vérité, j’ai bien des ressources. Si tu me tues, tu tueras un homme dont le sang sera certainement vengé. Si tu fais preuve de générosité, tu le feras envers un homme qui sait être reconnaissant. Si tu cherches de l’argent, demande-moi la somme que tu veux. »

Le Prophète le laissa, puis le lendemain s’approcha à nouveau ; Thamâma répéta à peu près la même chose. Le troisième jour, le Prophète dit : « Relâchez Thamâma. »

La transformation par la bienveillance

On le détacha et on le laissa partir. Il s’en alla, prit rapidement un bain, puis revint en déclarant : « J’atteste qu’il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah et j’atteste que tu es le Messager d’Allah. Ô Muhammad ! Je jure par Allah qu’il n’y avait sur la face de la terre aucun homme que je haïssais plus que toi ; tu es maintenant devenu l’homme qui m’est le plus cher. Et je jure par Allah qu’il n’y avait pas sur terre de religion que je détestais plus que la tienne ; elle est désormais la plus aimée de toutes pour moi. Il n’y avait pas de pays plus honni de moi que le tien ; à présent, je l’aime plus que tout autre pays au monde. »

Une éthique globale de la dignité humaine

L’éthique islamique du traitement des prisonniers de guerre s’inscrit dans un ensemble cohérent d’éthique islamique, qui accorde la plus haute importance à la préservation de la dignité et des droits humains. Ce principe s’étend des droits de l’enfant à naître, aux droits des femmes, des personnes âgées, des non-musulmans vivant en pays musulman, jusqu’aux ennemis agressifs faits prisonniers de guerre. Chaque être humain possède une valeur et une distinction intrinsèques en tant que création de Dieu.

Par l’équipe IOL