La doctrine de la Wahdat Al-wujud suscite de nombreux débats au sein de la théologie islamique. Souvent associée au mysticisme, cette conception philosophique de l’existence soulève des questions fondamentales sur la distinction entre le Créateur et Sa création. Voici l’explication détaillée de cette notion et la position claire des savants musulmans.

Tout d’abord, cette doctrine est le plus souvent attribuée à Ibn Arabi. Il convient toutefois de préciser que deux savants sont connus sous ce nom.

Vous faites probablement référence à Muhammad ibn Ali ibn Muhammad At-Ta’i Al-Andalusi. Il fut une importante figure du soufisme, connue pour ses positions extrêmes, et la doctrine de la wahdat al-wujud lui a été attribuée.

Il existe également un autre Ibn Al-Arabi : le qadi Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah Al-Ishbili, décédé en 543 de l’Hégire. Juriste malikite et grand imam, il est notamment l’auteur de l’ouvrage Ahkam Al-Qur’an ainsi que de plusieurs autres livres.

La définition de l’unité de l’existence

Concernant la position de l’islam sur la wahdat al-wujud, il convient de préciser que cette expression signifie l’unité de l’existence. Cette doctrine, également appelée ittihad, ne distingue pas clairement le Créateur de Sa création. Ses adeptes affirment plutôt que toute chose est la création et que toute chose est Dieu.

Une telle croyance constitue une mécréance manifeste, totalement incompatible avec l’islam, et relève de l’hérésie.

L’avis des savants sur cette doctrine

À ce sujet, le Dr Abdullah Al-Faqih, responsable du centre de fatwas du site qatari Islamweb, déclare de manière très claire :

L’ittihad signifie que la création serait Allah et qu’Allah, Glorifié soit-Il, serait la création. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a qualifié cette doctrine d’ittihad général. Il a également expliqué qu’elle considère toute l’existence comme une seule et même réalité.

Il a aussi désigné ses adeptes comme les partisans de la wahdat al-wujud, l’unité de l’existence. Ceux-ci prétendent posséder la connaissance et l’autorité spirituelle, et soutiennent que l’existence du Créateur serait identique à celle des créatures.

Selon eux, toutes les caractéristiques des créatures, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, devraient être attribuées au Créateur. Ils ne reconnaissent à Allah aucune existence distincte, puisqu’ils n’établissent aucune différence entre le Créateur et ce qui existe en dehors de Lui.

Ils affirment également qu’il n’existe rien en dehors d’Allah. Sur cette base, ils prétendent que les polythéistes n’ont adoré nul autre que Lui, puisqu’il n’existerait, selon eux, rien en dehors de Lui. Toute personne adorant une idole adorerait donc Allah à leurs yeux.

En se fondant sur cette doctrine, ils ont considéré que les adorateurs du veau étaient dans le vrai. Ils ont également présenté Pharaon comme l’un des grands détenteurs de la connaissance et ont estimé qu’il avait raison de revendiquer la divinité.

Il suffit, pour constater leur mécréance et leur égarement, de savoir que l’opinion la moins grave qu’ils professent au sujet de Pharaon est qu’il serait mort croyant et exempt de tout péché.

Il ne s’agit là que d’un exemple de ce que l’imam Ibn Taymiyyah a mentionné au sujet de cette doctrine et de ses adeptes. Ses propos montrent clairement qu’il la considérait comme une forme manifeste de mécréance et d’apostasie.