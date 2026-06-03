يشكّل الانسجام الاجتماعي أحد أهم مقومات الاستقرار الإنساني، إذ يقوم على الثقة المتبادلة، وحسن الظن، وتراكم الخبرة الإيجابية بين الناس. غير أن هذا البناء قد يتعرض للاهتزاز لا بسبب خلل حقيقي في العلاقات، وإنما نتيجة تدخلات خفية تحركها أمراض القلوب؛ كالحسد، وسوء الظن، وحب الإفساد، فقد تتحول -بهذا أحيانا- المودة إلى جفاء، والتعاون إلى توتر، بسبب نقل الأخبار، أو تضخيم الشبهات، أو بث الشكوك.

وهذه الظاهرة قديمة في تاريخ البشرية؛ فحسد إبليس لآدم عليه السلام كان أول نموذج للصراع القائم على الكِبر والمقارنة الفاسدة: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، كما تكشف قصة يوسف عليه السلام كيف تحوّل الحسد إلى كيد أفسد العلاقة بين الإخوة.

الإفساد بين الناس في الميزان الشرعي

جاء التحذير النبوي شديدًا من الإفساد بين الناس، فقال النبي ﷺ:

“ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة”؛ أي الحالقة للدين لا للشعر.

ولذلك نهى الإسلام عن الوسائل المؤدية إلى هذا الإفساد، مثل:

الكذب

الغيبة

النميمة

الحسد

سوء الظن

وفي المقابل، جعل الإصلاح بين الناس من أعظم القربات، بل رخّص في بعض صور التوسّع في الكلام بقصد الإصلاح لما يترتب عليه من حفظ التماسك الاجتماعي.

والأصل الذي ينبغي استحضاره هنا أن الرزق بيد الله تعالى، وأن المنافسة لا تبرر هدم العلاقات أو تشويه الآخرين، لأن الإيمان الصحيح يورث الطمأنينة ويمنع الانزلاق إلى مسالك الإفساد.

حادثة الإفك ومنهج التعامل مع الشائعات

تمثل حادثة الإفك نموذجًا قرآنيًا بالغ العمق في بيان أثر الإشاعة في تفكيك المجتمع واستهداف العلاقات الإنسانية. وقد أراد القرآن تأسيس منهج أخلاقي وعلمي في التعامل مع الأخبار، قائم على:

التثبت

حسن الظن

رفض الانجرار خلف الشائعات

قال تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾.

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وهذا المنهج يتأكد في عصر تتسارع فيه وسائل النشر والتأثير، وتُعاد فيه صناعة “الفتنة الإعلامية” بأدوات مختلفة، بينما يبقى جوهرها واحدًا: نقل غير منضبط يفضي إلى إفساد العلاقات.

التثبت قاعدة شرعية وعلمية

يقوم المنهج الإسلامي في التعامل مع الأخبار على أصلين:

صحة النقل سلامة الاستدلال

ولهذا قرر العلماء: “إن كنت ناقلًا فالصحة، وإن كنت مدعيًا فالدليل.”

ومن هنا يصبح من الواجب قبل تصديق أي خبر مؤثر في العلاقات الاجتماعية طرح أسئلة منهجية، منها:

ما مصلحة الناقل؟

هل نُقل الكلام كاملًا أم مجتزأ؟

هل سُمعت جميع الأطراف؟

هل يتوافق الخبر مع ما عُرف سابقًا من حال الشخص؟

وهذا يندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى: “اليقين لا يزول بالشك.”

خطورة الأحكام المبنية على طرف واحد

من أخطر أسباب الظلم الاجتماعي بناء المواقف على رواية واحدة أو انطباع عابر. وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ﴾،

وهو حكم ابتدائي قبل اكتمال الصورة.

كما قال النبي ﷺ: “إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع.”

ومن ثمّ، فإن العدالة تقتضي استكمال الصورة وسماع جميع الأطراف قبل اتخاذ أي موقف يؤثر على العلاقات.

الحكم بالظاهر وحرمة تتبع الخفايا

من أصول المنهج الإسلامي أن الأحكام تبنى على الظاهر، والله يتولى السرائر. وقد تعامل النبي ﷺ مع المنافقين وفق ظاهرهم، مع علمه بحقيقة بعضهم.

ويحقق هذا الأصل توازنًا دقيقًا بين:

حماية المجتمع من الفوضى الأخلاقية

حماية الأفراد من التجسس وانتهاك الخصوصية

ولهذا نهى الإسلام عن تتبع الزلات الخفية أو كشف العيوب المستورة، كما حرم وسائل التجسس الحديثة؛ كالتسجيل الخفي، أو التصوير بقصد التشهير والإسقاط الاجتماعي.

فليس كل تقصير خفي مبررًا لهدم العلاقات، ما دام السلوك الظاهر قائمًا على الاحترام والانضباط، لأن فتح باب تتبع العثرات يفضي إلى انهيار الثقة الاجتماعية كلها.

الحسد بين المتقاربين وخطر المنافسة غير المنضبطة

تناول علماء السلوك هذه القضية بعمق، خاصة في باب “حسد الأقران”، حيث يكون التنافس بين المتقاربين في المجال أو المكانة أشد تأثيرًا.

وقد أشار الإمام الغزالي وغيره إلى أن هذا النوع من الحسد قد يتحول إلى سعي متعمد لإفساد العلاقات أو تعطيل النجاح.

وفي هذا السياق ورد الأثر المشهور: “استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.”

غير أن المقصود ليس إخفاء النجاح أو الانطواء، بل:

تجنب الاستعراض المفرط

التحصن بالشكر والأذكار

إدارة الظهور بتواضع واتزان

فالنجاح لا يُلغى خوفًا من الحسد، وإنما يُحصّن أخلاقيًا.

قوة الشخصية والتحصين ضد الإفساد

لا يكفي وجود المبادئ، بل لا بد من شخصية متزنة قادرة على تطبيقها. فالشخصية الناضجة:

لا تصدق كل ما يُنقل

لا تنفعل بسرعة

تحفظ للناس تاريخهم الإيجابي

ترفض أن تكون أداة في يد ناقل النميمة

وقد لخّص ابن عمر رضي الله عنهما هذا المعنى بقوله: “لستُ بالخبّ، ولا الخبّ يخدعني.”

موازنة المحاسن والمساوئ

ومن أبلغ الشواهد على ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع مِسطح بن أُثاثة رضي الله عنه في حادثة الإفك؛ فعلى الرغم من تأثر أبي بكر الشديد بما قيل، وكان مِسطح ممن خاض في الحديث، نزل قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ [النور: 22]،

فعاد أبو بكر إلى الإحسان إليه، إدراكًا منه أن الخطأ العارض لا ينبغي أن يمحو تاريخًا سابقًا من الإيمان والصحبة والفضل.

كما أن الإنسان إنما ارتفع في أعين الناس بستر الله له، ولو كُشف عن كل إنسان ما يخفى من تقصير لما بقي لأحد فضل على أحد. ولذلك كان من مقتضى الأخلاق والعدل أن يُحفظ للناس رصيدهم من الخير، وأن تبقى العلاقات قائمة على الستر والإنصاف لا على التتبع والهوى.

خاتمة

إن حماية الانسجام الاجتماعي مسؤولية أخلاقية ودينية مشتركة، تقوم على:

الإيمان بالله

التثبت في الأخبار

العدل في الحكم

قوة الشخصية

حفظ الخصوصيات

تغليب الإصلاح على الإفساد

وإذا التزم المجتمع بهذه الأصول، أمكنه أن يحافظ على تماسكه، وأن يغلق أبواب الفتنة والشائعات، لتبقى العلاقات قائمة على الثقة والعدل والستر، لا على الظنون والأهواء.