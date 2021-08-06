يعتبر الدكتور رفيق يونس المصري أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي في هذا العصر، شخصية مستقلة و محارب شرس للحيل البنكية الربوية، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في الجامعات السعودية، خبير وباحث في التفسير والمواريث والعلوم الإسلامية، وعضو بارز بعدة هيئات وجمعيات اقتصادية إسلامية ومجمعات بحوث وفقه إسلامي. رحل عنا قبل أيام تاركا إرثا علميا هائلا ومميزا في الاقتصاد والتفسير والفقه المالي.

الأستاذ رفيق يونس المصري (سوري الجنسية) عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة، باحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. واحد من رجال الاقتصاد الإسلامي في العالم، متخصص في اقتصاد التنمية، وله عدة كتب وبحوث علمية في الإقتصاد الإسلامي حول مواضيع عديدة مثل الإسلام والنقود والربا والقروض والمصارف وبيع المرابحة وأيضا عن الزكاة وعلم الميراث والقمار وتوزيع الثروة.

من هو رفيق يونس المصري؟

ولد رفيق يونس المصري في دمشق في 2/6/1942 م. وتعلم في العاصمة السورية، وحصل على دكتوراه التخصص في اقتصاد التنمية من جامعة رين بفرنسا عام 1975م، عن أطروحته : “مصرف التنمية الإسلامي : محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك”. وكان قد حصل على بكالوريوس في التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة دمشق، كلية التجارة عام 1965م.

هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى:

الشهادة العملية للغة الفرنسية، الدرجة الأولى، جامعة نيس (فرنسا)، 1970م، بتقدير جيد.

شهادة الدراسات الفرنسية، الدرجة الثانية، جامعة نيس (فرنسا)، 1970م، بتقدير جيد.

شهادة العربية الفصحى من معهد الدراسات الإسلامية بجامعة باريس (فرنسا)، 1970م، بتقدير جيد.

حصل الدكتور رفيق يونس المصري على عدة جوائز منها: جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي، جدة، 1417 هـ. وجائزة من جامعة الزرقاء الأهلية في المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة انعقاد مؤتمر كلية الشريعة السادس: “قضايا مالية معاصرة من منظور إسلامي “، 1425 هـ – 2004م.

خبراته العملية والمناصب التي شغلها

كما لديه العديد من الخبرات العملية، حيث شغل عدة مناصب في دوائر ووزارات مختلفة:

– وزارة المالية : دائرة الدخل، ثم صندوق الدين العام، 1961 – 1966م.

– وزارة التموين : المؤسسة العامة الاستهلاكية : أمين سر مجلس الإدارة واللجنة الإدارية والمدير العام، ثم رئيس دائرة الحسابات، ورئيس لجنة لوضع النظام المحاسبي للمؤسسة، 1966م.

– المصرف الصناعي : معاون رئيس دائرة المحاسبة، ثم رئيس دائرة التسليف ودائرة الدراسات والتخطيط في الإدارة العامة للمصرف، 1966 – 1978م.

– رئاسة الجمهورية : المكتب الاقتصادي، 1978 – 1981م.

– خبير في مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، منذ إنشائه.

– عضو الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، لندن.

– عضو اللجنة العلمية وعضو لجنة المناهج.

– دعم مجلة المركز بالمشورة والتحكيم ونشر البحوث وأوراق المناقشة والحوارات ومراجعة الكتب والترجمة.

– مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، باحث، 1981م حتى وفاته.

كما عمل رفيق يونس المصري في مجال التدريس وذلك في المعهد المصرفي، والمعهد الإعلامي بدمشق، حيث درّس مادة الاقتصاد السياسي 1980 – 1981م.

وعمل مدرسا أيضا في جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة، أين درّس مواد : النظام الاقتصادي الإسلامي، أصول الاقتصاد الإسلامي، النقود والمصارف، التنمية الاقتصادية، الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي 1984م – 1996م.

التفسير الاقتصادي للقران الكريم

انفرد الكاتب بأفكار ومصطلحات ومواضيح لم يسبقه إليها أحد، فهو مثلا يتحدث في كتبه عن التفسير الاقتصادي للقرآن الكريم، تفسير من نوع جديد يضم إلى أنواع التفاسير المعاصرة! ويقدِّم المؤلف رفيق يونس المصري نفسه للقارئ أولا مبينا خبرته في مجالي علوم القرآن والاقتصاد حتى لا يتوجس خيفة! فيذكر أنه لن يبدأ من الصفر في كتابه هذا، وأن له كتابات سابقة كثيرة في إعجاز القرآن تأليفا ونقدا، وكتابات في نكت القرآن، وفي أصل الكلام في القرآن، إضافة إلى كتابته في الإعجاز الاقتصادي للقرآن الكريم، وأنه هنا سيكتب في التفسير الاقتصادي، وأنه أعم من الإعجاز الاقتصادي وأوسع.

يقول الكاتب رفيق يونس المصري: “ولا أعلم حتى الآن بوجود أي تفسير اقتصادي للقرآن الكريم. ولم يقنع القارئ في أنه ليس تفسيرًا موضوعيًا! فهو تفسير موضوعي، سواء أكان تفسيرا لبعض الآيات أم كلها. ويضيف “وبما أن هذا التفسير متخصص بالاقتصاد، فإنه لن يتعرض لجميع الآيات، ولا لجميع السور، وقد أكتفي بالنقل عن المفسرين السابقين، وقد أعلق على أقوالهم، كما قد أفسر بعض الآيات بتفسير جديد”.

ثم تمنى الكاتب أن يكون كتابه هذا لبنة من تفسير يُعنى بالآيات الاقتصادية في القرآن الكريم. ورتبه على ترتيب السور والآيات. مثال ما فسَّره برأيه، الآية (11) من سورة الجمعة ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾: قال: لم أجد من فسَّر هذه النقطة، وإني أظنُّ أن المقصود بها أشخاص وأشياء، وجاءت بصيغة العاقل تغليبًا. فأكثر الناس يعتقدون أن الرازق هو الملِك أو الأمير أو التاجر أو ربُّ العمل أو الخليج أو أمريكا أو كندا، أو يعتقدون أن الرازق هو العقل والمهارة والخبرة والشهادة العلمية، أو الكذب والنفاق والغش والخداع… الخ. إذا اعتقدوا ذلك فهم كافرون، وإذا أشركوهم مع الله فهم مشركون، وإذا رأوا أن هؤلاء رازقون والله خير الرازقين فلا بأس. والله أعلم. وهذه النظرة الأخيرة تعني السعي واتخاذ الأسباب مع الاعتقاد بأن الله هو الرازق أولاً وأخيرًا. والحقُّ في نهاية المطاف أنه لا رازق غيره.

الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة في تحريم الربا

يعتبر كتاب “الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة في تحريم الربا” من بين أهم كتب ومؤلفات الدكتور رفيق يونس المصري، وهو من الكتب القيمة لباحثي العلوم القرآنية بصورة خاصة وغيرهم من المتخصصين في العلوم الإسلامية بشكل عام وهو من منشورات مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، ذلك أن كتاب الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة في تحريم الربا يقع في نطاق دراسات علوم القرآن الكريم وما يتصل بها من تخصصات تتعلق بتفسير القرآن العظيم.

على الرغم من الكتابات الغزيرة في الإعجاز الاقتصادي في القرآن إلا أن معظمها كانت في الإعجاز الاقتصادي التشريعي للقرآن ، والتي أظهرت عظمـة التشريعات الاقتصادية مثل تحريم الربا، وفرض الزكاة ، وتأثير تقييـد الحرية الاقتصادية للسلوك بالضوابط الشرعية في تحقيـق العدالـة وتنميـة المـوارد واستغلالها، إلا أن المحاولة الوحيدة التي تم الاطلاع عليها في التفسير الاقتصادي العلمي للقرآن الكريم كانت محاولة الدكتور رفيق المصري في كتابه (الإعجـاز الاقتصادي للقرآن الكريم )، ويقصد بذلك الإعجاز الاقتصادي العلمي للاقتـصاد حيث حاول إثبات سبق القرآن إلى المفاهيم والنظريات الاقتصادية الـسائدة فـي الأدبيات الرأسمالية.

وتميز الكتاب بالسلاسة والسهولة والبساطة في شرح المفاهيم الاقتـصادية، يهدف الكتاب إلى إظهار الإعجاز الاقتصادي العلمي للقرآن، وذلك بتفسير بعض الآيات القرآنية تفسيرات يمكن أن تنطبق على النظريات والمفاهيم والمصطلحات الاقتصادية، ويدعم ذلك التفسير بما يناسبه من الأحاديث والأحكام الفقهية، ويدافع عن طريقته، بأن تفسير الآيات على ضروب، يمكن أن يضاف إليها تفسير أهـل العلم والاختصاص في المجالات المختلفة، ويعتقد أن ذلك سوف يؤدي إلى تفسير أفضل وأعمق وأدق، ذلك لأن علوم العصر ومعارفه لها تأثير على التفسير، إذ إن النص الشرعي يعين على فهمه الواقع أو المشاهدة أو التجربة.

مؤلفاته وبحوثه ومشاركاته العلمية

للدكتور رفيق يونس المصري عدد هائل من الكتب والبحوث العلمية والمنشورات في مجال الإقتصاد الإسلامي والتفسير والمواريث والعلوم الإسلامية والفقه المالي. حيث كتب الكثير من البحوث الفقهية والاقتصادية نشرت في مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ومجلة آفاق الثقافة والتراث.

كما ساهم ببحوث متنوعة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ومجلته، ولمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت، وعدد كبير من المؤتمرات والندوات في مختلف البلاد العربية والإسلامية. إضافة إلى ذلك قدّم مواد علمية إلى موسوعات مختلفة، منها : الموسوعة الفقهية الاقتصادية، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، والموسوعة العربية، رئاسة الجمهورية، دمشق، وموسوعة الاقتصاد الإسلامي ( باللغة الإنكليزية )، لندن. وموسوعة الحضارة الإسلامية، دار الفكر، دمشق.

كما يكتب الدكتور رفيق يونس المصري في العديد من الوسائل الإعلامية من صحف ومواقع، وقد تشرف موقعنا “إسلام أونلاين” بنشر العديد من مقالاته الهادفة. كما له الكثير من المناقشات لكتب وبحوث ورسائل علمية (ماجستير ودكتوراه)، ومراجعات لعلماء وفقهاء واقتصاديين اتّسمت بالشّدة والدّقة والوضوح غالبا.

وهذه قائمة بأهم إنجازاته العلمية:

الإعجاز الاقتصادي للقرآن الكريم، 1426 هـ ( عنوان جديد يطرح لأول مرة، وتكرم مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بدعم الكتاب ). فقه المعاملات المالية، لطلبة كليات الاقتصاد والإدارة، 1426 هـ ( نال دعم معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ). أصول الاقتصاد الإسلامي، ط 4، 1426 هـ . الجامع في أصول الربا، ط 2، 1422 هـ. بيع التقسيط : تحليل فقهي واقتصادي، ط 2، 1418 هـ. الميسر والقمار، المسابقات والجوائز، 1413 هـ. علم الفرائض والمواريث : مدخل تحليلي، 1415 هـ. أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة، 1420 هـ. الخطر والتأمين : هل التأمين التجاري جائز شرعًا؟ 1421 هـ. الغزالي اقتصاديًا، 1428 هـ. الاقتصاد والأخلاق، 1428هـ. الأزمة المالية العالمية: هل نجد لها في الإسلام حلا؟ 1431 هـ. بحوث في الزكاة، 1420 هـ. بحوث في فقه المعاملات المالية، 1420 هـ. بحوث في المواريث، 1420 هـ. بحوث اقتصادية، 1420 هـ. الأوقاف فقهًا واقتصادًا، 1420 هـ. الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي،1420 هـ. بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، 1420 هـ. شركة الوجوه : دراسة تحليلية، 1420 هـ. مشاركة وسائل الإنتاج في الربح، 1420 هـ. آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية، 1420 هـ. مناقصات العقود الإدارية: عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة 1420هـ. النجش والمزايدة والمناقصة والممارسة، 1420 هـ. الإسلام والنقود، 1421 هـ. ربا القروض وأدلة تحريمه، 1421 هـ. المصارف الإسلامية، 1421 هـ. النظام المصرفي الإسلامي، 1421 هـ. إسهامات الفقهاء في الفروض الأساسية لعلم الاقتصاد، 1421 هـ. بحوث في الاقتصاد الإسلامي، 1421 هـ. بحوث في المصارف الإسلامية، 1421 هـ. النماء في زكاة المال، 1426 هـ. زكاة الديون، 1426 هـ. المحصول في علوم الزكاة، 1426 هـ. المجموع في الاقتصاد الإسلامي، 1426 هـ. فشل الأسواق المالية ( البورصات )، 1427 هـ. غلاء الأسعار، 1429 هـ. الفكر الاقتصادي الإسلامي، 1430 هـ. مصرف التنمية الإسلامي : محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك، ط 3، 1407 هـ (تأليفـًا وترجمة عن الفرنسية). بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، 1408 هـ. الربا والفائدة : دراسة اقتصادية مقارنة، بالاشتراك مع محمد رياض الأبرش، 1419 هـ. لغز النماء في زكاة المال، 1421 هـ. الفكر الاقتصادي عند الجويني، 1421 هـ. أصل الكلام في القرآن، 1431 هـ. (كتاب إلكتروني)

كتب تدريسية أو صالحة للتدريس :

أصول الاقتصاد الإسلامي، دار البشير، جدة، ط 4، 1426 هـ. فقه المعاملات المالية : لطلبة كليات الاقتصاد والإدارة، دار البشير، جدة، 1426 هـ. في الفكر الاقتصادي الإسلامي : قراءات في التراث، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1420 هـ ( يصلح مساعدًا لكتاب : أصول الاقتصاد الإسلامي ). الإسلام والنقود، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ط 2، 1410 هـ. المصارف الإسلامية، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1416 هـ ( يصلح مساعدًا لكتاب : الإسلام والنقود، في تدريس مادة النقود والبنوك ). علم الفرائض والمواريث : مدخل تحليلي، دار البشير، جدة، 1415 هـ. مبادئ علم الميراث : عرض جديد مؤيد بالأدلة والبراهين والمصادر، دار المنارة، جدة، 1415 هـ. الإعجاز الاقتصادي للقرآن الكريم، دار البشير، جدة، 1426 هـ. المداينات، عيسوي أحمد عيسوي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، 1428هـ = 2007م. (تحقيق)

ترجمات ومعاجم

نظرات في مشروع معجم المحاسبة، ثلاث لغات، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 1402 هـ. مشاركة في أعمال لجنة متابعة معجم التجارة ومعجم المحاسبة، ثلاث لغات، انظر المعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمحاسبة ( إنكليزي – فرنسي – عربي )، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 1995م.

ترجمات من الإنكليزية إلى العربية :

كتاب الزكاة : قانونها، إدارتها، محاسبتها، مراجعتها، وزارة المالية الباكستانية، نشر مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1404 هـ. التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي، خورشيد أحمد، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1405 هـ. مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي، محمد عمر شابرا، دار الفكر، دمشق، ط 2، 1426 هـ. تحريم الفائدة : هل هو متصور في عصرنا هذا؟ محمد عمر شابرا، الدار السعودية، جدة، 1424 هـ. لماذا المصارف الإسلامية؟ محمد نجاة الله صديقي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1407 هـ. المضاربة : بعض الجوانب الاقتصادية، ضمن ” بحوث في النظام المصرفي الإسلامي “، محمد نجاة الله صديقي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1424 هـ. تمويل الشركات من منظور إسلامي، محمد عبيد الله، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1427 هـ. التمويل الإسلامي، بول ميلز وجون بريسلي، ترجمة مقدمة إلى شركة الراجحي بالرياض، تحت النشر.

ترجمات من الفرنسية إلى العربية :

مصرف التنمية الإسلامي : محاولة جديدة في حقيقة الربا والفائدة والبنك، رفيق يونس المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3، 1407 هـ. من الانهيار إلى الازدهار، موريس آليه، مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي، الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، لندن، المجلد 1، العدد 1، 1991م. الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق : من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد، موريس آليه ( جائزة نوبل 1988 م )، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 1413 هـ. الإسلام وأزمة الغرب، رجاء غارودي، عالم المعرفة، جدة، 1403 هـ. مستقبل الإسلام في الغرب، رجاء غارودي، دار العلم، جدة، 1405 هـ.

ترجمات من العربية إلى الفرنسية :

المرأة في الإسلام، حسن عبد الله آل الشيخ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض.

مواد مقدمة إلى موسوعات

عائد الاستثمار، الموسوعة الفقهية الاقتصادية، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 1416 هـ . بيت المال، الموسوعة العربية، رئاسة الجمهورية، المجلد الخامس، دمشق، 2002م. الجباية، الموسوعة العربية، المجلد السابع، دمشق، 2003م. نظام الإرث والوصية، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ( باللغة الإنكليزية )، لندن. النقود في التاريخ الإسلامي، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ( باللغة الإنكليزية )، لندن. موسوعة الحضارة الإسلامية، دار الفكر، دمشق، قدمت لها المواد التالية : الائتمان، الإيداع، الأسهم والسندات، الاحتكار، التأمين، إحياء الموات، الادخار، الاستثمار، الإفلاس، بيت المال.

مراجعات ومناقشات لكتب وبحوث ورسائل علمية

نقد نظريات الفائدة في النظام الرأسمالي، في كتاب الربا والفائدة، دار الفكر. مناقشة سامويلسون ( نوبل في الاقتصاد ) في دفاعه عن الفائدة ( انظر أصول الاقتصاد الإسلامي ). الاقتصاد الإسلامي : ماذا أضاف؟ تعليق على كتاب مسيرة ربع قرن من الفكر الاقتصادي الإسلامي لمحمد مسلم الردادي، ضمن كتاب حوار الأربعاء للأعوام الدراسية 1418 – 1427هـ، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، د.ت. الإسلام والتحدي الاقتصادي، مناقشة كتاب محمد عمر شابرا، ضمن كتاب حوار الأربعاء للعام الدراسي 1427 – 1428هـ. مناقشة كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، عبد الله المصلح وعبد الجواد الصاوي، ضمن كتاب حوار الأربعاء للعام الدراسي 1428 – 1429هـ. أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مناقشة كتاب مبارك آل سليمان، ضمن كتاب الاقتصاد والأخلاق. هل يصح أن يقال إن الإنسان خليفة عن الله في الأرض أو في المال؟ مناقشة عبد الرحمن حبنكة الميداني، مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي، لندن، المجلد 2، العدد 1، 1412هـ. رد على حازم الببلاوي حول رأيه في سعر الفائدة أو سعر الخصم، مجلة النور، الكويت، العدد 93، 1412هـ. مناقشة حازم الببلاوي في التفضيل الزمني، ضمن كتاب الربا والفائدة، دار الفكر. مناقشة سعيد النجار في التفضيل الزمني، ضمن كتاب الربا والفائدة. مناقشة “الاقتصاد الإسلامي” في الموسوعة العربية العالمية، ضمن كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي. نقد كتاب “نحو اقتصاد إسلامي”، محمد شوقي الفنجري، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، المجلد 1، العدد 2، 1404هـ. هل يمكن للمصرف الإسلامي أن يعمل بالمبايعات والمؤاجرات على أساس الوساطة المالية؟ مناقشة هيئات الرقابة الشرعية، حوار أربعاء 27/5/1417هـ، منشور في كتاب بحوث في المصارف الإسلامية. هل تجوز عمليات الحسم المصرفي؟ مناقشة رأي محمد رشيد رضا وعلي الطنطاوي، ضمن كتاب بحوث في المصارف الإسلامية. العائد على الودائع المصرفية، مناقشة فتوى محمد سيد طنطاوي، ضمن كتاب بحوث في المصارف الإسلامية. كيف أجاز محمد سيد طنطاوي الفائدة المصرفية؟ ضمن كتاب المجموع. مناقشة فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في الفائدة المصرفية، ضمن كتاب المجموع. فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول فوائد البنوك، مناقشة فقهاء المجمع، ضمن كتاب المجموع. مسلم في بلاد الغرب يشتري مسكنًا بقرض مصرفي بفائدة : نماذج سحرية عجيبة من الفتوى عند يوسف القرضاوي وعبد الستار أبو غدة واللوبي الفقهي المعاصر، ضمن كتاب المجموع. هل نمنح قروضًا إسلامية بلا فائدة لشركات الاستثمار؟ مناقشة صكوك الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، مجلة حضارة الإسلام، دمشق، ربيع الأول 1399هـ. هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يضمن أموال المستثمرين أو أن يؤمنهم من الخسارة؟ مناقشة محمد باقر الصدر وسامي حمود، مجلة حضارة الإسلام، دمشق، ربيع الآخر 1398هـ. هل يمكن للبنك الإسلامي تقديم ميزات للمدخرين؟مناقشة كتاب الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مجلة الأمان، بيروت، العدد 49، صفر 1400هـ. كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، أو فتح الودود في إبطال آراء الدكتور حمود، مناقشة سامي حمود، مجلة المسلم المعاصر، الكويت، العدد 32، 1402هـ. نقد كتاب القول الفصل في بيع الأجل، عبد الرحمن عبد الخالق، مجلة الأمة، الدوحة، العدد 66، جمادى الآخرة 1406هـ. استدلالات خاطئة على جواز الزيادة في الثمن لأجل التقسيط، ضمن كتاب بيع التقسيط. حجج ضعيفة لتبرير الزيادة في البيع الآجل، ضمن كتاب الجامع في أصول الربا. حجج ضعيفة لمنع الزيادة في البيع الآجل، ضمن كتاب الجامع في أصول الربا. مناقشة أبو الأعلى المودودي في نظريات الفائدة، ضمن كتاب الربا والفائدة، دار الفكر. نقد أبو الأعلى المودودي في رفضه القيمة الزمنية للنقود والتفضيل الزمني، ضمن كتاب الجامع في أصول الربا. مناقشة أبو الأعلى المودودي في التفضيل الزمني، ضمن كتاب الربا والفائدة. مناقشة محمد باقر الصدر في التفضيل الزمني، ضمن كتاب الربا والفائدة. الفائدة والحيل : فقهاء يتحايلون، ضمن كتاب الربا والفائدة. ربوية النقود الورقية، عبد الله بن بية، حوار الأربعاء 1/3/1407هـ. هل يجوز اشتراط مبلغ محدد في ربح المضاربة لأحد الشريكين إذا زاد الربح عليه؟ مناقشة الصديق الضرير وغريب الجمال وعبد الستار أبو غدة، صحيفة الوطن، الكويت، 15/7/1983م. هل يجوز للشريك أن يحصل على مبلغ معجل مقابل حصته من الربح وهل يعدّ هذا من التخارج؟ مناقشة وهبة الزحيلي، ضمن كتاب حوار الأربعاء للأعوام الدراسية 1418 – 1427هـ. تعقيب على ورقة مصطفى الزرقا : إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، المجلد 2، العدد 2، 1405هـ. الغني المماطل: هل يجوز إلزامه بتعويض دائنه؟ تعليق على مصطفى الزرقا، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، رجب 1417هـ. التأمين : نقد الآراء السابقة، ضمن كتاب الخطر والتأمين. التأمين وأحكامه، مناقشة كتاب سليمان ثنيان، ضمن كتاب حوار الأربعاء للعام الدراسي 1427 – 1428هـ. هل تغني الزكاة عن التأمين؟ تعليق على يوسف القرضاوي، ضمن كتاب الخطر والتأمين. عقود الإذعان، نقد ترجمة عبد الرزاق السنهوري، ضمن كتاب الخطر والتأمين. عبد الله المنيع : هل هو من أنصار الربط القياسي أم من خصومه؟ ضمن كتاب آثار التضخم. الوديعة الاستثمارية في المصارف : هل يزكى أصلها بمعدل 5ر2% أم عائدها بمعدل 10%؟ مناقشة عبد الله المشد وعلي جمعة، ضمن كتاب حوار الأربعاء للأعوام الدراسية 1418 – 1427هـ. أخطاء زكوية شائعة، مناقشة يوسف القرضاوي، ضمن ورقة زكاة عروض التجارة المقدمة إلى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، 1417هـ. الأموال الظاهرة والباطنة في زكاة المال، تعليق على الباحثين الذين يدعون لعدم التفرقة بينهما، محمد أبو زهرة ويوسف القرضاوي والموسوعة الكويتية، ورقة مقدمة إلى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، 1415هـ. تعليق على قرار المجمع في زكاة المستغلات، ضمن ورقة زكاة عروض التجارة المقدمة إلى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، 1417هـ. مناقشة فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : هل هذه زكاة قروض؟ ضمن كتاب حوار الأربعاء للأعوام الدراسية 1418 – 1427هـ. مناقشة محمد نعيم ياسين في شرط النماء في زكاة المال، ضمن ورقة لغز النماء المقدمة إلى الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة، الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، 1419هـ. مناقشة محمد نعيم ياسين ويوسف القرضاوي في زكاة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمن كتاب المحصول في علوم الزكاة. المصلحة المرسلة : لماذا قرر المجمع أن تكون عامة لا خاصة؟ ضمن كتاب حوار الأربعاء للأعوام الدراسية 1418 – 1427هـ. علم الاجتماع : هل هو خرافة؟ مناقشة كتاب أحمد خضر، مجلة البيان، العدد 159، 1421هـ. نقد بعض الكتابات في المحاسبة الإسلامية، ضمن كتاب المجموع. استثمر مالي فيما لا يقل ربحه عن 10%، الصديق الضرير ونظام يعقوبي، ضمن كتاب حور الأربعاء للأعوام الدراسية 1418 – 1427هـ. الوعد الملزم في معاملات المصارف الإسلامية، تعليق على مصطفى الزرقا ويوسف القرضاوي وغيرهما، مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي، جدة، المجلد 15، 1423هـ. ( باللغتين العربية والإنكلزية). التورق : هل أجازه جمهور الفقهاء؟ تعليق على الصديق الضرير ومحمد تقي عثماني، مجلة الفتح، الشارقة العدد 45، ربيع الآخر 1425هـ. ملاحظات على نموذج عقد إجارة منتهية بالتمليك، ضمن كتاب المجموع. الإيجار المنتهي بالتمليك : مناقشة آراء القائلين بالجواز، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد 49، 1421هـ. القرض المتبادل : تعليق على القائلين بالجواز، مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي، المجلد 14، 1422هـ. 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