فضل أذكار الصباح والمساء

جاءت آيات كثيرة تحث على ذكر الله في كل أوقات الإنسان وتبين فضل الأذكار في الصباح وفي المساء ؛ كما قال الله سبحانه : { الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } [آل عمران: 191].

قال الله سبحانه وتعالى : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ } [البقرة: ١٥٢]

وقال عز وجل : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا }. [الأحزاب: ٤١]

وقال: { وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } [الأحزاب: ٣٥ ]

قال: { وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ } [الأعراف: ٢٠٥].

وقال عز وجل: { فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى } [طه: ١٣٠].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَثَلُ الذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالذي لا يَذكُرُ رَبّهُ مَثَلُ الْحَيَّ وَالمَيَّتِ” (صحيح البخاري) .

قال صلى الله عليه وسلم : “يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي؛ فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ؛ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وَإِنْ ذَكرَنِي في مَلإ؛ ذَكَرْتُهُ في مَلأ خَيرِ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِليبِشِبْرِ؛ تَقَربتُ إِلَيهِ ذرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَي ذرَاعًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيهِ بَاعًا، وإنْ أتاني يَمْشِي أَتَيتُهُ هَرْوَلَةَ” (صحيح البخاري).

ذكر الله علامة مميزة لطريق السائرين، فهو زاد القلوب وقُوتُهَا، وحياة الأفئدة وبهجتها، وسعادة الأرواح وانتعاشتها، والذكر روح الإيمان وزيادته، ودليل اليقين وعلامته، وسر التوكل وشارته، بل إن الذكر هو أهم عوامل السعادة والتوفيق في هذه الحياة الدنيا.

وتتضح أهمية الذكر من خلال فضله وما أعده الله للذاكرين له – صلى الله عليه وسلم – من النعيم في الدنيا والآخرة، كما تظهر أهميته من فوائده العظيمة التي تحصِّن الإنسان وتحفظه وتقويه وتعينه على عبادة الله عبادة يرضاها الله – سبحانه وتعالى.

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله – سبحانه وتعالى -.ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر. فإنه يجلوه حتى يجعله كالمرآة البيضاء، فإذا تُرِكَ الذكر صَدِى القلب، فإذا ذكر العبد ربه جلاه.وصدأ القلب بأمرين: الغفلة والذنب ..وجلاؤه بشيئين: الاستغفار والذكر.فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته، كان الصدأ متراكبًا على قلبه، وصدؤه بحسب غفلته، وإذا صدئ القلب، لم تنطبع.

أذكار الصباح

1 – أصبحنا على فطرة الإسلام وكلِمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومِلَّةِ أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.

2 – رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً.

3- اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً.

4 – اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

5- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

6- يا حيُّ يا قيوم برحمتك أسغيثُ ، أصلح لي شأني كله ، ولا تَكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عين.

7- آية الكرسي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) الآية [البقرة: ٢٥٥ [

8- اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت ، خلقتني ، وأنا عبدُك ، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ ، أعوذ بك من شر ما صنعتُ ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ ، وأبوء بذنبي وفاغفر لي ، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت.

9- اللهم فاطِرَ السمواتِ والأرضِ ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ ، رَبَّ كُلَّ شيءٍ ومَلِيكَهُ ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذُ بك من شرِّ نفسي ، وشرِّ الشيطانِ وشِرْكِهِ ، وأن أقترِفَ على نفسي سوءاً ، أو أَجُرَّهُ إلى مُسلم.

10- أصبحنا ، وأصبحَ الملكُ لله ، والحمدُ لله ، لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له المُلك ، وله الحمد ، وهو على كل شيءٍ قدير ، رَبِّ أسألُك خير ما في هذا اليومِ ، وخَيرَ ما بعدَه ، وأعوذ بك من شرِّ ما في هذا اليوم ، وشَرِّ ما بعدهُ ، رَبِّ أعوذ بك من الكسل وسوءِ الكِبَرِ ، رَبِّ أعوذ بكَ من عذابٍ في النارِ ، وعذابٍ في القبر.

11- اللهم إني أسألك العافيةَ في الدُنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفوَ والعافيةَ ، في ديني ودُنياي ، وأهلي ومالي ، اللهم أستر عوراتي ، وآمن رَوْعَاتي ، اللهم أحفظني مِن بين يَدَيَّ ، ومِن خلفي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتاَل مِن تحتي.

12- بسم الله الذي لا يَضُرُّ مع أسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع العليم. (ثلاث مرات).

13- سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ ، سبحان الله رِضَا نفسه ، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ ، سبحان الله مِدَادَ كلماته. … (ثلاث مرات).

14- اللهم عافِني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلا أنت. … (ثلاث مرات).

15- اللهم إني أعوذُ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذُ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت. … (ثلاث مرات).

16- سورة: (الإخلاص ، والفلق ، والناس). … (ثلاث مرات).

17- – { حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ } (١٢٩) سورة التوبة … (سبع مرات)

18- اللهم إني أصبحتُ أُشهِدُكَ ، وأُشْهِدُ حَمَلَةَ عرشِكَ ، وملائكتَك ، وجميعَ خلقِكَ ، أنك أنت الله ، لا إله إلا أنت ، وأن مُحمداً عبدُكَ ورسولُك (أربع مرات)

19- سبحان الله وبحمده. أو: سبحان الله العظيم وبحمده. (مائة مرة أو أكثر).

20- أستغفر الله. … (مائة مرة أو أكثر ).

21 – سبحان الله، … (مائة مرة أو أكثر).

22- الحمدُ لله، … (مائة مرة أو أكثر).

23 – الله أكبر. … (مائة مرة أو أكثر).

24- لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهوعلى كل شيء قدير. … (مائة مرة أو أكثر).

أذكار المساء

1 – أمسينا على فِطْرَةِ الإِسلامِ ، وكلمة الإخلاصِ ، ودينِ نَبِيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ومِلَّةِ أبينا إبراهيمَ ، حنيفًا مسلمًا ، ما كان من المشركين.

2 – رضيت بالله ربًّا ، والإسلام دينًا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا.

3 – اللهم بك أمسينا ، وبك أصبحنا ، وبك نحيا ، وبك نموتُ ، وإليك المصيرُ.

4 – لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير.

5 – يا حيُّ يا قيوم برحمتك أسغيثُ ، أصلح لي شأني كله ، ولا تَكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عين أبدًا.

6 – آية الكرسي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) الآية … البقرة: ٢٥٥.

7- اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت ، خلقتني ، وأنا عبدُك ، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ ، أعوذ بك من شر ما صنعتُ ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ ، وأبوء بذنبي وفاغفر لي ، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت.

8 – اللهم فاطِرَ السمواتِ والأرضِ ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ ، رَبَّ كُلَّ شيءٍ ومَلِيكَهُ ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذُ بك من شرِّ نفسي ، وشرِّ الشيطانِ وشِرْكِهِ ، وأن أقترِفَ على نفسي سوءاً ، أو أَجُرَّهُ إلى مُسلم.

9 – أمسينا وأمسى الملكُ لله ، والحمدُ لله ، لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له المُلك ، وله الحمد ، وهو على كل شيءٍ قدير ، رَبِّ أسألُك خير ما في هذه الليلة ، وخَيرَ ما بعدَها ، وأعوذ بك من شرِّ ما في هذه الليلة ، وشَرِّ ما بعدها ، رَبِّ أعوذ بك من الكسل وسوءِ الكِبَرِ ، رَبِّ أعوذ بكَ من عذابٍ في النارِ ، وعذابٍ في القبر.

10- أعوذ بكلمات الله التامَّاتِ من شر ما خلق. … (ثلاث مرات).

11 – اللهم عافِني في بَدَني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لاإله إلا أنت. … (ثلاث مرات)

12- اللهم إني أعوذُ بكَ من الكفرِ والفقرِ ، اللهم إني أعوذُ بك من عذابِ القبر ، لا إله إلا أنت. … (ثلاث مرات).

13- سورة: (الإخلاص ، والفلق ، والناس). … (ثلاث مرات).

14- {حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (١٢٩) سورة التوبة … (سبع مرات).

15- اللهم إني أصبحتُ أُشهِدُكَ ، وأُشْهِدُ حَمَلَةَ عرشِكَ ، وملائكتَك ، وجميعَ خلقِكَ ، أنك أنت الله ، لا إله إلا أنت ، وأن مُحمداً عبدُكَ ورسولُك. … (أربع مرات).

16 – لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير. … (مائة مرة أو أكثر مرات)

17 – سبحان الله وبحمده ،أو: سبحان الله العظيم وبحمده. … (مائة مرة أو أكثر).

18 – سبحان الله، … (مائة مرة أو أكثر).

19- الحمدُ لله، … (مائة مرة أو أكثر).

20 – الله أكبر. … (مائة مرة أو أكثر).

21- أستغفر الله. … (مائة مرة أو أكثر ).