من هم أصحاب القراءات العشر ؟

أصحاب القراءات العشر الذين أجمع الناس على تلقي قراءتهم بالقبول هم : ابن عامر ، وابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وحمزة ، ونافع ، والكسائي ، وأبو جعفر ، ويعقوب ، وخلف :

1 ـ ابن عامر الشامي : هو عبد الله بن عامر اليحصبي أبو عمران، تابعي جليل، إمام أهل الشام في القراءة، ولد سنة 21هـ، أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء والمغيره بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل عرض على عثمان بن عفان نفسه، مات سنة 118هـ ثمانية عشرة.‏

وقد اشتهر برواية قراءته:‏

هشام بن عمـار السلمي الدمشقي (153هـ ــ 245هـ) .‏

وابن ذكوان :عبد الله بن أحمد الدمشقي، أبو عمرو وأبو محمد، شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق، مات سنة (242هـ) .‏

‏2- ابن كثير المكي :‏ هو عبد الله بن كثير بن المطلب، الإمام أبو معبد الداري، إمام المكيين في القراءة، ولد سنة 45هـ، قرأ على عبد الله بن السائب المخزومي، ومجاهد بن جبر، وأخذ مجاهد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 120هـ .‏

وقد اشتهر بالرواية عنه:‏

البزي : أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبى بزة (170هـ ــ 250هـ) .‏

وقنبل : محمد بن عبد الرحمن ، أبو عمر المخزومي المكي، المقلب بقنبل شيخ القراء بالحجاز (195هـ – 291هـ ).‏

‏3- عاصم الكوفي:‏ هو عاصم بن بهدلة أبي النجود (بفتح النون وضم الجيم) ، جمع عاصم بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . قرأ على زربن حبيش، على أبي عبد الرحمن السلمي . وكان عاصم شيخ الإقراء بالكوفة، مات سنة 127هـ .‏

روى عنه:‏

شعبة بن عياش بن سالم، أبو بكر الحناط الأسدي الكوفي ، مات سنة 293هـ .‏

وحفص : أبو بكر بن سليمان بن المغيره البزاز وكان أدق إتقاناً من شعبة، مات سنة 180هـ ‏>

‏4- أبو عمرو البصري :‏هو أبو عمرو زبان بن العلاء البصري ، كان من أعلم الناس بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة في الدين، روى عن مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 145هـ .‏

اشتهر بالرواية عنه :‏

‏ الدوري : هو أبو عمر حفص بن عمر المقري الضرير، مات سنة 246هـ .‏

‏ السوسي : صالح بن زيادة، أبو شعيب، روى عن اليزيدي عن أبي عمرو، كان ثقة ضابطاً، مات سنة 261هـ .‏

‏5- حمزة الكوفي :‏هو حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة الكوفي ، قرأ على سليمان بن مهران الأعمش على يحيى بن وثاب على زربن بن حبيش على عثمان وعلي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .‏

كان حمزة ورعاً عالماً بكتاب الله مجوداً له، عارفاً بالفرائض والعربية، حافظاً للحديث، مات سنة 156هـ .‏

اشتهر بالرواية عنه :‏

‏ خلف : أبو محمد خلف بن هشام بن طالب بن البزار، مات سنة 229هـ .‏

‏ خلاد : أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي، مات 220هـ .‏

‏6- نافع المدني :‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني أبو رويم ، أخذ القراءة عن أبي جعفر القاري وعن سبعين من التابعين، وهم أخذوا عن عبد الله ابن عباس وأبي بن كعب وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .‏

وانتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة المنورة، مات سنة 169هـ، واشتهر بالرواية عنه : ‏

‏ · قالون : أبو موسى النحوي، ولقّب بقالون لجودة قراءته، لأن قالون معناه الجيد بالرومية، مات سنة 220هـ .‏

‏ · ورش : عثمان بن سعد المصري أبو سعيد ولقب ورش لشدة بياضه . انتهت إليه رياسة الإقراء بمصر، مات سنة 197هـ.‏

‏7- الكسائي الكوفي : ‏هو علي بن حمزة الكسائي النحوي، أبو الحسن انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة، كان أعلم الناس بالنحو، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات، وعن غيره، مات سنة 189هـ .‏

اشتهر بالرواية عنه :‏

‏ أبو الحارث : الليث بن خلال المروزي، مات سنة 240هـ .‏

‏ الدوري : أبو عمر حفص بن عمر الدروي، مات سنة 246هـ . ‏

‏8- أبو حعفر المدني :‏هو يزيد بن القعقاع القاري، تابعي جليل القدر رفيع المنزلة، أخذ القراءة عن عبدالله بن عباس وأبي هريرة، وأبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 130هـ .‏

اشتهر بالرواية عنه أبو موسى عيسى بن وردان الحذاء ، مات سنة 160هـ، وأبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز، مات سنة 170هـ .‏

‏9- يعقوب البصري :‏هو أبو محمد بن إسحاق الحضرمي، وكان إمام أهل البصرة، قرأ على أبي المنذر سلاّم بن سليمان الطويل، وقرأ سلام على عاصم وعلى أبي عمرو، مات سنة 205هـ .‏

اشتهر بالرواية عنه: روح بن عبد المؤمن، (234هـ)، ومحمد بن المتوكل المقلب (رويس) (238هـ) .‏

‏10- خلف البزار: هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب، قرأ على سليم عن حمزة، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري وعلى أبان العطار، وهم عن عاصم، مات سنة 229هـ .‏

اشتهر بالرواية عنه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق (286هـ)، وإدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي (292هـ) .‏