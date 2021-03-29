أفضل تطبيقات رمضان 2021

قبيل حلول شهر رمضان 2021، يبحث الصائمون عن أفضل تطبيقات رمضان لهذه السنة، حيث يهتم العديد من الناس بقراءة القرآن و الكتب الدينية ومتابعة البرامج الدينية سواء الإذاعية منها أو التلفزية بالإضافة إلى الإهتمام الكبير بتحميل وتتبيث عدد من التطبيقات الدينية الخدمية في الهواتف الذكية .

ما إن يحل شهر رمضان الكريم حتى يكتسي كل شيء بثوب رمضاني مميز، ومن بينها متاجر تطبيقات الهواتف الذكية التي تقدم عددا كبيرا من التطبيقات، التي تجعل من صيام الشهر الفضيل وقتا “ذكيا” بامتياز.

وتسعى شركات الهواتف والبرمجة لجذب أكبر عدد من المستخدمين عبر طرح تطبيقات تناسب أنظمة التشغيل المختلفة في الهواتف الذكية، ومنها “الأندرويد” الذي تعمل به معظم الهواتف حاليا و”أي.أو.إس” الذي تتيحه شركة آبل و”ويندوس فون” الذي تنتجه نوكيا التي تملكتها شركة ميكروسوفت مؤخرا ونظام تشغيل بلاك بيري.

وقد اخترنا لكم مجموعة من التطبيقات التي يمكنها أن تساعدكم في هذا الشهر الفضيل:

1- تطبيق Ramadan 2021

يعتبر تطبيق رمضان Ramadan 2021 من أحدث التطبيقات الرمضانية، و هو من أفضل التطبيقات حالياً التي تقدم ميزة العد التنازلي لرمضان 2021 و يحسب بدقة عالية كم بقى على الشهر المبارك، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل أوقات الصلاة و البث المباشر لقناة القرآن الكريم من السعودية، كما يحتوي التطبيق على مصحف إلكتروني وعلى قراءة مستمرة للقرأن الكريم وأوقات الصلاة وامساكية رمضان (عند دخول الشهر الكريم)، بالإضافة إلى قنوات تلفزية إسلامية

حجم التطبيق صغير ومتناسب بنسبة 100% مع جميع أجهزة الجوال، وهو بدون اعلانات وبواجهة بسيطة و سهلة في الاستخدام

2- تطبيق “آذان برو” لرمضان 2021

التطبيق ليس مجرد تطبيق للأذان، حيث يعتبرAthan Pro واحد من افضل التطبيقات التي يمكن من خلالها معرفة موعد صلاة المغرب و الأمساكية. ويمكن للمستخدم من خلال تطبيق (الأذان) الحفاظ على الصلاة في أوقاتها، عبر عرض مواقيت الصلاة وفقًا لموقعك تلقائيًا، وعرض الوقت المتبقي لكل صلاة، كما يتيح لك تحديد اتجاه القبلة بسهولة.

يوفر التطبيق أيضا لك امكانية تتبع أداء الصلاة عن طريق تسجيلها داخل ميزة (كتاب الصلاة) بسهولة ، مع إمكانية تتبع الاتزام بالفرائض عبر الرسوم البيانية التفصيلية والجداول الزمنية.

3- تطبيق تقويم رمضان 2021

يأتي تطبيق تقويم رمضان 2021 بعديد المميزات مثل أوقات الصلوات حسب المنطقة الموجود بها تضم الدول العالم، حيث يتم تحديد المدينة الموجود بها تلقائيا، دعاء سحور وإفطار ، ومعلومات عامة عن الشهر المبارك.

يحتوي التطبيق على كل ما يحتاجه الصائم من معلومات، حيث يظهر وقت السحري /الإفطار اليومي لبدء الصيام ونهايته، ضبط المنبه السحري ووقت الإفطار، أشهر السحور ووقت الإفطار بصيغة الجدول، جدول مواعيد السحور/إفطار رمضان 2021، تحديد تلقائي لموقع المكان وإظهار اسم المكان وتوقيت رمضان 2021 وفقًا لذلك، إضافة الموقع يدويًا باستخدام قاعدة بيانات لأكثر من 250 دولة. لذلك يمكن أن يستخدم التطبيق رفيق رمضان بدون إنترنت أيضا.

4- تطبيق المصلى Al musalla

تطبيق المصلى موجه لكل مسلم حول العالم العربي والأجنبي حيث إنه يدعم الكثير من اللغات. ويشمل تطبيق المصلي العديد من المميزات الرائعة مثل قسم القرآن الكريم الذي يمكنك من تلاوة القرآن الكريم ، بالإضافة إلى الأذكار التي ترددها في جميع المواقف ، ستتمكن من تحديد اتجاه القبله بكل سهولة من خلال قبله مرئية ، كل هذا بالإضافة إلى التقويم الهجري ، تنبيهات الآذان ، أدعية ، اوقات الصلاة ، قران كريم ، مواقيت اذان، مكتبة آذان الصلاه ، الأذكار ، وكل ما يساعدك على الحفاظ على صلاتك، ومع المصلي لن تتأخر صلاتك بإذن الله.

5- تطبيق ذكر

يعتبر تطبيق الذكر واحد من افضل التطبيقات الإسلامية و التي تتيح للمستخدم الوصول إلى جميع الأذكار والأدعية الإسلامية ، كما يوفر التطبيق مجموعة من الأذكار الصوتية التي يمكن الاستماع إليها بجودة عالية ، كما يرسل تطبيق الذكر الإشعارات للتذكير المستخدم بها.

يأتي التطبيق بتصميم جميل و سهل الاستخدام ، حيث تضم شاشة قراءة الأذكار بشكل أفقي بسيط مع إمكانية تكبير الخط أو تصغيره بكل سهولة، ويتميز بوجود الوضع الداكن مما يوفر قراءة أكثر راحة للعين خاصة أثناء الليل .

6- تطبيق حياتي في رمضان

دليلك لمعرفة كل ما تريد حول رمضان والصيام، وهو من التطبيقات الشاملة، ويعتبر من افضل تطبيقات رمضان 2021 ويضم التطبيق احتياجات الصائم المختلفة خلال الشهر الفضيل، ويضم التطبيق مجموعة من الأقسام الهامة منها قسم رمضان يوم بيوم والذي يوفر الأحاديث والأفكار والآيات القصص المختلفة، كما يضم البرنامج مختارات رمضانية تضم أهم وأفضل الأدعية، كما يوفر البرنامج أفكار متعددة لاستغلال الوقت بالطاعة والعبادة.

كما يشمل البرنامج قسم يضم أكثر من 1000 سؤال من الأسئلة الفقهية الشائعة التي يمكن أن يستفيد منها الصائم، هذا بالإضافة إلى قسم أطباق شهية ويحتوي على أكثر من 100 وصفة للمأكولات المختلفة وطريقة تحضيرها بكل دقة، كما يضم البرنامج قسم خاص بالبث المباشر الذي يحتوي على إذاعة الراديو المختلفة ويمكنك منها الاستماع إلى إذاعة القران الكريم وغيرها.

7- تطبيق امساكية رمضان Imsakieh

من افضل تطبيقات رمضان 2021 المميزة، فالبرنامج يتيح لك التعرف على أهم المعلومات التي يجب الحصول عليها خلال شهر رمضان الكريم، كما أنه خير دليل للمسلم طوال أيام السنة، فالتطبيق يمنحك الفرصة في التعرف على أوقات الصلاة في مواعيدها من خلال أصوات مميزة لأشهر الشيوخ والمقرئين، كما يحدد البرنامج اتجاه القبلة بكل دقة.

البرنامج يقدم عرضا للتقويم الهجري والميلادي ويمكنك تحديد الأعياد والمناسبات المختلفة وفقا للتقويمين، كما يوفر لك التطبيق خدمة مميزة من خلال الحرص على الالتزام في الدعاء والاستغفار، ويكون ذلك من خلال قسم خاص بالأدعية والأذكار المختلفة، كما يقدم التطبيق مسبحة إلكترونية تمكن المستخدم من التسبيح في أي وقت ومن أي مكان.

8- تطبيق صلاتك Salutk

تطبيق صلاتك Salutk للتعرف على اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة هو من افضل تطبيقات رمضان 2021 والذي يساعد على تحديد القبلة التعرف على مواعيد الصلاة المختلفة في وقتها مع تنبيه المستخدم قبل الصلاة للاستعداد لها، ويمكن من خلال التطبيق تحديد مواعيد الصلاة وفقا للموقع الجغرافي بكل دقة ووفقا للهيئات الفقهية المختلفة، كما يمكنك من خلال التطبيق تحديد رنات الأذان وفقا لكل صلاة بكل سهولة من خلال واجهة استخدام سهلة وبسيطة.

كما يمكنك من خلال التطبيق تحديد طريقة التنبيه وفقا للنغمة المحددة أو بخاصية الاهتزاز بدون مشاكل، ومن الجدير بالذكر أن التطبيق حاز على إعجاب أكثر من 10 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم.

9- تطبيق Ramadan Time

من أكثر التطبيقات تحميلا من متجر جوجل بلاي لتطبيقات الأندرويد، يوفر للمستخدم تقويما تفاعليا لشهر رمضان ومواعيد الإفطار والسحور والصلوات تبعا للبلد التي يقيم فيها المستخدم. ويقدم تطبيق “Ramadan 3al TV” قائمة بالقنوات التلفزيونية التي تعرض مسلسلات وبرامج مكثفة خلال الشهر.

وغلبت على تطبيقات رمضان تلك التي توفر الخلفيات ثلاثية الأبعاد لفانوس رمضان الذي يعد اقتناءه أحد مظاهر الفرحة في الشهر الفضيل ويمثل أكثر الهدايا رواجا بين الناس في تلك الفترة.

10- تطبيق “أيّامي”

وهناك تطبيقات رمضانية أخرى، صُممت لتكون رفيقا للصائمين في أيامهم ولياليهم خلال شهر رمضان المبارك.

ويحتوي تطبيق “أيّامي”على كثير من الخدمات التي يحتاجها الصائم في يومه وليلته، ومنها: إمساكية رمضان، ومواقيت الصلاة، وبوصلة القبلة، وأدعية وأذكار، وفتاوى وخواطر يومية، وصورة ومعنى تتغير يوميا ويمكن مشاركتها من التطبيق، وطبق اليوم، وحدث في مثل هذا اليوم، وتلاوة يومية من أحد الأيتام، وابتهال يومي، وكتب رقمية، ومنبه للصلاة.

وتحتوي نافذة الكتب داخل التطبيق على مجلات لجميع أفراد الأسرة يمكن تحميلها وقراءتها أو طباعتها، وفيها دليل طبخ، ولعبة فرسان الخير الرمضانية، وحصالة يمكن طباعتها وتجميعها وتركيبها، وكتاب تلوين، وقصص أطفال، وكتيبات معرفية. وهو تطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

11- تطبيق القرآن الكريم

هذا التطبيق برنامج متخصص في عرض القرآن الكريم بصورة تفاعلية ميسرة. يوظف البرنامج البيئة الجديدة على هواتف الأندرويد، مما يتيح للمستخدم التفاعل مع القرآن الكريم بسهولة ويسر، مع الاحتفاظ بجماليات المصحف الشريف من خطوط بالرسم العثماني ونقوش دلائل الآيات والسور.

ويمكن إدراج نظام مميز لحفظ مواقع القراءة بحيث يتمكن القارئ من تحديد الآية وحفظها للرجوع إليها. ويتيح البرنامج للقارئ القراءة الليلية التي تلون الخلفية باللون الأسود والخطوط البيضاء، لتعطي القارئ الراحة التامة عند القراءة في أجواء منخفضة الإضاءة. كما ييسر البرنامج خاصية البحث النصي في آيات القرآن من خلال البحث اللحظي وعرض النتائج مع الصفحات، بالإضافة إلى إمكانية الذهاب للصفحة وتظليل خلفية الآية المختارة ليسهل على المستخدم معرفتها. والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

12- تطبيق حقيبة الصائم LixusApps‏

يعد هذا التطبيق من التطبيقات الشهيرة لشهر رمضان المبارك. والتطبيق شامل وجامع لكل ما يحتاجه الصائم خلال هذا الشهر الفضيل من نصائح وفتاوى وتوجيهات. ومحتوى حقيبة الصائم يتنوع بين ما هو ديني وما هو صحي لتستفيد من شهر رمضان بأكبر قدر ممكن.

تجد في التطبيق نافذة لمواضيع صحية في رمضان تشمل التغذية والعادات الصحية وفوائد تأخير السحور.

وفي الجانب الديني نجد مواضيع عن العشر الأواخر وليلة القدر وأحكام وفتاوى خاصة برمضان. كما يوجد قسم خاص بالنساء يعنى بالفتاوى الخاصة بهن، وبرنامج يومي مقترح للمرأة المسلمة.

وستفيد حقيبة الصائم حتى بعد انقضاء شهر رمضان لكونها تشتمل على أحكام وآداب العيد ووسائل للمداومة على العمل الصالح بعد رمضان، ونصائح عند صيام ستة أيام من شوال. والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

13- تطبيق Lose it

تطبيق جميل ومختلف عن باقي التطبيقات حيث يهتم بصحتك في شهر رمضان إذ يحرص البرنامج أو التطبيق على ألا تكتسب وزنًا زائدًا مما يمنحك جسم صحي رشيق وقادر على أداء العبادات دون تكاسل أو ثِقل ومن أبرز مميزاته أنه يقدم لك البرنامج مجموعة من الجداول المُنظمة للسعرات الحرارية التي ينبغي عليك تناولها بداية من وجبة الإفطار حتى فترة السحور.

كما يوضح التطبيق أهم التمارين الرياضية التي يمكنك القيام بها وعدد الدقائق اليومية المطلوبة لذلك. ويمنحك هذا التطبيق مجموعة من النصائح الطبية المفيدة لصحتك أثناء الصيام خلال هذا الشهر الفضيل.

14- تطبيق كوكباد Cookpad Inc

وبما أن شهر رمضان المُعظم هو شهر الخيرات والعزومات والضيوف والولائم فنحن لم نغفل هذا التطبيق الذي يُعد من أفضل تطبيقات شهر رمضان وهو تطبيق كوكباد الشهير للأمهات وربات المنزل حيث يساعدهم في تقديم أشهى المأكولات وأطيب الحلويات في شهر رمضان المبارك فهو يشمل آلاف الأصناف من الأكلات العربية والحلويات والمشروبات وما إلى ذلك.