Comment accomplir le Hajj sans commettre d’erreur ? Si vous vous posez cette question, ce guide vous accompagne étape par étape à travers les rites fondamentaux de ce pilier de l’Islam pour vous permettre de vivre ce pèlerinage sereinement.

Les premières étapes du Hajj consistent à revêtir les vêtements de l’ihram, puis à formuler l’intention d’entrer en état d’ihram au miqat. Cette intention varie selon le type de Hajj que vous choisissez d’accomplir. Pour des informations détaillées sur l’ihram, ses règles de bienséance, ses lieux précis, ses limites temporelles et ses interdits, vous pouvez consulter l’article « Tout savoir sur l’ihram ».

Ce que vous devez faire ensuite dépend également du type de Hajj choisi, comme suit :

Tamattu‘

Après avoir formulé l’intention d’accomplir la ‘Umrah, vous devez accomplir une ‘Umrah complète. Une fois celle-ci terminée, vous sortez automatiquement de l’état d’ihram. Les interdits liés à l’ihram ne s’appliquent alors plus à vous jusqu’à ce que vous entriez de nouveau en état d’ihram, le 8 Dhul-Hijjah, cette fois pour accomplir le Hajj.

Ifrad

Une fois arrivé à La Mecque, vous accomplissez le Tawaf d’arrivée, qui est recommandé mais non obligatoire. Il s’effectue de la même manière que le Tawaf de la ‘Umrah. Pour plus de détails sur la manière d’accomplir le Tawaf, vous pouvez consulter l’article « Comment accomplir la ‘Umrah ».

Après avoir accompli le Tawaf d’arrivée, vous pouvez accomplir le Sa‘i de votre Hajj. Ce Sa‘i est obligatoire et constitue l’un des piliers du Hajj. Vous pouvez l’accomplir soit après le Tawaf d’arrivée, soit après le deuxième Tawaf du Hajj, appelé Tawaf Al-Ifadah.

Vous demeurez en état d’ihram jusqu’à l’accomplissement des rites majeurs du jour de l’Aïd, le 10 Dhul-Hijjah. Il est recommandé de répéter la Talbiyah de temps à autre jusqu’au jet des cailloux à Al-‘Aqabah, le jour de l’Aïd.

Qiran

De manière générale, les pèlerins qui accomplissent le Hajj Qiran accomplissent les mêmes rites que ceux du Hajj Ifrad, à une exception près : ils doivent offrir un hadi, c’est-à-dire un animal sacrifié à La Mecque et offert aux pauvres de La Mecque.

Les rites du 8 Dhul-Hijjah

Si vous accomplissez le Hajj Tamattu‘, revêtez de nouveau vos vêtements d’ihram et formulez l’intention du Hajj en disant : « Labbayka Allahumma Hajjan » — Ô Allah, je réponds à Ton appel en accomplissant le Hajj. Vous êtes alors prêt à entreprendre les rites du Hajj. Quant aux pèlerins qui accomplissent le Hajj Ifrad ou Qiran, ils sont déjà en état d’ihram et n’ont donc pas à répéter cette étape.

Le matin du 8 Dhul-Hijjah, il est recommandé à tous les pèlerins de se rendre à Mina, où ils passent le reste de la journée ainsi que la nuit. Ils y accomplissent cinq prières : Dhuhr, ‘Asr, Maghrib, ‘Isha’ et la prière de Fajr du 9 Dhul-Hijjah, en raccourcissant les prières de Dhuhr, ‘Asr et ‘Isha’ à deux rak‘ahs.

Les rites du 9 Dhul-Hijjah

Après le lever du soleil, le 9 Dhul-Hijjah, les pèlerins quittent Mina pour se rendre à ‘Arafah. Le séjour à ‘Arafah est un pilier majeur du Hajj. Le Prophète a dit : « Le Hajj, c’est ‘Arafah. »

Le temps du séjour à ‘Arafah commence à partir de la prière de Dhuhr du 9 Dhul-Hijjah et se termine à la prière de Fajr du 10 Dhul-Hijjah. Il suffit d’y rester durant n’importe quelle partie de cette période pour que le rite soit valide. Le Prophète resta à ‘Arafah jusqu’au coucher du soleil ; c’est pourquoi certains savants estiment que les pèlerins ne doivent pas quitter ‘Arafah avant le coucher du soleil. Toutefois, l’avis prépondérant est que cela n’est pas obligatoire, surtout en cas de nécessité de quitter ‘Arafah plus tôt. À ‘Arafah, vous accomplissez les prières de Dhuhr et de ‘Asr en les réunissant, si possible, au moment de Dhuhr, et en les raccourcissant chacune à deux rak‘ahs.

Pendant votre présence à ‘Arafah, consacrez-vous au dhikr, aux invocations et à la demande de pardon auprès d’Allah. Le jour de ‘Arafah est un jour immensément béni. ‘A’ishah — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit :

Il n’est pas de jour où Allah affranchit un plus grand nombre de Ses serviteurs du Feu que le jour de ‘Arafah. Allah se rapproche de Ses serviteurs et fait leur éloge auprès des anges, puis demande : « Que cherchent donc ces serviteurs ? » (Muslim)

Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a également dit :

La meilleure invocation est celle du jour de ‘Arafah, et la meilleure parole que j’aie dite, ainsi que les prophètes avant moi, est :

La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ‘ala kulli shay’in qadir.

Il n’est de divinité véritable qu’Allah, Seul, sans associé. À Lui appartient la souveraineté, à Lui revient toute louange, et Il est capable de toute chose.

Erreurs à éviter à ‘Arafah

Certains pèlerins ne récitent pas la Talbiyah à voix haute sur le chemin de Mina vers ‘Arafah. Or il est établi que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — continua à réciter la Talbiyah jusqu’au jet des cailloux à Al-‘Aqabah, le jour de l’Aïd.

L’une des erreurs les plus graves que commettent certains pèlerins consiste à s’arrêter en dehors des limites de ‘Arafah et à y rester jusqu’au coucher du soleil, puis à partir vers Muzdalifah. Ceux qui stationnent dans ces endroits n’ont pas accompli le Hajj. De grands panneaux bien visibles indiquent les limites de ‘Arafah.

Certaines personnes pensent qu’elles doivent se rendre précisément à l’endroit où le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — s’est tenu près de la montagne, et y stationner. Elles s’imposent ainsi une grande difficulté pour atteindre ce lieu. Cela est incorrect. Il est établi que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Je me tiens ici, mais tout ‘Arafah est un lieu de stationnement. »

Certains pèlerins pensent que la montagne auprès de laquelle le Prophète — paix et bénédictions sur lui — s’est tenu est sacrée ; ils s’y rendent donc, l’escaladent et recherchent la bénédiction à travers ses pierres et sa terre. Ce sont là des bid‘ahs inacceptables, c’est-à-dire des innovations en religion.

D’autres pensent qu’il est indispensable d’accomplir les prières de Dhuhr et de ‘Asr avec l’imam dans la mosquée, même s’ils doivent venir de très loin pour atteindre ce lieu. Cela leur cause de grandes difficultés ; beaucoup se perdent, ce qui rend leur Hajj extrêmement pénible, et ils finissent par se bousculer et se gêner mutuellement.

La nuit du 9 Dhul-Hijjah

Après avoir passé un certain temps à ‘Arafah — de préférence de la prière de Dhuhr jusqu’à celle de Maghrib — vous partez vers Muzdalifah. Sur le chemin depuis ‘Arafah, continuez à évoquer Allah et à implorer Son pardon.

Lorsque vous arrivez à Muzdalifah, réunissez les prières de Maghrib et de ‘Isha’ au moment de cette dernière : trois rak‘ahs pour Maghrib et deux pour ‘Isha’.

Si vous craignez de manquer ces prières à cause de l’affluence à Muzdalifah, vous pouvez les accomplir en chemin. Puis, une fois arrivé à Muzdalifah, vous pouvez dormir jusqu’à l’aube. Telle est la Sunnah du Prophète. Toutefois, selon certains savants, il est permis de partir après minuit. L’école malikite considère même qu’il suffit d’accomplir Maghrib et ‘Isha’ à Muzdalifah, de prendre un repas, puis de partir vers Mina. Cet avis est privilégié par l’éminent savant Dr Yusuf Al-Qaradawi, en raison du très grand nombre de pèlerins à notre époque.

Retenez bien ceci : Muzdalifah est un espace ouvert ; vous n’y trouverez pas de tentes. Pensez donc à demander aux organisateurs de votre voyage s’ils fourniront des couvertures ou des sacs de couchage ; ceux-ci se révéleront très utiles, surtout si la nuit est froide.