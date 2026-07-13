Il y a certains mois ainsi que certains lieux qui ont plus de valeur aux yeux d’Allah Tout-Puissant que d’autres. Mais le mérite d’un lieu ou d’un temps en Islam n’est établi que par des preuves authentiques. Ainsi, lorsqu’on cite un hadith, il faut s’assurer de son authenticité afin qu’aucun hadith mensonger ne soit rapporté comme ayant été prononcé par le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui).

Beaucoup des hadiths rapportés au sujet de la valeur et du mérite de Rajab sont soit faibles, soit fabriqués. Cependant, nous devons nous rappeler qu’il y a de nombreux événements importants de l’histoire islamique qui ont eu lieu au mois de Rajab, comme le Voyage nocturne et l’Ascension (Al-Israa’ et Al-Mi`raj), la bataille de Tabuk, et la libération de la mosquée Al-Aqsa des croisés par Salah Ad-Din Al-Ayyubi. Les musulmans doivent se remémorer ces grandes victoires et en tirer des leçons.

L’étude d’Ibn Hajar sur les hadiths de Rajab

Le cheikh `Atiyyah Saqr, ancien président du Comité des fatwas d’Al-Azhar, déclare :

Al-Hafidh Ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar Al-Asqalani, éminent savant, a rédigé une étude détaillée intitulée « Tabyeen Al-`Ajab bimâ warada fî Fadl Rajab ». Ibn Hajar y a rassemblé presque tous les hadiths rapportés au sujet du mérite de Rajab et des récompenses découlant du jeûne et des prières surérogatoires durant ce mois, et il a classé ces hadiths en deux catégories : faibles ou fabriqués.

Il a également mentionné que Rajab possède dix-huit noms, dont les plus connus sont les suivants : Al-Asamm (« le Mois sourd »). Il fut ainsi nommé parce qu’on n’y entendait aucun cliquetis d’armes, étant l’un des mois sacrés durant lesquels le combat est interdit. On l’appelle aussi Al-Asabb (« le Mois déversé »), parce que l’on croyait que la miséricorde y est déversée sur les gens. On l’appelle encore « le Retire-Fer ».

À ce propos, il est rapporté qu’Abu Raja’ Al-`Utaridi a dit :

« Nous adorions les pierres [avant l’Islam]. Mais lorsque nous trouvions une pierre meilleure que la première, nous jetions la première et prenions la seconde. Si nous ne trouvions pas de pierre, nous rassemblions un peu de terre (de la poussière), puis nous amenions une brebis, nous la trayions dessus et nous faisions le tawaf autour. Quand arrivait le mois de Rajab, nous arrêtions (les actions militaires) et appelions ce mois le Retire-Fer, car nous retirions et jetions les parties de fer de chaque lance et de chaque flèche durant ce mois » (Al-Bukhari).

Le statut de mois sacré

Le mérite de Rajab est similaire au mérite des autres mois sacrés. Allah le Très-Haut dit :

(Le nombre des mois, auprès d’Allah, est de douze mois, inscrit dans le Livre d’Allah le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. Ne vous faites donc pas de tort à vous-mêmes durant ces mois.) (At-Tawbah 9 : 36).

Les noms de ces mois sacrés sont mentionnés dans un hadith authentique du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) lors du Pèlerinage d’Adieu. Selon ce hadith, les mois sacrés sont au nombre de quatre, dont trois se suivent : Dhul-Qidah, Dhul-Hijjah et Muharram, et le quatrième est Rajab, qui vient entre Jumada Thani et Shaban.

D’après le verset ci-dessus, Allah Tout-Puissant a ordonné aux musulmans de ne pas se causer du tort à eux-mêmes (ou aux autres), en particulier durant ces mois sacrés. Ainsi, aucun combat entre tribus ne devait être mené durant ces mois, afin que les gens aient la garantie que la route menant à la Maison sacrée soit sûre. Cela est indiqué par la parole d’Allah le Très-Haut dans un autre verset :

(Puis, quand les mois sacrés seront expirés, tuez les associateurs où que vous les trouviez) (At-Tawbah 9 : 5).

Une autre manifestation du fait de ne pas se causer du tort à soi-même durant les mois sacrés consiste à éviter de commettre des péchés ou de léser autrui. Certains savants ont déduit du commandement d’Allah aux musulmans de ne pas se faire du tort en particulier dans les mois sacrés que le prix du sang (diyah) payé en cas d’homicide involontaire doit être augmenté d’un tiers si cet acte est commis durant les mois sacrés. Mais il faut noter que les fatwas de ces savants ne s’appuient pas sur une preuve directe tirée du Coran ou de la Sunnah.

Le jeûne et les adorations en Rajab

Observer le jeûne surérogatoire durant les mois sacrés, y compris Rajab, est recommandé. À ce sujet, Abu Dawud rapporte, d’après Mujibah Al-Bahilyyah, que le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) dit à son père ou à son oncle : « Jeûne certains jours des mois sacrés et délaisse le jeûne certains autres jours. » Il (paix et bénédictions soient sur lui) répéta cela trois fois, en repliant trois de ses doigts puis en les dépliant chaque fois. L’utilisation de ses trois doigts a ici pour but de souligner sa recommandation de jeûner durant ces mois, et non d’indiquer le nombre de jours à jeûner.

Ainsi, accomplir de bonnes œuvres, y compris le jeûne, au mois de Rajab est en général louable, tout comme dans les autres mois sacrés. Selon Ibn Hajar, il n’existe aucun hadith, authentique ou bon, indiquant que le jeûne de Rajab entraîne une récompense particulière.

Parmi les hadiths faibles diffusés au sujet des récompenses spéciales liées au jeûne de Rajab, on trouve celui-ci : « Il y a un fleuve au Paradis appelé Rajab ; son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Celui qui jeûne un jour du mois de Rajab est comme celui qui jeûne un mois entier ; celui qui jeûne sept jours de ce mois sera protégé des sept portes du Feu ; celui qui jeûne huit jours de ce mois, les huit portes du Paradis lui seront ouvertes ; et celui qui jeûne dix jours de ce mois, ses mauvaises actions seront transformées en bonnes. »

Il existe un autre long hadith rapporté à ce sujet, dans le contexte duquel on lit : « Rajab est le mois d’Allah Tout-Puissant, Shaban est mon mois, et Ramadan est le mois de ma communauté. » Ce hadith a été déclaré fabriqué. Il est également mentionné dans Al-Jami Al-Kabir d’As-Suyuti que ce hadith a été rapporté par Abu Al-Fat-h ibn Abu Al-Fawaris dans son ouvrage Amali comme un hadith mursal (un hadith dans lequel un Successeur attribue directement une parole au Prophète sans mentionner de Compagnon).

Parmi les hadiths fabriqués rapportés au sujet du mérite d’accomplir une prière spéciale durant Rajab, figure celui-ci : « Celui qui accomplit la prière du Maghrib durant la première nuit de Rajab, puis prie vingt rakahs, deux par deux, en récitant dans chaque rakah la sourate Al-Fatihah et la sourate “Qul huwa Allahu Ahad”, Allah Tout-Puissant le protégera, lui, sa famille, ses biens et ses enfants ; il sera également préservé du châtiment de la tombe et passera sur le pont (au-dessus de l’Enfer) tel l’éclair, sans être soumis au jugement ni exposé au châtiment (dans l’au-delà). »

La position des savants sur les pratiques spécifiques

Ibn Hajar a consacré, dans l’étude mentionnée plus haut, tout un chapitre aux hadiths rapportés au sujet de l’interdiction de jeûner tout le mois de Rajab. Il y dit : « Cette interdiction s’applique à celui qui jeûne ce mois en suivant la tradition préislamique de sacralisation de ce mois. Mais s’il jeûne ce mois pour l’agrément d’Allah, sans s’obliger à jeûner certains jours précis de ce mois, ni à accomplir des prières nocturnes en des nuits particulières de ce mois, il n’y a alors aucun mal. L’interdiction visée ici est analogue à celle mentionnée dans le hadith du Prophète : “Ne distinguez pas la nuit du vendredi parmi les nuits pour y accomplir une prière (surérogatoire) particulière, et ne distinguez pas le vendredi parmi les jours pour y jeûner (spécifiquement).” »

Quant à celui qui jeûne Rajab en croyant que le jeûne de ce mois est plus méritoire que le jeûne des autres mois, la question est controversée parmi les savants, mais Ibn Hajar était d’avis que cela n’est pas permis.

Ibn Hajar a également cité Abu Bakr At-Tartushi, qui dit dans Al-Bidawa Al-Hawadith : « Il n’est pas recommandé d’observer le jeûne de Rajab si cela est fait pour l’une des trois intentions suivantes : croire que ce jeûne est obligatoire comme le jeûne de Ramadan, croire qu’il s’agit d’un acte de Sunnah régulier, ou croire que ce jeûne est plus récompensé et plus méritoire que le jeûne des autres mois. Si quelque chose de ce genre avait été vrai, le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) l’aurait clarifié. Selon Ibn Dihyah, le jeûne, en général, est une bonne œuvre, mais il ne doit pas être observé en Rajab avec la croyance qu’il entraîne alors des récompenses particulières. Umar (qu’Allah soit satisfait de lui) ne recommandait pas le jeûne de Rajab en s’appuyant sur cette croyance. »

Les leçons historiques de Rajab

En ce qui concerne la visite des tombes en Rajab, de nombreuses personnes, en particulier des femmes, ont l’habitude de visiter les tombes le premier vendredi de Rajab. Rien, dans la Shari`ah, ne recommande un tel acte, et le faire n’entraîne pas une récompense meilleure que celle attachée à la visite des tombes en tout autre jour ordinaire.

Les musulmans doivent plutôt se rappeler les événements importants qui ont eu lieu dans l’histoire de l’Islam durant ce mois, comme le Voyage nocturne et l’Ascension, la bataille de Tabuk, et la libération de la mosquée Al-Aqsa des croisés par Salah Ad-Din Al-Ayubi (538 H). Les musulmans doivent tirer des leçons de cette histoire glorieuse, afin de se réunifier et de chercher à libérer de nouveau la mosquée Al-Aqsa de ses récents occupants brutaux.