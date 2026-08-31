Le noble Compagnon du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui), ‘Abdullah ibn Salam (qu’Allah l’agrée) raconte que, lorsque Allah voulut guider Zayd ibn Su‘nah (le grand savant juif de Médine), Zayd ibn Su‘nah dit : « J’ai reconnu tous les signes de la prophétie en voyant le visage de Muhammad, sauf deux signes qui n’étaient pas immédiatement évidents : que sa longanimité précéderait sa précipitation, et que sa longanimité augmenterait lorsqu’il ferait face à une précipitation excessive. » Zayd ibn Su‘nah rapporte [l’histoire comme suit] :

« Un jour, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) sortit de son appartement avec ‘Ali ibn Abi Talib. Un Bédouin, monté sur son chameau, vint à lui et dit : “Ô Messager d’Allah ! Un groupe de mon peuple, de tel et tel clan, a accepté la foi et a embrassé l’islam. Je leur disais que s’ils embrassaient l’islam, il y aurait une grande abondance dans leur subsistance [par bénédiction divine]. Or, à présent, ils font face à la famine à cause du manque de pluie. Je crains, ô Messager d’Allah, qu’ils ne quittent l’islam par avidité, comme ils y sont entrés par avidité. Si tu le juges approprié, envoie quelque chose qui leur suffirait.”

Le Prophète regarda l’homme à côté de lui, qui, je crois, était ‘Ali, et celui-ci répondit : “Ô Messager d’Allah ! Il ne nous reste rien.” »

Zayd poursuit : « Je m’approchai du Prophète et dis : “Ô Muhammad ! Si tu le souhaites, loue-moi tel et tel jardin de dattiers pour une période déterminée.”

Il répondit : “Non, mais je te louerai une certaine quantité de dattes [de palmiers] jusqu’à telle et telle période, sans préciser le jardin.”

Je répondis : “D’accord.” Ainsi, il me les loua, et j’ouvris ma bourse et sortis quatre-vingts mithqâl d’or (350 grammes) pour payer ces dattes pour une période déterminée. Le Prophète remit l’or à l’homme et lui ordonna : “Aide-les avec cela et distribue-le avec justice.” »

Zayd ibn Su‘nah poursuit : « Deux ou trois jours avant la fin de la période fixée, le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) sortit avec Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman (qu’Allah les agrée) et un certain nombre d’autres Compagnons pour accomplir la prière funéraire. Lorsqu’il eut terminé la prière et s’approcha d’un mur pour s’y adosser, je vins à lui, je le saisis par sa tunique et son manteau, je le regardai avec colère et dis : “Ô Muhammad ! Pourquoi ne règles-tu pas ce que tu me dois ?! Par Allah, je ne connais rien de ta famille si ce n’est le report [des dettes]. Je connais bien ton peuple.” »

En disant cela, je regardai ‘Umar dont les yeux étaient exorbités et prêts à jaillir de colère. Il me fixa et dit : « Ô ennemi d’Allah ! As-tu réellement dit au Messager d’Allah ce que je viens d’entendre ? Lui as-tu vraiment fait ce que je viens de voir ? Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, si je n’étais pas préoccupé par [la crainte que] le Prophète nous quitte, je t’aurais tranché la tête avec mon épée. »

Le Messager d’Allah, qui me regardait en silence et avec patience, dit : « Ô ‘Umar ! Nous n’avons pas besoin de cela. J’avais davantage besoin de ton conseil pour lui rembourser sa créance correctement, et lui de ton conseil pour agir avec courtoisie. Va avec lui, ‘Umar, rembourse sa créance et donne-lui vingt sâ‘ supplémentaires (44 kilogrammes) de dattes, parce que tu l’as effrayé.”

Ainsi, ‘Umar m’emmena, remboursa ma dette et me donna vingt sâ‘ supplémentaires de dattes. Je lui demandai : “Pourquoi cette augmentation ?”

Il répondit : “Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) m’a ordonné de te donner cela parce que je t’ai effrayé.”

Je demandai : “Me reconnais-tu, ‘Umar ?”

“Non”, dit-il.

“Je suis Zayd ibn Su‘nah”, dis-je.

“Le savant des Juifs ?”

“Oui, le même.”

“Alors qu’est-ce qui t’a poussé à te comporter et à parler ainsi avec le Messager d’Allah ?” demanda-t-il.

“Ô ‘Umar !” répondis-je. “J’ai reconnu tous les signes de la prophétie en voyant le visage de Muhammad, sauf deux signes qui n’étaient pas immédiatement évidents : que sa longanimité précéderait sa précipitation, et que sa longanimité augmenterait lorsqu’il ferait face à une précipitation excessive. À présent, j’ai reconnu ces deux signes également. Sois témoin, ô ‘Umar ! Je suis satisfait d’Allah comme mon Seigneur, de l’islam comme ma religion, et de Muhammad comme mon prophète. Et sois aussi témoin que je donne la moitié de ma richesse – et j’ai beaucoup de biens – en aumône à la communauté de Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui).”

‘Umar dit : “Peut-être à une partie d’entre eux, car ton [argent] ne suffira pas pour tous.”

“D’accord, à une partie d’entre eux.” »

‘Umar et Zayd retournèrent auprès du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et Zayd annonça publiquement : « J’atteste que nul n’est digne d’adoration en dehors d’Allah, et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager, et je crois en lui. »

Ainsi, Zayd attesta du message du Prophète Muhammad et prêta serment d’allégeance en mettant sa main dans la sienne. Zayd participa à plusieurs batailles aux côtés du Prophète et fut martyr lors de l’expédition de Tabuk, alors qu’il faisait face à l’ennemi et non en retraite. Qu’Allah l’agrée.

Cette histoire a été transmise par Tabarani (al-Mu‘jam al-Kabîr), au sujet de laquelle al-Haithami dit que tous les rapporteurs de la Tradition sont fiables. Elle a également été transmise par Ibn Majah, Ibn Hibban et Hakim, entre autres.

La version arabe de ce récit a été tirée de Hayaat al-Sahaaba (La Vie des Compagnons) de Muhammad Yusuf Kandhlawi.