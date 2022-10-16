وفاة محقق كتب ابن تيمية .. الشيخ محمد عزيز بن شمس

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي بالأمس خبر وفاة الشيخ محمد عزير شمس الحق وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية مما استدعى نقله إلى المستشفى حتى أعلن عن وفاته مساء أمس السبت 15 أكتوبر 2022.

وكتب عن مآثر الشيخ عدد من المهتمين بالعلم الشرعي والدراسات الإسلامية ، فنشر على حسابه في تويتر الشيخ علي العمران – مهتم بالعلم، والتأليف، وتحقيق كتب التراث – قائلا : ” توفي الليلة أخي وزميلي الشيخ محمد عزير شمس الحق . غفر الله له ورحمه، وجزاه خيرا على ما قدم من خدمة للتراث ولتراث الشيخين ابن تيمية وابن القيم على الخصوص . وقد ترافقنا في رحلة العلم والتحقيق أكثر من خمس وعشرين سنة . إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

ونعاه أ. د. بسام الشطي أستاذ العقيدة والدعوة بجامعة الكويت أيضا على حسابه في تويتر : قائلا ” توفّي الليلة الشيخ محمدعزيز شمس وهو محقّق كثيرٍمن كُتُب شيخي الإسلام: ابن تيمية وابن القيّم. اللهمّ اغفر له وارحمه، وعافِهِ واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار.. آمين. “

ونشر الحساب الرسمي لجمعية أهل الحديث في باكستان على تويتر أيضا : “وفاة العالم المحدث المحقق الشيخ العلامة محمد عزير شمس الهندي محقق كتب ابن تيمية وغيرها من كتب الحديث. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته. قد أفنى حياته في تحقيق الكتب السلفية وتراجم أعلام أهل الحديث. عزاؤنا لأهل الحديث ومحبيه وطلبة العلم “.

من هو محمد عزيز شمس ؟

محمد عزيز بن شمس الحق بن رضا الله ولد في عام ١٩٥٧ م في ولاية بنغال الغربية في الهند وأتم دراسة المرحلة الإبتدائية في مدرسة فيض عام في مدينة (مو) التى كان منها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ومحمد مصطفى الأعظمي وسعيد الأعظمي ومقتدى حسن الأزهري وغيرهم وبعد ذلك الدراسة العربية والتي استغرقت عشر سنوات.

التحق عزيز شمس في المرحلة الجامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية كلية اللغة العربية وأكمل مرحلة الدراسات العليا في جامعة أم القرى .

مشايخه

تتلمذ محمد عزيز شمس على عدد من الأساتذة والعلماء منهم :

1 – والده الشيخ شمس الحق السلفي ت (١٤٠٦) درس عليه الموطأ والبخاري وكتب أخرى كثيرة في المدارس التى كان يدرس فيها وكان يتنقل معه فيها.

2 – الشيخ محمد رئيس الندوي (كبير علماء الحديث في الهند)

3 – محمد إدريس الرحماني

4 – عبد المعيد البنارسي

5 – عبدالسلام الرحماني

6 – صفي الرحمن المباركفوري

7 – عبد السلام ق السلفي: ودرس على يديه صحيح البخاري والموطأ

8- عمه الشيخ عين الحق السلفي وغيرهم كثير.

مؤلفات وتحقيقات محمد عزيز شمس

للشيخ محمد عزيز شمس رحمه مؤلفات علمية غزير نذكر منها :

1 – حياة المحدث شمس الحق وآثاره (طبع طبعتين في بنارس بالهند)

2 – كتاب آخر بالأردية عن حياة المحدث شمس الحق (طبع في كراتشي بباكستان).

3 – رسالة في حكم السبحة (بالأردية)

4 – مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية

كما ساهم في عدد من تحقيقات الكتب التراثية والعلمية الشرعية منها :

1 – رفع الالتباس عن بعض الناس للعظيم آبادي

2 – غاية المقصود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي (المجلد الأول)

3 – مجموعة فتاوى الشيخ شمس الحق العظيم آبادي (بالأردية والفارسية)

4 – ردّ الإشراك، لإسماعيل بن عبد الغني الدهلوي

5 – تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي، لأبي القاسم البغوي

6 – جزء في استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة، لأبي منصور البغدادي

7 – روائع التراث (عشر رسائل نادرة في فنون مختلفة)

8 – بحوث وتحقيقات للعلامة عبد العزيز الميمني

9 – إتحاف النبية بما يحتاج إليه المحدث والفقيه، لولي الله الدهلوي (تعريب)

10 – الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (بالاشتراك)

11 – تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الجياني (بالاشتراك)

12 – قاعدة في الاستحسان، لشيخ الإسلام ابن تيمية

13 – جامع المسائل (٥ مجلدات) لشيخ الإسلام ابن تيمية

14 – الرسالة التبوكية، لابن قيم الجوزية

15 – تنبية الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (بالاشتراك)

رحم الله الشيخ محمد عزيز شمس وتعمده الله بواسع رحمته .