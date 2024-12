وهناك الكثير من النماذج السلبية التي تؤثر في الأبناء وتكسبهم أفكارا واتجاهات سيئة ويعمل الأبناء على تبنيها وتقليدها في السلوك، يكتسبها من وسائل الإعلام على شكل مسلسلات أو أفلام أو حياة مشاهير (في الانستغرام والسناب شات والتيك توك وغيرها)، منها على سبيل المثال لا الحصر: مسلسل كرتوني أمريكي كوميدي بعنوان “ريك آند مورتي “Rick and Morty”، من تأليف وإعداد جستن رويلاند و دان هارمون لشبكة كرتون نتورك، مسلسل يستهدف الفئات العمرية المختلفة أطفالاً ومراهقين وشبابًا وكبار السن أيضا، بدأت حلقاته في 2 ديسمبر 2013، و حصل على جوائز كثيرة، وتخصص له ميزانية كبيرة.

وتشير نظرية التعلم الاجتماعي لألبرت باندورا في كتابه (نظرية التعلم الاجتماعي، 1977) إلى أن الملاحظة والنمذجة تلعب دورًا أساسيًّا في كيفية وسبب تعلم الناس، من خلال محاكاة القيم والمواقف والمهارات والأفكار والسلوكيات، ويوضح باندورا أن معظم السلوك البشري يُكتَسب تعلّمه عن طريق الملاحظة من خلال النمذجة أي من مراقبة الآخرين، بحيث يشكل المرء فكرة عن كيفية تنفيذ السلوكيات الجديدة، وفي مناسبات لاحقة، تكون هذه المعلومات المشفرة بمنزلة دليل للعمل. (How Social Learning Theory Works)

Federation, C. (2019). Mimetic effect in mentoring: The contribution of shared transcendence values. International Journal of Evidence Based Coaching and The Coaching and Mentoring Network Articles. Retrieved from https://researchportal.coachingfederation.org/Document/Pdf

Georges, D. (2017). Learning from Cyber -savvy Student (Vol. 2). Department of Educational Sciences,. Retrieved March 15, 2014, from http://usinfo.state.gov/journals

GRANDE, V. (2023). That's How We Role! A Framework for Role Modeling in Computing and Engineering Education. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS UPPSALA. Retrieved from https://uu.diva-portal.org

How Social Learning Theory Works. (n.d.). Retrieved March 10, 2024, from very well mind: https://www.verywellmind.com

McCullough. (2013). the role models influence career development. Retrieved from my futur: https://myfuture.edu.au

أخرجه الطبراني وصححه الألباني،. (د.ت). حديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. موقع اسلام ويب. تم الاسترداد من https://www.islamweb.net

معجم المعاني الجامع. (د.ت). ا. (n.d.). Retrieved from https://www.almaany.com

الراغب الاصفهاني. (د.ت). المفردات في غريب القرآن. دار القلم. تاريخ الاسترداد 15 مارس, 2024، من https://ar.lib.eshia.ir/41892/1/76

قناة الجزيرة العربية.((2023 ديسمبر. رسالة صمود لطفل فلسطيني من مدينة طولكرم بوجه الاحتلال. الدوحة, Interviewer) Retrieved) مارس 17, 2024 , from www.youtube.com

انطونيوس فكري. (د.ت). انجيل متى (16:5). (تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر) تاريخ الاسترداد 17 مارس, 2024، من الأنبا تكلا هيمانوت: https://st-takla.org

أحمد بن سيف السيد. (2023). مقاومة التفاهة. اسطنبول: منار الفكر.

بشار مصطفى دراغمة. (2019). دور وسائل الإعلام الحديثة في صناعة النموذج: النخب الجديدة في فلسطين من منظور إعلامي- سياسي. فلسطين: جامعة النجاح.

بشير عباس علاق. (2013). القوة الالكترونية- كيف يمكن أن تدير الدولة شؤونها في عصر الانترنت؟ الرياض: مكتبة دار القلم.

بيسان طرّاف. (23 نوفمبر, 2023). رسالة على لسان أطفال غزة. تاريخ الاسترداد 18 مارس, 2024، من موقع الميادين: www.almayadeen.net

زينب صالح. (2023). ، أهمية القدوة الحسنة وأثرها في تربية الأبناء. موضوع كوم. تاريخ الاسترداد 17 مارس, 2024، من ttps://mawdoo3.com

سهير كامل أحمد. (2001). علم النفس الاجتماعي بين النظرية والتطبيق. مصر: مركز الاسكندرية للكتاب.

شفاء علي الفقيه. (2015). الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة. (تحرير: رائد عكاشة ومنذر عرفات، المحرر) الأردن: دار الفتح للدراسات والنشر.

شيرين محمد كدواني. (2017). مصداقية الانترنت- العوامل المؤثرة ومعايير التقييم. القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع.

صحيح البخاري. (1314). كتاب العلم من صحيح البخاري. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية. تاريخ الاسترداد 13 مارس, 2024، من www.darulfatwa.org.au

عبد الرحمن صالح الجیران. (2022). القدوة الحسنة وأثرها،. مجلة كلية الشريعة والقانةن، من صفحة 3353-3388(العدد 25، الاصدار الثاني، الجزء الرابع)، 3360.

عصام خضر. (د.ت). القدوة وأثرها في المربين. (جمع وإعداد علي بن نايف الشحود في كتاب القدوة الحسنة وأثرها في بناء جيل، المحرر) مصر: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع. تم الاسترداد من https://www.arab-books.com

انطونيوس فكري.( د.ت) رسالة بولس الرسول الأولى الى تيموثاوس 12:4. تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر) Retrieved مارس 5, 2024, from هيمانوت, الأنبا تكلا: https://st-takla.org

فهد البويسفي. (2019). القدوة الحسنة في القرآن الكريم: المفهوم والمقومات والمنهج. المجلة الجزائرية للدراسات الإنساني(1)، 62، 72.

قناة الجزيرة العربية. (فبراير, 2024). رسالة طفل محاصر بمدرسة في طولكرم خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي المخيم. تاريخ الاسترداد 20 مارس, 2024، من يوتيوب: www.youtube.com

محمد بن سالم علي جابر. (د.ت). التربية عن طريق القدوة الصالحة (المجلد 4.45 ميجابايت). (جمع واعداد علي بن نايف الشحود، القدوة الصالحة وأثرها في بناء الحيل، المحرر) موقع النور. تاريخ الاسترداد 12 مارس, 2024، من https://www.noor-book.com/

محمد زياد حمدان. (2015). الأسرة مع الانترنت وتكنولوجيا المعلومات لإدارة تقدم الأبناء والحياة الأسرية. القاهرة: مكتبة الأنجلو.

مركز الاتحاد للأخبار. (27 يناير, 2013). القدوة الحسنة من أسرار نجاح التربية وتكوين شخصية الطفل . تم الاسترداد من www.aletihad.ae

مها فجال. (21 نوفمبر, 2017). "ريك ومورتي" جرعة مكثفة من الأسئلة الوجودية ومعضلات الحياة. تم الاسترداد من www.aljazeera.net/midan