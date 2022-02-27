أحاديث نبوية مشهورة ومنتشرة .. لكنها غير صحيحة

تعتبر الأحاديث النبوية الشريفة المصدر الثاني للمسلمين بعد القرآن الكريم لمعرفة أحكام الدين وقواعد الشريعة الإسلامية، وهي أحاديث لا حصر لها، لتعدد طرق الرواية والأسانيد والرواة من الصحابة الذين أنقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم . وبسبب تعدد طرق الرواية والتحمل اختلفت درجات الأحاديث ورتبها بين الصحيح أو الحسن المقبول، والضعيف المشكوك فيه أو المحتمل أو المردود، وذلك تبعا لأسباب الضعف، وهناك الكثير من هذه الأحاديث التي نُسبت للرسول صلى الله عليه وسلم،وهي مكذوبة وموضوعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة أو ضعيفة منكرة، أو باطلة مما لا أصل لها. لكن المشكلة أن هذه الأحاديث الكاذبة مشهورة ومنتشرة بين الناس وحتى عند بعض الدعاة ورجال الدين.

يُعرّف الحديث النبوي أو السنة النبوية عند أهل السنة والجماعة بأنه كل ما ورد عن الرسول محمد ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة سواء قبل البعثة (أي بدء الوحي والنبوة) أو بعدها. وهو بهذا التعريف يرادف السنة، قال الإمام السيوطي في ألفيته:

والمتن ما انتهى إليه السند *** من الكلام والحديث قيدوا

بما أضيف للنبي قولاً أو *** فعلاً وتقريراً ونحوها حكوا

وقد اهتم العلماء على مر العصور بالأحاديث النبوية التي خضعت لدراسات كثيرة واهتم بها باحثون على مدى التاريخ الإسلامي، من جميع النواحي سواء تعلق الأمر بالجمع أو التدوين أو الشرح أو الدراسة.

ولعل فضل هذه الجهود القيمة يظهر في كثرة الأحاديث الصحيحة، والتي بفضل الله، تعالج مختلف جوانب الحياة الإنسانية، على الرغم من أن هناك أحاديث، وهي ليست قليلة، لم يؤكد صدقها وسندها واعتبرت ضعيفة بل ذهب البعض إلى كونها موضوعة على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وعليه فقد ارتأينا في هذا العرض البسيط، التركيز على الأحاديث غير الصحيحة المنتشرة منها على نطاق واسع بين الناس في كتاباتهم وعلى ألسنتهم، حتى أن بعضهم يتفاجأ، بل ولا يكاد يصدق أن هذه الأحاديث التي يحفظها عن ظهر قلب منذ طفولته، أو التي يتناقلها ويرردها في المساجد والمدارس هي أحاديث لا أساس من الصحة.

“الدُّرر السَّنية”

ولقد اعتمدنا – اعتمادا شبه كامل- في هذا العرض الخاص والمختصر للأحاديث المنتشرة الموضوعة وغير صحيحة، على موسوعة “الدُّرر السَّنية”، وهي مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة، وهي مؤسسة علمية، إعلامية، وقفية، لها غاية عظيمة، ورسالة واضحة، ورؤية مستقبلية، وهدف محـدد.

وموسوعة “الدُّرر السَّنية” (بفتح السين وكسر النون، وتعني الدرر المضيئة والعَلية، غايتها الحفاظ على السُّنة وميراث النبوَّة (بمفهومه الشامل). ورسالتها السعى لتأسيس منهج مؤصل، ونقل موثق، وعلم شامل، بمحتوى عربي، وانتشار عالمي. ورؤيتها الريادة والتميز في إيجاد مرجعية علمية على منهج أهل السُّنة والجماعة للمسلمين كافة في أنحاء العالم، وتيسير الوصول إليها من خلال التقنيات الحديثة.

أما هدف العام فهو بناء أضخم قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لميراث الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم بمفهومه الشامل، وتيسير الوصول إليها من خلال التِّقنيات الحديثة.

من هو الشيخ علوي السقاف؟

ويشرف على هذه الموسوعة القيمة الشيخ الفاضل علوي بن عبد القادر السقّاف وهو شيخ فاضل مدافع عن السنة وأهلها كما يظهر جليا من موقعه”الدرر السنية”. والشيخ علوي السَّقَّاف باحث شرعي معاصر من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، من مواليد عام 1376هـ، في مكة المكرمة، فهي المنشأ والأصل، وانتقل إلى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1395هـ للدراسة واستقر بها. درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمكة المكرمة وأنهى دراسته بها عام 1395ه. درس المرحلة الجامعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأنهى دراسته بها عام1401هـ. و درس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم أصول الدين (انتساباً).

عمل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حتى عام 1428هـ.

استفاد السقاف من والده – يرحمه الله – أشياء كثيرة منها حب العلم والقراءة حيث قرأ عليه عددا من الكتب منها: أجزاء من صحيحي البخاري ومسلم وبعض الكتب في المذهب الشافعي.

وقد شُغف بطلب العلم والاهتمام بالدليل وقرأ وتأثر كثيراً بشيخ الإسلام ابن تيمية وبأئمة أهل السنة من قبله وبعده. كما التقى بعدد من علماء أهل السنة المعاصرين وقرأ لهم وعليهم واستفاد منهم. وله اهتمام خاص بمسائل التوحيد والعقيدة.

وللشيخ علوي السقاف عدة كتب و مؤلفات نذكر منها:

“كل بدعة ضلالة” قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتوى المعاصرة. (تأليف) “العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية” (تحقيق) “التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أوالفعل أوالاعتقاد”. (تأليف). “صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة”. (تأليف). “المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية”. (انتقاء). “شرح العقيدة الواسطية ،للشيخ محمد خليل هرَّاس”. (تحقيق). ملحق كتاب شرح العقيدة الواسطية. (تأليف). مختصر كتاب الاعتصام للشاطبي. (اختصار). “منظومة سلم الوصول إلى مباحث علم الوصول” (تحقيق).

تعريفات أولية

وقد تنوعت الأحاديث المنتشرة والموضوعة وغير صحيحة التي استقينا -معظمها- من موسوعة “الدرر السنية”، بين حديث غير صحيح وحديث موضوع وحديث منكر وحديث ضعيف. وقبل إيراد قائمة الأحاديث المنتشرة بصورة عامة، هذه تعريفات أولية لأنواع الأحاديث من باب التذكير:

الحديث الصحيحي: وهو ما اتصل إسناده بعدل ضابط عن مثله بدون علة ولا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:

1- الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن يكون متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره وخلا من الشذوذ والعلة، ويسمى هذا القسم (الصحيح لذاته) لأنه استوفى شروط الصحة ولم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.

الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي (بالصحيح لغيره) لأن صحته نشأت من غيره.

2- الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:

ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.

ضعيف ضعفا يجب تركه وهو الوهم.

3- الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه ولا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله، وهذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، ومن أسباب الوضع في الحديث:

التعصب العنصري بين الفرق والطوائف آنذاك.

السياسية بين الأمراء.

الزندقة.

القصاصون.

4- الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، وحكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.

306 حديثا موضوعا ومنكرا وغير صحيح

وفيما يلي هذه مجموعة من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والمنكرة وغير الصحيحة واللا أصل لها، والتي يرددها كثير من الناس معتقدين أنها أحاديث صحيحة نقلت على لسان سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام:

أحاديث عن شهر رمضان:

شهر رمضان أوَّله رحمة، وأوسَطه مغفرة، وآخِره عتق من النار.

صوموا تصحُّوا لو يعلم العِباد ما في رمضان، لتمنَّت أمتي أن يكون رمضان السَّنة كلها، إنَّ الجنة لتتزين لرمضان من رأس الحَول إلى الحول ……إلخ اللهمَّ بارك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان. مَن أدركه شهر رمضان بمكة فصامه، وقام منه ما تيسَّر، كتَب الله له صيام مئة ألف شهر رمضان في غير مكة، وكان له كل يوم حملان فرس في سبيل الله، وكل ليلة حملان فرس في سبيل الله، وكل يوم له حسنة، وكل ليلة له حسنة، وكل يوم له عتق رقبة، وكل ليلة له عتق رقبة. الدرجة: كلها لا تصح، وهي ما بين باطل، وموضوع، وضعيف

أحاديث عن شهر شوَّال:

5- من صام رمضان، وشوالًا، والأربعاء، والخميس، والجمعة؛ دخل الجنة.

6- مَن صام رمضان، وستًّا من شوال، والأربعاء والخميس، دخل الجنة.

7- أن ‏أسامة بن زيد ‏كان يصوم الأشهر الحُرُم، ‏فقال له رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: ‏صمْ شوالًا، فترك الأشهر الحرم، ثم ‏لم يزل يصوم شوالًا حتى مات.

8- يا حُميراء، لا تقولي رمضان؛ فإنه اسم من أسماء اللّه تعالى، ولكن قولي شهر رمضان، فإنَّ رمضان أرمض فيه ذنوب عباده فغفرها، قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ الله، شوال؟ فقال: شوال شالت لهم ذنوبهم، فذهبت.

9- مَن صام رمضان، وأتبعه ستًّا من شوال، خرج من ذنوبه كيومَ ولدته أمُّه.

الدرجة: كلها لا تصح، وهي ما بين باطل، وموضوع، وضعيف. والصحيح بلفظ: “من صام رمضان، ثم أتْبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر” رواه مسلم.

أحاديث عن شهر رجب:

10- اللهمَّ بارك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان.

11- فضل شهر رجب على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام.

12- رجب شهرُ الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي.

13- لاتَغفُلوا عن أوَّل جُمُعة من رجب؛ فإنها ليلة تسمِّيها الملائكة الرغائب… وذكر الحديث المكذوب بطوله.

14- رجب شهر عظيم، يضاعف الله فيه الحسنات، فمَن صام يومًا من رجب، فكأنَّما صام سَنة، ومَن صام منه سبعة أيام، غُلقت عنه سبعة أبواب جهنم، ومَن صام منه ثمانية أيام، فُتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومَن صام منه عشر أيام، لم يَسأل اللهَ إلا أعطاه، ومَن صام منه خمسة عشر يومًا، نادى مناد في السماء: قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل, ومَن زاد، زاده الله، وفي رجب حمَل الله نوحًا فصام رجب، وأمر من معه أن يصوموا، فجرت سبعة أشهر أُخر، ذلك يوم عاشوراء، أُهبط على الجُودي، فصام نوح ومَن معه والوحش شُكرًا لله عز وجل، وفي يوم عاشوراء فلَق الله البحر لبني إسرائيل، وفي يوم عاشوراء تاب الله عز وجل على آدم صلى الله عليه وسلم، وعلى مدينة يونس، وفيه وُلد إبراهيم صلى الله عليه وسلم.

15- مَن صلى بعد المغرب أوَّل ليلة من رجب عشرين ركعةً، جاز على الصراط بلا نجاسة.

16- من صام يومًا من رجب، وصلى ركعتين يقرأ في كل ركعة مئة مرة آية الكرسي، وفي الثانية مئة مرة قل هو الله أحد، لم يمُت حتى يرى مقعدَه من الجنة.

17- مَن صام ثلاثة أيام من شهرٍ حرامٍ: الخميس، والجمعة، والسَّبت، كتب الله له عبادة تِسعمئة سنة – وفي لفظ – ستين سنة.

18- صوم أوَّل يوم من رجب كفَّارة ثلاث سنين، والثاني كفَّارة سنتين، ثم كلُّ يوم شهرًا.

الدرجة: كلها لا تصح، وهي ما بين باطل، وموضوع، وضعيف

أحاديث في شهر شعبان:

19- فضل شهر شعبان كفضلي على سائر الأنبياء.

20- إذا كانت ليلةُ النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا نهارها.

21- خمس ليالٍ لا تُردُّ فيهن الدعوة: أوَّل ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفِطر، وليلة النحر.

22- أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: هذه ليلة النِّصف من شعبان، ولله فيها عُتقاءُ من النار بعدد شَعر غنم كلب.

23- يا عليُّ، مَن صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف قل هو الله أحد، قضى الله له كلَّ حاجة طلبها تلك الليلة.

24- مَن قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد، بعث الله إليه مئة ألف ملك يبشِّرونه.

25- من صلى ليلة النصف من شعبان ثلاثمئة ركعة – في لفظ ثنتي عشرة ركعة – يقرأ في كل ركعة ثلاثين مرة قل هو الله أحد، شُفع في عشرة قد استوجبوا النار.

26- شعبان شهري.

27- مَن أحيا ليلتَي العيد، وليلةَ النصف من شعبان، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

28- من أحيا الليالي الخمس، وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفِطر، وليلة النصف من شعبان.

الدرجة: كلها لا تصح، وهي ما بين باطل، وموضوع، وضعيف

29- بكت السموات السبع ومَن فيهن، ومَن عليهن، وبكت الأرَضون ومَن فيهن، ومَن عليهن على تاجر خسِرت تجارته، أو عالم تجاهَل عِلمَه. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحدي

30- من أعان أخاه المسلم بكلمة، أو مشى له خُطوة، حشره الله عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء والرُّسل آمنًا، وأعطاه على ذلك أجْرَ سبعين شهيدًا قُتلوا في سبيل الله. الدرجة: لا يصح

31- من مشى في حاجة أخيه، كان خيرًا له من اعتكاف عَشر سنين، ومَن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله، جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، كل خندق أبعد ممَّا بين الخافقين. الدرجة: لا يصح، ويغني عنه حديث: (لَأَنْ أمْشِيَ مع أخِي المسلمِ في حاجةٍ أحَبُّ إليَّ من أنْ أعتكِفَ في المسجدِ شهْرًا.

32- الدِّين المعاملة. الدرجة: لا أصل له

33- الساكت عن الحقِّ شيطانٌ أخرس. ليس بحديث

34- النظافة من الإيمان. الدرجة: لا يصح

35- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يعبَث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشَع قلب هذا، لخشعت جوارحه. الدرجة: لا يصح

36- خير الأسماء ما عُبِّد وحُمِّد.الدرجة: لا أصل له، وصح بلفظ: (إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن).

37- خير البِر عاجلُه. الدرجة: ليس بحديث

38- يَخلق من الشَّبه أربعين.الدرجة: ليس بحديث

39- إن الله لا ينظر إلى الصفِّ الأعوج. الدرجة: ليس بحديث

40- أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار. الدرجة: لا يصح

41- إذا فتح الله عليكم مصر، فاتخذوا منها جندًا كثيفًا؛ فهم خير أجناد الأرض، وهم في رِباط إلى يوم الدين. الدرجة: لا يصح

42- اطلبوا العلم ولو بالصين. الدرجة: لا يصح

43- التمس لأخيك بِضعًا وسبعين عُذرًا. الدرجة: الحديث بهذا اللفظ لم نجدْه، لكنْ هناك حديث صحيح رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة.

44- الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي لفظ: “الجنة تحت أقدام الأمهات، مَنْ شِئن أدخلن، ومَن شِئن أخرجن!” الدرجة: موضوع، ويغني عنه حديث معاوية بن جاهمة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه على آله وسلم وهو يُريد الغزو، فقال له – عليه الصلاة والسلام -: هل لك أمٌّ؟ قال: نعم، قال: فالْزمها، فإن الجنة تحت رِجليها. (حديث حسن)

45- الحفظ في الصِّغر كالنقش في الحجر. الدرجة: ليس بحديث

46- اللهم إني لا أسألك ردَّ القضاء، ولكني أسألك اللُّطف فيه. الدرجة: ليس بحديث، ومعناه غير صحيح

47- الناس على دِين ملوكهم.الدرجة: لا أصل له

48- من صلى عليَّ في يوم مئة مرة، قضى الله له مئة حاجة: سبعين منها لآخرته, وثلاثين منها لدنياه.الدرجة: مكذوب

49- شاوروهنَّ وخالفوهنَّ – يعني النساء.الدرجة: باطل، لا أصل له

50- تأتي عليكم دنيا تأكُل إيمانكم كما تأكل النار الحطب.الدرجة: ليس له أصل

51- ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: آكِل الحرام، ومكثر الغِيبة، ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث

52- حب الوطن من الإيمان. الدرجة: ليس بحديث

53- حسنات الأبرار سيِّئات المقربين.الدرجة: ليس بحديث

54- خير الأمور أوسطها. الدرجة: لا يصح

55- سيد القوم خادمُهم. الدرجة: لا يصح

56- صلاة الفجر نور بالوجه، والظهر بركة بالرزق.الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث.

57- صورة المرأة عورة.الدرجة: الحديث الصحيح هو: “المرأة عورة”.

58- عبدي تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد.وفي لفظ: “أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، إنك تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمتَ لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتُك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد”. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث

59- عشر تمنع عشرًا: سورة الفاتحة تمنع غضب الله، سورة يس تمنع عطش يوم القيامة، سورة الواقعة تمنع الفقر، سورة الدُّخَان تمنع أهوال يوم القيامة، سورة الملك تمنع عذاب القبر، سورة الكوثر تمنع الخصومة، سورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، سورة الإخلاص تمنع النفاق، سورة الفلق تمنع الحسد، سورة الناس تمنع الوسواس. الدرجة: موضوع مكذوب، ولكن ثبت أن سورة تبارك الملك مانعة من عذاب القبر.

60- لا تُدخلوا طعامًا على طعام .الدرجة: ليس بحديث، بل هو من كلام الحارث بن كلدة الطبيب العربي المشهور

61- لا تصلوا عليَّ صلاة البتراء، قالوا: يا رسول الله، وما هي صلاة البتراء؟ قال: أن تقولوا: صلى الله عليه وسلم. ولكن قولوا: صلى الله عليه وآله وسلم. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث.

62- لا تُظهر الشماتة بأخيك، فيرحمه الله ويبتليك .الدرجة: لا يصح.

63- لا سلام على طعام – وفي لفظ: لا سلام على أكل. الدرجة: لا أصل له

64- لا عزاء بعد ثلاثة أيام. الدرجة: لا أصل له

65- لا عزاء على النِّساء. الدرجة: ليس بحديث

66- لا عزاء في المقابر. الدرجة: ليس بحديث

67- لو أحسن أحدكم ظنَّه بحجر، لنفعه.الدرجة: لا أصل له

68- لو قرأتَ سورة الملك كل يوم قبل النوم تكون ونيسَك في القبر, وتحميك من عذاب القبر إلى يوم القيامة. وفيه: “الفاتحة تمنع غضب الله، وسورة يس تمنع عطش يوم القيامة، وسورة الملك تمنع عذاب القبر، وسورة الكوثر تمنع الخصومة، وسورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، وسورة الإخلاص تمنع النفاق، وسورة الفلق تمنع الحسد، وسورة الناس تمنع الوسواس”. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث بهذا اللفظ، لكن ثبت أن سورة تبارك الملك مانعة من عذاب القبر.

69- ليست اللغة العربية من أحدكم بأمٍّ ولا أب، وإنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. الدرجة: لا يصح

70- من أكثر من الصَّلاة عليَّ، سوف لا يجد السوء والأذى ساعة الاحتضار. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث

71- من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث، وإنما صح في صلاة العصر حديث: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله). وحديث: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله).

72- من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة، ستة منها في الدنيا، وثلاثة عند الموت، وثلاثة في القبر، وثلاثة عند خروجه من القبر.

73- أما السِّتة التي تصيبه في الدنيا، فهي: ينزع الله البركة من عمره، ويمسح الله سمات الصالحين من وجهه، وكل عمل لا يُؤجر مِن الله، ولا يرفع له دعاء إلى السماء، وتمقته الخلائق في دار الدنيا، وليس له حظ في دعاء الصالحين.

وأما الثلاثة التي تصيبه عند الموت، فهي: يموت ذليلًا، ويموت جائعًا، ويموت عطشانًا، ولو سُقي مياه بحار الدنيا ما روى عنه عطشه.

وأما الثلاثة التي تصيبه في قبره، فهي: يضيِّق الله عليه قبره، ويعصره، حتى تختلف ضلوعه، ويُوقد الله على قبره نارًا في حمرها، ويسلِّط الله عليه ثعبانًا يسمَّى الشجاع الأقرع.

وأما الثلاثة التي تصيبه يوم القيامة، فهي: يسلِّط الله عليه من يصحبه إلى نار جهنم على جمر وجهه، وينظر الله تعالى إليه يوم القيامة بعين الغضب يوم الحساب، ويقع لحم وجهه، ويحاسبه الله عز وجل حسابًا شديدًا ما عليه من مزيد، ويأمر الله به إلى النار وبئس القرار. الدرجة: باطل

73- من قال: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، في كل يوم مئة مرة كان له أمانٌ من الفقر، ومن وحشة القبر، واستجلب به الغِنى، و استقرع به باب الجنة. الدرجة: منكر

74- من قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبعًا بعد صلاتي الصبح والمغرب، كُتِب من السعداء، ولو كان من الأشقياء. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث

75- من قرأها (يعني سورة القدر) أُعطي من الأجر كمن صام رمضان، وأحيا ليلة القدْر.

76- سورة القدْر عند دخولك البيت، وعند خروجك منه.

77- من حفِظ سورة القدْر، فكأنما حفظ جميع العلوم.

78- ما من عبد يزور قبر مؤمن فقير، فيقرأ عنده سورة القدْر سبع مرات، إلا غفر الله له ولصاحب القبر.

79- وحديث للأمن من الفزع الأكبر: “أنَّ من زار قبر أخيه المؤمن، فقرأ عنده سورة القدْر سبع مرات، كان آمنًا من الفزع الأكبر”.

80- أيما مؤمن قرأ سورة القدْر عند وضوئه، خرج من ذنوبه كيومَ ولدته أمه.

81- من قرأ سورة القدْر إحدى عشر مرة في فراشه، وكَّل الله أحد عشر ملكًا يحفظونه من شر الشيطان.

82- مَن نقَعها وشرب ماءها، أعطاه الله نور عين، وزيادة يقين، وقوة قلْب وحِكمة كثيرة.

83- وأي مهموم، أو مريض، أو مسافر، أو سجين قرأ سورة القدْر، كشَف الله ما به.

84- من قرأ في إثر وضوئه: إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة، كان من الصِّدِّيقين، ومن قرأها مرتين، كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثًا، حشره الله محشر الأنبياء. الدرجة: سورة القدْر لم يصحَّ في فضلها، أو فضل قراءتها أي حديث

85- من قضى حاجة أخيه المسلم، كنت واقفًا عند ميزانه، فإن رجح، وإلا شفعت له. الدرجة: لا يصح

86- من قضى حاجة المسلم في الله، كتب الله له عمر الدنيا سبعة آلاف سنة؛ صيام نهاره، وقيام ليله. الدرجة: لا يصح

87- من قضى لأخيه المسلم حاجة،كان بمنزلة مَن خدم عمره.

88- من قضى لأخيه المسلم حاجة،كان له من الأجْر كمن خدم الله.

89- من قضى لأخيه المسلم حاجة، كان له من الأجْر كمن حج واعتمر.

الدرجة: كلها لا تصح، ويغني عنها حديث: (لَأَنْ أمْشِيَ مع أخِي المسلمِ في حاجةٍ أحَبُّ إليَّ من أنْ أعتكِفَ في المسجدِ شهْرًا.

90- نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الدرجة: ليس بحديث

91- يأتي زمان على أمتي يحبون خمسًا، وينسَون خمسًا: يحبون الدنيا، وينسون الآخرة، يحبون المال، وينسون الحساب، يحبون المخلوق، وينسون الخالق، يحبون القصور، وينسون القبور، يحبون المعصية، وينسون التوبة، فإنْ كان الأمر كذلك، ابتلاهم الله بالغلاء، والوباء، وموت الفجأة، وجَور الحكَّام. الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث

92- اتقِ شرَّ من أحسنت إليه. الدرجة: ليس بحديث.

93- أنفِق ما في الجيب، يأتك ما في الغيب .الدرجة: ليس بحديث

94- عليكم بالوجوه المِلاح والحدق السود؛ فإنَّ الله يستحيـي أن يُعذِّب وجهًا مليحًا بالنار.

95- النظر إلى الوجه الحسَن يجلو البصر.

96- النظر إلى الوجه الجميل عبادة.

97- من أتاه الله وجهًا حسنًا, وجعله في موضع غير شائن له, فهو من صفوة الله في خلقه.

98- التمسوا الخير عند حِسان الوجوه.

الدرجة: كلها لا تصح، وهي ما بين باطل، وموضوع، وضعيف

99- من زار قبر والديه كلَّ جمعة، فقرأ عندهما يس، غُفر له بعدد كل آية أو حرف. الدرجة: لا يصح

100- من صلى عليَّ في يوم ألف صلاة، لم يمت حتى يبشَّر بالجنه. الدرجة: لا يصح

101- من قرأ آية الكرسي عقيب كلِّ فريضة تولَّى الله جلَّ جلاله قَبْض رُوحه، وكان كمن جاهد مع الأنبياء حتى استُشهد. الدرجة: موضوع، وثبت بلفظ: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.

102- من قرأ آية الكرسي مرَّة، محي اسمه من ديوان الأشقياء، ومن قرأها ثلاث مرَّات، استغفرت له الملائكة، ومن قرأها أربع مرَّات، شفع له الأنبياء، ومن قرأها خمس مرَّات، كتب الله اسمه في ديوان الأبرار، واستغفرت له الحيتان في البحار، ووُقي شرَّ الشيطان، ومن قرأها سبع مرَّات، أغلقت عنه أبواب النيران، ومن قرأها ثماني مرَّات، فتحت له أبواب الجنان، ومن قرأها تسع مرَّات، كفي همَّ الدنيا والآخرة، ومن قرأها عشر مرَّات، نظر الله إليه بالرحمة ومن نظر الله إليه بالرحمة فلا يعذبه .الدرجة: ليس له وجود في كتب الحديث، وهو موجود في كتب الرافضة

103- من قضى لمسلم حاجة من حوائج الدنيا، قضى الله له اثنتين وسبعين حاجة، أَسْهلها المغفرة .الدرجة: موضوع

104- مَن وُلد له ثلاثة، فلم يسمِّ أحدهم محمدًا، فقد جهل .الدرجة: موضوع

105- نيَّة المؤمن خيرٌ من عمله .الدرجة: لا يصح

106- عائشة رضي الله عنها: “ما من امرأة تحيض إلَّا كان حيضها كفَّارة لما معي من ذنوبها، وإن قالت عند حيضها: الحمد الله على كلِّ حال، وأستغفرك من كل ذنب – كتب لها براءة من النار، وأمان من العذاب.

107- إنَّ الحائض إذا استغفرت عند كل صلاة سبعين مرة، كتب لها ألف ركعة، ومحي عنها سبعون ذنبًا، وبُني لها في كل شعرة في جسدها مدينة في الجنة.

108- إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلَّت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة، غفَر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة، ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى، وأعطاها أجر ستين شهيدًا، وبنَى لها مدينة في الجنة، وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورًا، وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة.

الدرجة: كلها كذب

109- ليس الإيمان بالتمنِّي, ولا بالتحلِّي، ولكن ما وقَر في القلب, وصدَّقه العمل .الدرجة: موضوع، ورُوي من كلام الحسن البصري

من أحاديث عاشوراء:

110- من وسَّع على عياله يوم عاشوراء، وسَّع الله عليه سائر سَنته.

111- من أحيا ليلة عاشوراء، فكأنما عبد الله مثل عبادة أهل السموات السبع، ومن صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بـالحمد مرة، ومرة قل هو الله أحد، غفر الله له ذنوب خمسين عامًا ماضية، وخمسين مستقبلة، وبنَى له في الملأ الأعلى ألف منبر من نور، ومن سقى شَربة ماء، فكأنما لم يعص الله طرفة عين.

112- من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وآية الكرسي عشر مرات، وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، والمعوِّذتين خمس مرات، فإذا سلم استغفر اللهَ سبعين مرة، أعطاه الله في الفردوس قُبَّةً بيضاء، فيها بيت من زمردة خضراء، سَعة ذلك البيت مثل الدنيا ثلاث مرات، وذلك البيت… إلخ.

113- صلاة الخصماء، وهي أربع ركعات، يُصلِّيها في يوم عاشوراء.

114- صلاة يوم عاشوراء ستُّ ركعات: في الأولى بعد الفاتحة سورة الشمس، وفي الثانية إنا أنزلناه, وفي الثالثة إذا زلزلت، وفي الرابعة سورة الإخلاص، وفي الخامسة سورة الفلق، وفي السادسة سورة الناس، ويسجد بعد السلام، ويقرأ فيها قل يا أيها الكافرون سبع مرات، ويسأل الله حاجته.

115- صلاة يوم عاشوراء عند الإشراق: يصلي ركعتين في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي، وفي الثانية لو أنزلنا هذا القرآن إلى آخر سورة الحشر، ويقول بعد السلام: يا أوَّل الأوَّلين، ويا آخر الآخرين، لا إله إلا أنت، خلقت أول ما خلقت في هذا اليوم، وتخلق آخر ما تخلق في هذا اليوم، أعطني فيه خير ما أوليت فيه أنبياءك وأصفياءك من ثواب البلايا، وأسهم لنا ما أعطيتهم فيه من الكرامة بحق محمد عليه الصلاة والسلام.

116- صلاة وقت السحر من ليلة عاشوراء وهي: أربع ركعات في كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وسورة الإخلاص إحدى عشرة مرة، وبعد الفراغ يقرأ سورة الإخلاص مئة مرة.

117- صلاة ليلة عاشوراء مئة ركعة، في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص ثلاث مرات.

118- من صام يوم عاشوراء أعطي ثواب عشرة آلاف شهيد.

119- من صام يوم عاشوراء أعطي ثواب عشرة آلاف ملك.

120- من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة.

121- من صام يوم عاشوراء أعطي ثواب حاج ومعتمر، ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب سبع سموات ومن فيها من الملائكة، ومن أفطر عنده مؤمن في يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أشبع جائعًا يوم عاشوراء فكأنما أطعم فقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشبع بطونهم، ومن مسح على رأس يتيم في يوم عاشوراء رفعت له بكل شعرة على رأسه درجة في الجنة.

122- إن الوحوش كانت تصوم يوم عاشوراء.

123- أن الصرد أول طائر صام يوم عاشوراء.

124- من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض إلا مرض الموت.

125- من أشبع أهل بيت مساكين يوم عاشوراء مر على الصراط كالبرق الخاطف.

126- من عاد مريضًا يوم عاشوراء فكأنما عاد مرضى ولد آدم كلهم.

127- من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه.

128- ما من عبد يبكي يوم قتل الحسين – يعني يوم عاشوراء – إلا كان يوم القيامة مع أُولي العزم من الرسل.

129- خُلق القلم يوم عاشوراء، واللوح كمثله، وخلق جبريل يوم عاشوراء، وملائكته يوم عاشوراء، وخُلق آدم يوم عاشوراء، وولد إبراهيم يوم عاشوراء، ونجاه الله من النار يوم عاشوراء، وفُدي إسماعيل يوم عاشوراء، وغرِق فرعون يوم عاشوراء، ورفع إدريس يوم عاشوراء، وتاب الله على آدم يوم عاشوراء، وغفر ذنب داود يوم عاشوراء، وأُعطي الملك سليمان يوم عاشوراء، وولد النبي يوم عاشوراء، واستوى الربُّ على العرش يوم عاشوراء، ويوم القيامة يوم عاشوراء.

130- أنَّ الله خلق السموات والأرض يوم عاشوراء.

131- إن في يوم عاشوراء توبةَ آدم، واستواء سفينة نوح على الجودي، وردَّ يوسف على يعقوب، ونجاة إبراهيم من النار.

132- في أول يوم من رجب ركب نوح في السفينة، فصام هو وجميع من معه، وجرت بهم السفينة ستة أشهر، فانتهى ذلك إلى المحرم، فاستوت السفينة على الجودي يوم عاشوراء، فصام نوح وأمَر جميعَ من معه من الوحش والدواب فصاموا شكرًا لله.

133- فُلِق البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء.

الدرجة: كلها لا تصح، وهي ما بين باطل، وموضوع، وضعيف.

134- ثلاثون دعاء لثلاثين يومًا من رمضان: الدرجة: كلها ليست بحديث

135- من قرأ هذا الدعاء كل يوم عشر مرات غفر الله له أربعة آلاف معصية كبيرة, ونجاه من سكرات الموت, وضغوط القبر, ومئة ألف هول من أهوال القيامة, وحفظه من شر الشيطان وجنوده, وقضى دينه, وزالت همومه وغمومه, وهذا هو الدعاء: أعددت لكل هول لا إله إلا الله, ولكل همٍّ وغمٍّ ما شاء الله, ولكلِّ نعمة الحمد لله, ولكل رخاء الشكر لله, ولكل أعجوبة سبحان الله, ولكل ذنب أستغفر الله, ولكل معصية إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون, ولكل ضِيق حسبي الله, ولكل قضاء وقدر توكلت على الله, ولكل عدو اعتصمت بالله, ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدرجة: لا يوجد في كتب السُّنة، وهو موجود في كتب الشيعة

136- ما من رجل ينظر إلى والديه نظرةَ رحمة، إلا كتب الله له بها حَجَّةً مقبولة مبرورة، وفي رواية بلفظ: ما من ولد بارٍّ ينظر إلى والديه نظرةَ رحمة، إلا كتب الله له بكل نظرة حَجَّةً مبرورة, قالوا: وإن نظر كل يوم مئة مرة؟ قال: نعم، الله أكبر وأطيب. الدرجة: موضوع

137- قالت عائشة رضي الله عنها: النظر في ثلاثة أشياء عبادة: النظر في وجه الأبوين، وفي المصحف، وفي البحر, وفي رواية: النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى وجه الوالدين عبادة، والنظر في كتاب الله عبادة. الدرجة: موضوع

138- مَن أصبح مطيعًا لله في والديه، أصبح له بابان مفتوحتان من الجنة، وإن كان واحدًا فواحد، ومن أمسى عاصيًا لله تعالى في والديه، أمسى له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحدًا فواحد, قال رجل: وإن ظلماه؟! قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ظلماه, وإن ظلماه, وإن ظلماه. الدرجة: لا يصح

139- برُّوا آباءكم، تبرَّكم أبناؤكم, وعفُّوا، تعفَّ نساؤكم. الدرجة: لا يصح

140- البِر لا يَبلى, والذنب لا يُنسى, والديان لا يموت, فكُن كما شئت, فكما تَدين تُدان. الدرجة: لا يصح

141- من أراد الدنيا، فعليه بالقرآن, ومن أراد الآخِرة، فعليه بالقرآن, ومن أرادهما معًا، فعليه بالقرآن. الدرجة: ليس له أصل، والقرآن فيه خيرَا الدُّنيا والآخرة

142- اطلبوا العِلم من المَهد إلى اللَّحد. الدرجة: لا أصل له

143- كلوا الثُّوم وتداوَوا به؛ فإنَّ فيه شفاءً من سبعين داءً.الدرجة: لا يصح

144- تفاءلوا بالخير، تجدوه. الدرجة: ليس له أصل بهذا اللفظ

145- لا وجع إلا وجع العين، ولا همَّ إلا هم الدَّين.الدرجة: لا أصل له

146- الزاني يُزنَى به ولو بجدار بيته.أو بلفظ: “من زنى، زُني به، ولو بحيطان داره”. الدرجة: موضوع

147- من جمع صلاتين من غير عُذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر. الدرجة: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

148- عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء الناكحُ يدَه يوم القيامة ويدُه حُبلى. الدرجة: لا يصح

149- لعن الله ناكحَ يده. الدرجة: لا يصح

150- إذا أرادت المرأة الولادةَ، أرسل الله إليها ملَكينِ عن يمينها وعن شمالها, فإذا أراد صاحب اليمين إخراجه زاغ إلى جهة الشمال, وإذا أراد صاحب الشمال إخراجه زاغ إلى جهة اليمين, فتتوجَّع المرأة، فيقول الملكان: ربَّنا, عجزنا عن إخراجه, فيتجلى الله تعالى ويقول: عبدي، من أنا؟ فيقول المولود: أنت الله الذي لا إله إلا أنت ويسجُد, فيخرج من سجوده على رأسه. الدرجة: ليس بحديث

151- لعن الله الناظرَ والمنظور إليه.وفي لفظ: (لعن الله الناظرَ إلى عورة المؤمن، والمنظورَ إليه). الدرجة: موضوع

152- لا تقوم الساعة حتى يُمجَّد فرعون. الدرجة: ليس بحديث

153- اللهم إن كان رزقي في السماء، فأنزلْه, وإن كان رزقي في الأرض، فأخرجه, وإن كان رزقي بعيدًا، فقرِّبه, وإن كان رزقي قريبًا، فأظهره, وإن كان رزقي قليلًا، فزِدْه, وإن كان رزقي كثيرًا، فبارِكْه. الدرجة: ليس بحديث

154- من قال حين يصبح ثلاث مرَّات: أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ثلاث آيات من آخِر سورة الحشر، وكَّل الله به سبعين ألف ملَك يصلون عليه حتى يمسي, وإن مات في هذا اليوم، مات شهيدًا، وإن قالها حين يمسي، كان بتلك المنزلة. الدرجة: ضعيف

155- أحبُّوا العرب لثلاث: لأني عربي, والقرآن عربي, وكلام أهل الجنة عربي. الدرجة: لا يصح

156- من تعلَّم لُغة قوم، أمِن مكرهم. الدرجة: ليس بحديث، وثبت عن زيد بن ثابت أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: “إني والله ما آمن يهود على كتابي”.

157- عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: كُلوا الباذنجان وأكثروا منها؛ فإنها أول شجرة آمنتْ بالله عز وجل .الدرجة: موضوع

158- العمل عبادة، أو العمل كالعبادة. الدرجة: لا أصل له

159- من قرأ يس في صدر النهار، قُضيت حوائجه.الدرجة: لا يصح

160- التكبُّر على المتكبِّر صدقة. الدرجة: باطل

161- إن الميِّت يَرى النار ببيته سبعةَ أيَّام.الدرجة: باطل لا أصل له

162- أفضل الأيَّام يوم عرفة، وإذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجَّة في غير الجمعة.

163- خيرُ يومٍ طَلَعَت فيه الشمسُ يومُ عرفةَ وافَق يومَ الجمعةِ ، وهو أفضلُ من سبعينَ حجةً في غيرها. الدرجة: باطل لا أصل له

164- مَن أفطر يومًا من رمضان من غير عُذر فعليه صوم شهر. الدرجة: لا يصح

165-من نام بعد العصر، فاختلس عقله فلا يلومنَّ إلا نفسه. الدرجة: لا يصح.

166- سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان؟ قال: قد أفطرَا. الدرجة: لا يصح

167- الحديث في المسجد يأكُل الحسنات كما تأكل النار الحطبَ. وفي لفظ: كما تأكل البهيمةُ الحشيش. الدرجة: لا أصل له

168- من طاف أسبوعًا في المطر، غُفر له ما سلف من ذنوبه.الدرجة: لا أصل له

169- لا وضوءَ لمن لم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم. الدرجة: لا يصح

170- إذا نسيتم شيئًا، فصلُّوا عليَّ، تذكروه إن شاء الله تعالى. الدرجة: لا يصح

171- المريض أنينه تسبيح، وصياحه تكبير، ونفَسه صدَقة، ونومه عبادة، ونقله من جَنب إلى جنب جهاد في سبيل الله. الدرجة: ليس بحديث

172- من زار قبري وجبت له شفاعتي. وفي لفظ: حلَّت له شفاعتي. الدرجة: موضوع

173- مَن زار قبر أبويه أو أحدهما كلَّ جمعة، غُفر له وكتب له بارًا. وفي لفظ: كان كحجة. الدرجة: موضوع

174- أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم. وفي لفظ: مثَل أصحابي. الدرجة: موضوع

175- نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعَمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور.الدرجة: موضوع

176- مِن يُمن المرأة تبكيرُها بأنثى. وفي لفظ: إنَّ من بركة المرأة تبكيرَها بالأنثى.الدرجة: موضوع

177- مَن قال عند الإفطار: يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك, اغفر الذنب العظيم, فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم, إلَّا وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الدرجة: موضوع

178- اثنان في النار: الحاقد، والحاسد. الدرجة: لم نجده في كتب السُّنة

179- اختلاف أمتي رحمة. الدرجة: باطل، لا أصل له

180- من طاف بالبيت أسبوعًا، وصلَّى خلف المقام ركعتين، وشرب من ماء زمزم، غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت. الدرجة: لا يصح

181- من لم تنهْه صلاته عن الفحشاء والمنكَر، فلا صلاة له.الدرجة: منكر

182- خيركم من بُشِّر بالأنثى. أو من بكَّر بالأنثى. الدرجة: موضوع

183- لا تَحمِلوا أولادكم على أخلاقكم؛ فإنَّهم خُلقوا لزمان غير زمانكم. الدرجة: ليس بحديث

184- من عيَّر أخاه بذنب، لم يمتْ حتى يعمله.الدرجة: موضوع

185- الولد سرُّ أبيه.الدرجة: لا أصل له

186- يوم صومكم يوم نحركم. وفي رواية: “نحركم يوم صومكم”. الدرجة: ليس له أصل

187- إذا ماتت الأمُّ، نزَل ملَك من السماء، يقول: يا ابن آدم، ماتت التي كنَّا نكرمك لأجلها، فاعمل لنفسك نكرمْك.الدرجة: ليس بحديث

188- ليس للمرء من صلاته إلَّا ما عقَل منها. الدرجة: لا أصل له

187- اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا, واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا. الدرجة: ليس بحديث، ومعناه صحيح روي من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

188- الأقربون أولى بالمعروف. الدرجة: لا أصل له، ومعناه صحيح.

189- إكرام الميت دفنُه. الدرجة: لا أصل له

190- صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس: الأمراء والفقهاء. وفي رواية: إذا صلحَا، صلحت الأمة، وإذا فسدَا فسدت الأمة: السلطان والعلماء. الدرجة: لا يصح

191- إن تحت كل شعرة جنابة. الدرجة: لا يصح.

192- الفِتنة نائمة، لعن الله مَن أيقظها. الدرجة: لا يصح.

193- كما تكونوا يُولَّى عليكم. الدرجة: لا يصح

194- مَن لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. الدرجة: لا يصح

195- التمسوا الرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار. الدرجة: لا يصح، ومعناه لطيف.

196- آفة العلم النسيان، وإضاعته أن تحدِّث به غير أهله.الدرجة: لا يصح

197- أوصى النبي على سابع جار. الدرجة: لم يثبت

198- إذا بُليتم فاستتروا. الدرجة: ليس بحديث

199- مَن عاشر قومًا أربعين يومًا صار منهم. الدرجة: ليس بحديث

200- مَن علَّمني حرفًا، صرتُ له عبدًا. الدرجة: ليس بحديث

201- لا حياء في الدِّين.الدرجة: ليس بحديث

202- رحِم الله امرأً عرَف قدْر نفسه. الدرجة: ليس بحديث

203- لكل مجتهد نصيب. الدرجة: ليس بحديث

204- من لم يَخفِ الله، خِفْ منه. الدرجة: ليس بحديث

205- إذا حضرت الملائكة هرَبت الشياطين.الدرجة: ليس بحديث

206- الحيُّ أفضل من الميت. الدرجة: ليس بحديث

207- رِضا الناس غاية لا تُدرك.الدرجة: ليس بحديث

208- كذب المنجِّمون ولو صدَقوا.الدرجة: ليس بحديث، ومعناه صحيح

209- خذوا شطر دِينكم عن هذه الحُميراء [يعني: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الدرجة: ليس له أصل.

210- إن الله يحب الملحِّين في الدعاء. الدرجة: موضوع

211- الناس كأسنان الـمُشط, وإنما يتفاضلون بالعافية, والمرء كثير بأخيه؛ يرفده ويحمله، ولا خير في صُحبة مَن لا يرى لك مثل ما ترى له. الدرجة: موضوع

212- لا يدخل الجنةَ ولدُ زِنا, ولا ولده, ولا ولد ولده.الدرجة: موضوع

213- كَنس المساجد مهورُ الحور العين. الدرجة: موضوع

214- غيِّروا عتباتكم، تُرزقوا. الدرجة: ليس بحديث

215- عليكم بالبِطِّيخ، فإن فيه عشرَ خصال: هو طعام، وشراب، وأُشنان، وريحان، ويغسل المثانة، ويغسل البطن، ويُكثر ماء الظهر، ويَزيد في الجِماع، ويقطع البرودة، وينقي البشرة. الدرجة: موضوع

216- تفكَّهوا بالبِطِّيخ؛ فإنها فاكهة الجنة، وفيها ألف بركة, وألف رحمة، وأكلها شفاء من كل داء. الدرجة: موضوع

217- ما من امرأة حاملة أكلت البِطِّيخ، إلا يكون مولودها حسنَ الوجه والخلق. الدرجة: موضوع

218- من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة، لم تصبه فاقة أبدًا، ومن قرأ في كلِّ ليلة {لا أقسِم بيوم القيامة} لقيَ الله يوم القيامة ووجهه في صورة القمر ليلة البدر. الدرجة: لا يصح.

219- لا تجعلوا آخِر طعامكم ماءً. الدرجة: لا أصل له

220- لا بارك الله في عمل يُلهيك عن الصلاة. الدرجة: ليس بحديث

221- إذا ضاقت بكم الصدور، عليكم بزيارة القبور الدرجة: ليس بحديث، وهو من كلام غُلاة الصوفية

222- إن الله يغفر للزاني، ولا يغفر لمن اغتاب حتى يسامحه المغتاب. الدرجة: لا يصح

223- شاوروهنَّ وخالفوهنَّ – يعني النساءَ. الدرجة: باطلٌ، لا أصلَ له

224- أدَّبني ربِّي فأحْسَنَ تأديبي. الدرجة: ضعيفٌ

225- اذكُروا محاسنَ موتاكم، وكُفُّوا عن مساوِئِهم. الدرجة: لا يصح، ويغني عنه ما في صحيح البخاري: (لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا).

226- بكَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومًا! فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقتُ لأحبابي! قالوا: أوَلسنا أحبابك يا رسول الله؟! قال: لا، أنتم أصحابي، أمَّا أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الدرجة: كذِبٌ

227- إنَّ أبغض الحلال عند الله الطلاقُ. الدرجة: ضعيف

228- صوت المرأة عورة.الدرجة: ليس بحديث

229- لعَن الله قومًا حَكمتْهم امرأة.الدرجة: ليس بحديث، وصح حديث: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.

230- كلٌّ له مِن اسمه نصيبٌ. الدرجة: ليس بحديث

231- من توضَّأَ قبل أن ينامَ، نام معه ملَك، كلَّما تحرَّك قال المَلكُ اللَّهمَّ اغفِرْ له. الدرجة: لم نجده في كتب السنة

234- لا خَيرَ في أمَّةٍ تأكلُ مِن ما لا تَزرعُ، وتَلبَسُ ما لا تصنَعُ. الدرجة: ليس بحديث

235- لعنَ اللهُ أمَّةً تأكلُ مِنْ ما لم تَزرعْ. الدرجة: ليس بحديث

236- الهَديَّةُ لا تُهدَى ولا تُباع. الدرجة: لا أصل له

237- الكلمة الحِكْمَة ضالَّةٌ المؤمِن فحيثُ وجدَها فهو أحقُّ بها. الدرجة: لا يصح

238- إذا سمَّيتُم فعبِّدوا. الدرجة: لا يصح، ويغني عنه: “أحب الأسماء إلى الله عز وجل: عبد الله، وعبد الرحمن”.

239- السَّلامُ قبلَ الكَلامِ. الدرجة: لا يصح

240- ما خابَ منِ استخارَ، ولا نَدِم من استشارَ، ولا عالَ منِ اقتصَد. الدرجة: لا يصح

241- الجوعُ كافِرٌ وقاتِلُه مِن أهْلِ الجنَّة. الدرجة: ليس بحديث

242- كاد الفقرُ أن يكون كُفْرًا، وكاد الحسَدُ أن يَغلِبَ القَدَر. الدرجة: لا يصح

243- من زارَ قبري وَجَبتْ له شفاعتي. الدرجة: منكر لا يثبت

244- من زَرع حَصَد. الدرجة: ليس بحديث

245- من قام ليلتَيِ العيدينِ لله محتَسِبًا لم يَمُت قلبُه يومَ تموت القُلوبُ. الدرجة: موضوع.

246- القناعَةُ كنْزٌ لا يفنى. الدرجة: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

267- الحَسُود لا يَسُود. الدرجة: ليس بحديث

268- إذا جامَعَ أحدُكم أهْلَه فلا يَنْظُرْ إلى الفَرْج؛ فإنَّه يُورِثُ العمى، وإذا جامَع أحدُكم فلا يُكْثِرِ الكلامَ؛ فإنَّه يُورِثُ الخَرَس. الدرجة: موضوع

269- شَكَرْتَ الواهِبَ، وبُوركَ لك في الموهوبِ، وبلَغَ أشُدَّه، ورُزِقْتَ بِرَّه .الدرجة: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

270- إنَّ الرَّحمةَ لا تَنزِلُ على قَومٍ فيهمْ قاطِعُ رَحِمٍ. الدرجة: ضعيف

271- سُورةُ البقرةِ مَن قرأها في بيتِهِ ليْلًا؛ لم يَدخُلْهُ الشَّيْطانُ ثلاثَ ليالٍ، ومَن قرأها في بيتِه نهارًا؛ لم يَدخُلْهُ الشَّيْطانُ ثلاثةَ أيَّامٍ. الدرجة: ضعيف.

272- صامَ نُوحٌ الدَّهْرَ إلَّا يومَ عيدِ الفِطْرِ، ويومَ عيدِ الأَضْحَى. الدرجة: ضعيف

273- صلاةٌ بِسِواكٍ؛ خيرٌ مِن سبعينَ صلاةً بغيرِ سِواكٍ. الدرجة: ضعيف

274- الخَيرُ فيَّ وفي أُمَّتي إلى يومِ القِيامةِ. الدرجة: لا أصل له .

275- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عنِ الجَرادِ، فقال: أكثرُ جنودِ اللهِ، لا آكُلُهُ، ولا أُحَرِّمُهُ. الدرجة: لا يصح

276- إنَّ العبدَ لَيَموتُ أَبَواهُ أوْ أحدُهُما، وإنَّهُ لعاقٌّ، فلا يَزالُ يَدعُو لهما ويَستغفِرُ لهما، حتَّى يُكتَبَ عندَ اللهِ بارًّا. الدرجة: لا يصح

277- إنَّ الميِّتَ يتأذَّى بجارِ السُّوءِ، كمَا يتأذَّى الحيُّ بجارِ السُّوءِ. الدرجة: لا يصح

278- إيَّاكُم والدَّيْنَ؛ فإنَّهُ هَمٌّ باللَّيلِ، ومذلَّةٌ بالَّنهارِ. الدرجة: لا يصح

279- إيَّاكُمْ والحسدَ؛ فإنَّ الحسدَ يأكلُ الحسناتِ كما تأكُلُ النَّارُ الحطبَ، أو قال: العُشْبَ. الدرجة: لا يصح

280- أيُّما امرأةٍ ماتتْ وزوْجُها عنها راضٍ؛ دخلَتِ الجَنَّةَ. الدرجة: منكر

281-الحِجامةُ تنفَعُ مِن كلِّ داءٍ؛ ألَا فاحتَجِموا. الدرجة: موضوع

282- مَن زارَني بعدَ موْتي؛ فكأنَّما زارَني في حياتي. الدرجة: منكر موضوع

283- مَن كثُرَتْ صلاتُه باللَّيل؛ حسُنَ وجْهُهُ بالنَّهار. الدرجة: منكر

284- مَن قبَّلَ بيْن عيْنَيْ أُمِّهِ؛ كان لهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. الدرجة: منكر

285- مَن صافَحَ يهوديًّا أوْ نصرانيًّا؛ فلْيَتَوضَّأْ، ولْيَغْسِلْ يدَهُ. الدرجة: منكر

286- مَن أعان ظالمًا؛ سلَّطَهُ اللهُ عليهِ. الدرجة: موضوع

287- مَن قرأَ {يس} في ليلةٍ؛ أصبَحَ مغفورًا لهُ. الدرجة: لا يصح

288- ما خلا يهوديٌّ بمسلمٍ إلَّا هَمَّ بقتلِهِ. الدرجة: ضعيف

289- مَن وطِئَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقُضِيَ بينهما وَلدٌ؛ أصابَهُ جُذامٌ، فلا يَلُومَنَّ إلَّا نفْسَهُ. الدرجة: لا يصح

300- كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أفلَجَ الثَّنِيَّتيْنِ، وكان إذا تكلَّمَ رُئِيَ كالنُّورِ بيْن ثَناياهُ. الدرجة: لا يصح

301- مِصْرُ كِنانةُ اللهِ في الأرضِ، ما ظلَمَها عَدوٌّ إلَّا أهلكَهُ اللهُ. الدرجة: لا أصلَ له .

302- مَن زارَ قبرَ والديْهِ أوْ أحدِهِما يومَ الجُمُعةِ؛ غُفِرَ لهُ. الدرجة: لا يصح

303- مِصْرُ أُمُّ الدُّنْيا. الدرجة: لا أصلَ له

304- لعنَ اللهُ المغنِّي، والمغنَّى لهُ. الدرجة: لا يصح

305- موتُ الغُربةِ شهادةٌ. الدرجة: منكر

306- خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة . الدرجة: لا أصل له، والصحيح: (خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمس يومُ الجمعة)